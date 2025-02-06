Секрет ніжних вершкових котлет з курячого філе — простий рецепт, який підкорить усіх

Секрет смачних "вершкових" котлет з курячого філе
Якщо ви шукаєте рецепт ніжних і соковитих котлет, ці "вершкові" курячі котлети стануть вашим улюбленим варіантом. Завдяки вершковому маслу та сиру вони виходять особливо м’якими та ароматними. Готуються швидко і чудово поєднуються з будь-яким гарніром.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- куряче філе — 600 г;
- сир твердий — 100 г;
- масло вершкове — 60 г;
- цибуля — 1 шт.;
- часник — 3 зубчики;
- панірувальні сухарі — 1 ст. л.;
- сіль — 0,5 ч. л.
Спосіб приготування
Пропустити через м’ясорубку куряче філе, цибулю та часник. Натерти сир на дрібній тертці й додати до суміші.
Додати вершкове масло до фаршу, ретельно перемішати інгредієнти.
Сформувати руками невеликі котлети. Викласти їх на сковороду з гарячою олією й обсмажити до золотистого кольору з обох боків.
Готові котлети виходять ніжними та вершковими. Подавати можна з картопляним пюре, макаронами або улюбленими гарнірами.
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