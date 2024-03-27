Як приготувати справжній львівський сирник — покровий рецепт з фото та відео

Львівський сирник. Фото: fayni-recepty.com.ua

Це рецепт вже легендарного Львівського сирника, який готується без борошна. Якщо ви ще не готували такий десерт, радимо це виправити. Його можна подавати навіть на свята.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Fialka.

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Вам знадобиться:

жирний сир 500 г;

яйця 4 шт;

цукор 150 г;

масло вершкове 100 г;

цедра з 1 лимона;

0,5 чайної ложки лимонного соку;

родзинки 30 г;

манка 1 столова ложка;

крохмаль (будь-який) 1 столова ложка.

Для шоколадної поливки:

цукор 2 столові ложки;

масло вершкове 1 столова ложка;

сметана 2-3 столові ложки (чим більше тим поливка рідше);

какао порошок темне 2 столові ложки.

Спосіб приготування

Сир протерти через сито м'ясорубку або блендер. Родзинки помити залити кип'ятком і дати постояти п'ять хвилин. Злити воду.

Порада для приготування сирника. Фото: YouTube @fialka849

Жовтки і білки збити з цукром, додати масло кімнатної температури, родзинки, манку, крохмаль і цедру лимона, а також лимонний сік.

Порада для приготування сирника. Фото: YouTube @fialka849

Додати сир і перемішати міксером на невеликій швидкості протягом не довгого часу. Викласти масу у форму добре змащено маслом і присипаною борошном.

Порада для приготування сирника. Фото: YouTube @fialka849

Поставити у розігріту духовку на 180 ºС та випікати 50-60 хвилин. Сирник витягуємо з форми лише холодним найкраще дати йому постояти 5-6 годин. Сам сир не повинен бути жирним,але не мокрим тоді сирник вийде дуже щільним.

Порада для приготування сирника. Фото: YouTube @fialka849

Готуємо шоколадну поливку, 1 столову ложку масла додаємо 2 столові ложки цукру і ставимо на маленький вогонь. Весь час помішуємо, не відходимо.

Додаємо 2-3 столові ложки сметани, добре вимішуємо, насипаємо какао, варимо на маленькому вогні, постійно помішуючи та доводимо до кипіння. Маса не повинна кипіти. Знімаємо і швиденько поливаємо наш сирник.

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