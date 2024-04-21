Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Секрети приготування нічної Олександрійської паски — стародавній рецепт Лесі Кравецької arrow

Секрети приготування нічної Олександрійської паски — стародавній рецепт Лесі Кравецької

21 квітня 2024 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Рецепт нічної Олександрівської паски від Лесі Кравецької — секрети приготування
Олександрійська паска. Фото: YouTube @MedunyaSolodunya
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Ніжна, волога та ароматна — ця паска є однією з найкращих. Стародавній рецепт, який ще жодного разу не підвів. Впорається навіть недосвідчена господиня. Гарантовано вдасться навіть зі звичайнісінького борошна.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Львівські пляцки | Леся Кравецька

Читайте також:

Вам знадобиться: 

  • 250 мл пряженого чи звичайного молока;
  • 50 г цукру;
  • 35-36 г пресованих дріжджів;
  • 3 жовтки;
  • 2 яйця;
  • 50 г цукру;
  • 250 г вершкового масла. 

Додатково:

  • 100 г родзинок;
  • 50 г цукру;
  • 50 г води;
  • 1 ст.л. коньяку.

Додатково:

  • 150 г цукру;
  • 20 г ванільного цукру;
  • цедра 1 апельсину (за бажанням);
  • 0,5 ч.л. солі;
  • 700 г (-+35 г) борошна;
  • 0,5 ч.л. куркуми (за бажанням).

Спосіб приготування 

Для опари потрібно до пряженого молока додати 50 г цукру та 36 г пресованих дріжжів. 

null
Приготування тіста. Фото: YouTube @MedunyaSolodunya

У чаші міксера змішати 3 жовтки та 2 яйця, додати 50 г цукру та 250 г вершковго масла кімнатної температури. Все перемішати протягом 5 хвилин. В прцесі збивання масло залишиться шматочками.  Додати до дріжжової маси та перемішати. Накрити харчовою плівкою та залишити при кімнатній температурі на 10-12 годин, це зручно зробити на ніч. 

null
Приготування тіста. Фото: YouTube @MedunyaSolodunya

Звечора підготувати родзинки, їх потрібно промити та перемішати з 50 г цукру та водою, які перед цим потрібно довести до кипіння. Потім додати 1 столову ложку коньяку. 

null
Родзинки для паски. Фото: YouTube @MedunyaSolodunya

Коли опара буде готовою, почнемо замішувати тісто. 

null
Приготування тіста. Фото: YouTube @MedunyaSolodunya

До 150 г цукру додати ванільний цукор та цедру одного апельсина. Розтерти до однорідності. До опари додати пів чайної ложки солі, апельсиновий цукор та перемішати до розчинення. Почати додавати борошно та замішувати тісто. 

null
Приготування тіста. Фото: YouTube @MedunyaSolodunya

Тісто продовжувати збивати міксером. Можна продовжувати заміс ложкою. В кінці за бажанням додати пів чайної ложки куркуми. 

null
Приготування тіста. Фото: YouTube @MedunyaSolodunya

До тіста додати родзинки. Все ретельно перемішати. Перекласти тісто у більшу миску, яку потрібно змастити олією. Тісто має збільшитися в два рази. Накрити рушником та залишити в теплому місці на дві години. 

null
Приготування тіста. Фото: YouTube @MedunyaSolodunya

Тісто викласти у форму для випікання. Залишити в теплому місці на 1 годину, поки воно не доросло до країв. 

null
Тісто у формі для випікання. Фото: YouTube @MedunyaSolodunya

Шапочки змастити жовтком з молоком. Паски випікати на рівні ніжче середнього в режимі "верх-низ" без конвекції при 160 ºС (попередньо розігріти духовку до 180 ºС) протягом 35-40 хвилин. 

null
Готові паски. Фото: YouTube @MedunyaSolodunya

Раніше ми писали про секретний бабусин рецепт, який усі шукають — одна із найкращих великодніх пасок. 

Ще вам може стати в нагоді рецепт ідеальної великодньої глазурі, яка не тріскається і не обсипається.

Також ми розповідали про рецепт української паски за п'ять хвилин без замішування для сучасних господинь.

рецепти
лайфхаки
Великдень
паска
випічка

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

16 квітня 2024

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

9 квітня 2024
Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

19 квітня 2024

13:46 Народний синоптик Наталка Діденко попередила про заморозки — коли ситуація покращиться