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Секреты приготовления ночного Александрийского кулича — старинный рецепт Леси Кравецкой

21 апреля 2024 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Рецепт ночной Александровской кулича от Леси Кравецкой – секреты приготовления
Александрийский кулич. Фото: YouTube @MedunyaSolodunya
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Нежная, влажная и ароматная — эта паска является одной из лучших. Древний рецепт, еще ни разу не подводил. Справится даже неопытная хозяйка. Гарантированно удастся даже из самой обычной муки.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Львовские плацки | Леся Кравецко.

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Вам понадобится:

  • 250 мл топленого или обыкновенного молока;
  • 50 г сахара;
  • 35-36 г прессованных дрожжей;
  • 3 желтка;
  • 2 яйца;
  • 50 г сахара;
  • 250 г сливочного масла.

Дополнительно:

  • 100 г изюма;
  • 50 г сахара;
  • 50 г воды;
  • 1 ст.л. коньяка.

Дополнительно:

  • 150 г сахара;
  • 20 г ванильного сахара;
  • цедра 1 апельсина (по желанию);
  • 0,5 ч.л. соли;
  • 700 г (-+35 г) муки;
  • 0,5 ч.л. куркумы (по желанию).

Способ приготовления

Для опары нужно к топленому молоку добавить 50 г сахара и 36 г прессованных дрожжей.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @MedunyaSolodunya

В чаше миксера смешать 3 желтка и 2 яйца, добавить 50 г сахара и 250 г сливочного масла комнатной температуры. Все перемешать в течение 5 минут. В процессе взбивания масло останется кусочками. Добавить в дрожжевую массу и перемешать. Накрыть пищевой пленкой и оставить при комнатной температуре на 10-12 часов это удобно сделать на ночь.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @MedunyaSolodunya

С вечера подготовить изюм, его нужно промыть и перемешать с 50 г сахара и водой, которые перед этим нужно довести до кипения. Затем добавить 1 столовую ложку коньяка.

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Изюм для кулича. Фото: YouTube @MedunyaSolodunya

Когда опара будет готова, начнем замешивать тесто.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @MedunyaSolodunya

К 150 г сахара добавить ванильный сахар и цедру одного апельсина. Растереть до однородности. К опаре добавить половину чайной ложки соли, апельсиновый сахар и перемешать до растворения. Начать добавлять муку и замешивать тесто.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @MedunyaSolodunya

Тесто продолжать сбивать миксером. Можно продолжать замес ложкой. В конце по желанию добавить половину чайной ложки куркумы.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @MedunyaSolodunya

К тесту добавить изюм. Все тщательно перемешать. Переложить тесто в большую миску, которую нужно смазать растительным маслом. Тесто должно увеличиться в два раза. Накрыть полотенцем и оставить в теплом месте на два часа.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @MedunyaSolodunya

Тесто выложить в форму для выпечки. Оставить в теплом месте на 1 час, пока оно не увеличится до краев.

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Тесто в форме для выпечки. Фото: YouTube @MedunyaSolodunya

Шапочки смазать желтком с молоком. Куличи выпекать на уровне ниже среднего в режиме "верх-низ" без конвекции при 160 ºС (предварительно разогреть духовку до 180 ºС) в течение 35-40 минут.

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Готовые куличи. Фото: YouTube @MedunyaSolodunya

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Пасха
кулич
выпечка

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