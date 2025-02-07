Секрет соковитих котлет у духовці — ідеальний рецепт для ніжного смаку

Запечені котлети. Фото: smachnenke.com.ua

Котлети в духовці — це ідеальний варіант для тих, хто хоче отримати соковитий і ніжний смак без зайвого жиру та бризок на кухні. Завдяки особливому способу випікання вони виходять м’якими всередині, а зовні рум’яними.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

яловичина — 500 г;

свинина — 500 г;

цибуля — 2 шт. (150 г);

сіль — 1 ч. л.;

перець чорний мелений — за смаком;

панірувальні сухарі — 100 г;

вода — 200 мл.

Спосіб приготування

Перекрутити м’ясо через м’ясорубку разом із цибулею. Додати сіль, чорний мелений перець. Залити панірувальні сухарі водою, дати їм набухнути, після чого додати у фарш і добре перемішати.

Якщо фарш виходить сухуватим, влити трохи води. За бажанням сухарі можна замінити картоплею. Сформувати котлети.

Деко застелити пергаментним папером, залишаючи краї довшими, щоб можна було накрити верх ще одним листом і закріпити. Викласти котлети, накрити другим аркушем паперу, притиснувши його до котлет. Якщо використовувати звичайний пергамент, змастити його олією.

Готові котлети. Фото: smachnenke.com.ua

Випікати в духовці при 180°C протягом 40 хвилин. Готові котлети виходять рум’яні, ніжні та соковиті. Навіть після розігріву наступного дня вони зберігають свій смак і текстуру.

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