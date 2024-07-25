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Секреты приготовления настоящих грузинских хинкали

25 июля 2024 12:10
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Как приготовить грузинские хинкали — секреты приготовления
Хинкали с зеленью. Фото: Freepik
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Хинкали — это одно из самых известных и любимых блюд грузинской кухни. Несмотря на простоту ингредиентов, приготовление идеальных хинкали требует знания нескольких секретов. 

В этой статье мы раскроем основные тонкости и хитрости, которые помогут вам приготовить хинкали, достойные лучших грузинских ресторанов.

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Хинкали — это не просто еда, а настоящее кулинарное искусство, требующее терпения и навыков. Но зная все секреты и тонкости приготовления, вы сможете порадовать себя и своих близких настоящими грузинскими хинкали, сочными и ароматными. 

Основные ингредиенты

Для теста:

  • 500 г пшеничной муки;
  • 1 ч. л. соли;
  • 250 мл воды.

Для начинки:

  • 500 г говяжьего или свиного фарша (или их смеси);
  • 1 луковица;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 1 ч. л. молотого кориандра;
  • 1 ч. л. молотого чёрного перца;
  • соль по вкусу;
  • 150 мл холодной воды или мясного бульона;
  • свежая зелень (укроп или кинза) по желанию.

Секреты приготовления теста

Используйте пшеничную муку высшего сорта. Она обеспечит эластичность теста и предотвратит его разрыв во время варки.

В большой миске смешайте муку с солью. Постепенно добавляйте воду, замешивая тесто. Оно должно быть гладким и упругим. Оставьте тесто на 30 минут, чтобы оно "отдохнуло".

Раскатайте тесто в тонкий пласт, толщиной около 2 мм. Из теста вырежьте круги диаметром 10-12 см. Используйте стакан или специальную форму для вырезания.

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Хинкали на столе. Фото: Freepik

Секреты приготовления начинки

Традиционно для хинкали используют смесь говяжьего и свиного фарша, но можно экспериментировать с бараниной или курицей.

Для сочности начинки важно добавить в фарш холодную воду или мясной бульон. Начинка должна быть влажной, но не жидкой.

Молотый кориандр и чёрный перец — основные специи для хинкали. Можно также добавить мелко нарезанную свежую зелень (укроп или кинзу) для аромата.

Мелко нарежьте лук и чеснок, чтобы они равномерно распределились в начинке и не чувствовались кусками.

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Хинкали с фаршем. Фото: Freepik

Формирование хинкали

В центр каждого круга теста положите столовую ложку начинки.

Поднимите края теста вверх и начните собирать их в "мешочек", делая складки по кругу. Старайтесь сделать не менее 15-20 складок, чтобы хинкали держали форму и не раскрылись при варке.

После того как собрали все складки, скрутите верхушку, чтобы закрепить "мешочек". Это предотвратит вытекание сока при варке.

Варка хинкали

В большой кастрюле доведите до кипения подсоленную воду.

Аккуратно опустите хинкали в кипящую воду, стараясь не переполнить кастрюлю. Варите хинкали на среднем огне около 12-15 минут, пока они не всплывут и не станут полупрозрачными.

Выловите хинкали шумовкой и подавайте горячими. Традиционно хинкали едят руками, держа за верхушку и осторожно откусывая, чтобы не пролить сок.

Советы и хитрости

Для равномерного распределения сока и специй, тщательно перемешайте фарш.

Не переборщите с мукой при раскатке, лишняя мука в тесте может сделать его жёстким. Используйте минимальное количество муки для посыпки рабочей поверхности.

Поддержание температуры начинки: Держите начинку холодной до момента формирования хинкали, это поможет сохранить сочность.

Вариации начинки

Вместо мяса используйте смесь твёрдого сыра и зелени. Можно добавить немного чеснока для аромата.

В качестве начинки используйте мелко нарезанные обжаренные грибы с луком и зеленью. Можно добавить сливки или сыр для кремовой текстуры.

Вегетарианские хинкали: Приготовьте начинку из шпината и рикотты или смеси овощей и сыра.

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