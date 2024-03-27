Как приготовить настоящий львовский творожник — покровный рецепт с фото и видео

Львовский творожник. Фото: fayni-recepty.com.ua

Это рецепт уже легендарного Львовского сырника, который готовится без муки. Если вы еще не готовили такой десерт, советуем это исправить. Его можно подавать даже на праздники.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Fialka.

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Вам понадобится:

жирный творог 500 г;

яйца 4 шт;

сахар 150 г;

масло сливочное 100 г;

цедра из 1 лимона;

0,5 чайной ложки лимонного сока;

изюм 30 г;

манка 1 столовая ложка;

крахмал (любой) 1 столовая ложка.

Для шоколадной поливки:

сахар 2 столовые ложки;

масло сливочное 1 столовая ложка;

сметана 2-3 столовых ложки (чем больше тем поливка реже);

какао порошок темный 2 столовые ложки.

Способ приготовления

Сыр протереть через мясорубку или блендер. Изюм помыть залить кипятком и дать постоять пять минут. Слить воду.

Совет для приготовления сырника. Фото: YouTube @fialka849

Желтки и белки взбить с сахаром, добавить масло комнатной температуры, изюм, манку, крахмал и цедру лимона, а также лимонный сок.

Совет для приготовления сырника. Фото: YouTube @fialka849

Добавить творог и перемешать миксером на небольшой скорости в течение недолго. Выложить массу в форму хорошо смазанную маслом и присыпанной мукой.

Совет для приготовления сырника. Фото: YouTube @fialka849

Поставить в разогретую духовку на 180 ºС и выпекать 50-60 минут. Сырник вытаскиваем из формы только холодным и лучше всего дать ему постоять 5-6 часов. Сам творог не должен быть жирным, но не мокрым тогда сырник получится очень плотным.

Совет для приготовления сырника. Фото: YouTube @fialka849

Готовим шоколадную поливку, 1 столовую ложку масла добавляем 2 столовых ложки сахара и ставим на маленький огонь. Все время помешиваем, не уходим.

Добавляем 2-3 столовых ложки сметаны, хорошо вымешиваем, насыпаем какао, варим на маленьком огне, постоянно помешивая и доводим до кипения. Масса не должна кипеть. Снимаем и быстренько поливаем наш творожник.

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