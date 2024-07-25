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Секрети приготування справжніх грузинських хінкалі

25 липня 2024 12:10
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Як приготувати грузинські хінкалі – секрети приготування
Хінкали із зеленню. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Хінкалі — це одна з найвідоміших і улюблених страв грузинської кухні. Незважаючи на простоту інгредієнтів, приготування ідеальних хінкалі потребує знання кількох секретів.

У цій статті ми розкриємо основні тонкощі та хитрощі, які допоможуть вам приготувати хінкалі, гідні найкращих грузинських ресторанів.

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Хінкалі — це не просто їжа, а справжнє кулінарне мистецтво, яке потребує терпіння та навичок. Але знаючи всі секрети та тонкощі приготування, ви зможете порадувати себе та своїх близьких справжніми грузинськими хінкалі, соковитими та ароматними.

Основні інгредієнти

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Хінкали на столі. Фото: Freepik

Для тіста:

  • 500 г пшеничного борошна;
  • 1 ч. л. солі;
  • 250мл води.

Для начинки:

  • 500 г яловичого або свинячого фаршу (або їх суміші);
  • 1 цибулина;
  • 2 зубчики часнику;
  • 1 ч. л. меленого коріандру;
  • 1 ч. л. меленого чорного перцю;
  • сіль за смаком;
  • 150 мл холодної води або м'ясного бульйону;
  • свіжа зелень (кріп чи кінза) за бажанням.

Секрети приготування тіста

Використовуйте пшеничне борошно вищого гатунку. Воно забезпечить еластичність тіста та запобігає його розриву під час варіння.

У великій мисці змішайте борошно із сіллю. Поступово додайте воду, замішуючи тісто. Воно має бути гладким та пружним. Залишіть тісто на 30 хвилин, щоб воно відпочило.

Розкотіть тісто в тонкий пласт, завтовшки близько 2 мм. З тіста виріжте круги діаметром 10-12 см. Використовуйте склянку або спеціальну форму для вирізування.

Секрети приготування начинки

Традиційно для хінкалі використовують суміш яловичого та свинячого фаршу, але можна експериментувати з бараниною чи куркою.

Для соковитості начинки важливо додати до фаршу холодну воду або м'ясний бульйон. Начинка має бути вологою, але не рідкою.

Молотий коріандр та чорний перець — основні спеції для хінкалі. Можна також додати дрібно нарізану свіжу зелень (кріп або кінзу) для аромату.

Дрібно наріжте цибулю та часник, щоб вони рівномірно розподілилися в начинці та не відчувалися шматками.

рецепт приготування хінкалі
Хінкали з фаршем. Фото: Freepik

Формування хінкалі

У центр кожного кола тіста покладіть столову ложку начинки.

Підніміть краї тіста вгору і почніть збирати їх у "мішок", роблячи складки по колу. Намагайтеся зробити не менше 15-20 складок, щоб хінкалі тримали форму і не розкрилися при варінні.

Після того, як зібрали всі складки, скрутіть верхівку, щоб закріпити "мішечок". Це запобіжить витіканню соку при варінні.

Варіння хінкалі

У великій каструлі доведіть до кипіння воду.

Акуратно опустіть хінкалі в киплячу воду, намагаючись не переповнити каструлю. Варіть хінкалі на середньому вогні близько 12-15 хвилин, доки вони не спливуть і не стануть напівпрозорими.

Виловіть хінкалі шумівкою і подавайте гарячими. Традиційно хінкалі їдять руками, тримаючи за верхівку та обережно відкушуючи, щоб не пролити сік.

Поради та хитрощі

Для рівномірного розподілу соку та спецій, ретельно перемішайте фарш.

Не кладіть занадто багато з борошна під час розкочування, зайве борошно в тісті може зробити його жорстким. Використовуйте мінімальну кількість борошна для посипання робочої поверхні.

Підтримка температури начинки: Тримайте холодну начинку до моменту формування хінкалі, це допоможе зберегти соковитість.

Варіації начинки

Замість м'яса використовуйте суміш твердого сиру та зелені. Можна додати трохи часнику для аромату.

Як начинку використовуйте дрібно нарізані обсмажені гриби з цибулею та зеленню. Ще можна додати вершки або сир для кремової текстури.

Приготуйте начинку зі шпинату та рикотти або суміші овочів та сиру.

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