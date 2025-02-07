Секрет сочных котлет в духовке - идеальный рецепт для нежного вкуса

Запеченные котлеты. Фото: smachnenke.com.ua

Котлеты в духовке — это идеальный вариант для тех, кто хочет получить сочный и нежный вкус без лишнего жира и брызг на кухне. Благодаря особому способу выпекания они получаются мягкими внутри, а снаружи румяными.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

говядина — 500 г;

свинина — 500 г;

лук — 2 шт. (150 г);

соль — 1 ч. л;

перец черный молотый — по вкусу;

панировочные сухари — 100 г;

вода — 200 мл.

Способ приготовления

Перекрутить мясо через мясорубку вместе с луком. Добавить соль, черный молотый перец. Залить панировочные сухари водой, дать им набухнуть, после чего добавить в фарш и хорошо перемешать.

Если фарш получается суховатым, влить немного воды. По желанию сухари можно заменить картофелем. Сформировать котлеты.

Противень застелить пергаментной бумагой, оставляя края длиннее, чтобы можно было накрыть верх еще одним листом и закрепить. Выложить котлеты, накрыть вторым листом бумаги, прижав его к котлетам. Если использовать обычный пергамент, смазать его растительным маслом.

Готовые котлеты. Фото: smachnenke.com.ua

Выпекать в духовке при 180°C в течение 40 минут. Готовые котлеты получаются румяные, нежные и сочные. Даже после разогрева на следующий день они сохраняют свой вкус и текстуру.

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