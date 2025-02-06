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Секрет смачних "вершкових" котлет з курячого філе

6 лютого 2025 00:11
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Секрет ніжних вершкових котлет з курячого філе — простий рецепт, який підкорить усіх
Домашні котлети. Фото: smachnenke.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Якщо ви шукаєте рецепт ніжних і соковитих котлет, ці "вершкові" курячі котлети стануть вашим улюбленим варіантом. Завдяки вершковому маслу та сиру вони виходять особливо м’якими та ароматними. Готуються швидко і чудово поєднуються з будь-яким гарніром. 

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • куряче філе — 600 г;
  • сир твердий — 100 г;
  • масло вершкове — 60 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • часник — 3 зубчики;
  • панірувальні сухарі — 1 ст. л.;
  • сіль — 0,5 ч. л.

Спосіб приготування

Пропустити через м’ясорубку куряче філе, цибулю та часник. Натерти сир на дрібній тертці й додати до суміші.

Додати вершкове масло до фаршу, ретельно перемішати інгредієнти.

Сформувати руками невеликі котлети. Викласти їх на сковороду з гарячою олією й обсмажити до золотистого кольору з обох боків.

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Готові котлети. Фото: smachnenke.com.ua

Готові котлети виходять ніжними та вершковими. Подавати можна з картопляним пюре, макаронами або улюбленими гарнірами.

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