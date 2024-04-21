Рецепт нічної Олександрівської паски від Лесі Кравецької — секрети приготування

Секрети приготування нічної Олександрійської паски — стародавній рецепт Лесі Кравецької
Ніжна, волога та ароматна — ця паска є однією з найкращих. Стародавній рецепт, який ще жодного разу не підвів. Впорається навіть недосвідчена господиня. Гарантовано вдасться навіть зі звичайнісінького борошна.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Львівські пляцки | Леся Кравецька.
Вам знадобиться:
- 250 мл пряженого чи звичайного молока;
- 50 г цукру;
- 35-36 г пресованих дріжджів;
- 3 жовтки;
- 2 яйця;
- 50 г цукру;
- 250 г вершкового масла.
Додатково:
- 100 г родзинок;
- 50 г цукру;
- 50 г води;
- 1 ст.л. коньяку.
Додатково:
- 150 г цукру;
- 20 г ванільного цукру;
- цедра 1 апельсину (за бажанням);
- 0,5 ч.л. солі;
- 700 г (-+35 г) борошна;
- 0,5 ч.л. куркуми (за бажанням).
Спосіб приготування
Для опари потрібно до пряженого молока додати 50 г цукру та 36 г пресованих дріжжів.
У чаші міксера змішати 3 жовтки та 2 яйця, додати 50 г цукру та 250 г вершковго масла кімнатної температури. Все перемішати протягом 5 хвилин. В прцесі збивання масло залишиться шматочками. Додати до дріжжової маси та перемішати. Накрити харчовою плівкою та залишити при кімнатній температурі на 10-12 годин, це зручно зробити на ніч.
Звечора підготувати родзинки, їх потрібно промити та перемішати з 50 г цукру та водою, які перед цим потрібно довести до кипіння. Потім додати 1 столову ложку коньяку.
Коли опара буде готовою, почнемо замішувати тісто.
До 150 г цукру додати ванільний цукор та цедру одного апельсина. Розтерти до однорідності. До опари додати пів чайної ложки солі, апельсиновий цукор та перемішати до розчинення. Почати додавати борошно та замішувати тісто.
Тісто продовжувати збивати міксером. Можна продовжувати заміс ложкою. В кінці за бажанням додати пів чайної ложки куркуми.
До тіста додати родзинки. Все ретельно перемішати. Перекласти тісто у більшу миску, яку потрібно змастити олією. Тісто має збільшитися в два рази. Накрити рушником та залишити в теплому місці на дві години.
Тісто викласти у форму для випікання. Залишити в теплому місці на 1 годину, поки воно не доросло до країв.
Шапочки змастити жовтком з молоком. Паски випікати на рівні ніжче середнього в режимі "верх-низ" без конвекції при 160 ºС (попередньо розігріти духовку до 180 ºС) протягом 35-40 хвилин.
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