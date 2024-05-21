Как варить холодец, чтобы был прозрачным — пошаговое описание.

Прозрачный холодец. Фото: Freepik

Приготовление прозрачного холодца требует терпения и внимания к деталям. Следуя этим рекомендациям, вы сможете приготовить вкусный и прозрачный холодец, который станет украшением вашего стола.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

мясо (свиные ножки, говяжьи ноги, курица, индейка) — основа холодца;

вода;

лук 1-2 штуки;

морковь 1-2 штуки;

лавровый лист 2-3 листа;

перец горошком 10-15 горошин;

соль.

Способ приготовления

Используйте мясо с большим содержанием коллагена, например, свинные ножки, говяжьи ноги или хвосты, куриные или индюшачьи ножки и крылья. Мясо должно быть свежим.

Замачивание

Замочите мясо в холодной воде на несколько часов (лучше на ночь), чтобы удалить излишки крови. Это поможет сделать бульон более прозрачным. Тщательно промойте мясо после замачивания.

Кипячение

Положите мясо в большую кастрюлю, залейте холодной водой и доведите до кипения. Как только вода закипит, слейте её и снова промойте мясо. Это поможет удалить первые загрязнения и пену.

Залейте мясо свежей холодной водой так, чтобы она покрывала мясо примерно на 5 см. Доведите до кипения на сильном огне, затем уменьшите огонь до минимума. Бульон должен едва кипеть. Варите на медленном огне 5-6 часов, периодически снимая пену.

Холодец с мясом. Фото: Freepik

Добавление овощей и специй

Через 2-3 часа добавьте очищенный лук, морковь, лавровый лист и перец горошком. Это придаст бульону аромат и вкус.

Добавьте соль за 1 час до окончания варки, чтобы она хорошо растворилась.

После окончания варки вынимайте мясо и овощи. Процедите бульон через несколько слоев марли или мелкое сито. Процеживание поможет удалить мелкие частицы, которые могут сделать бульон мутным.

Охлаждение и удаление жира

Охладите бульон до комнатной температуры, затем уберите в холодильник на несколько часов. Это позволит жиру подняться на поверхность. Снимите затвердевший жир с поверхности бульона. Это поможет сделать холодец более прозрачным.

Разберите мясо на мелкие кусочки, удалите кости и хрящи. Выложите мясо в формы или глубокие тарелки, залейте процеженным бульоном.

Окончательное охлаждение

Оставьте холодец в холодильнике на ночь для полного застывания.

Лайфхаки для прозрачного холодца

Холодец с мясом. Фото: Freepik

Важно регулярно снимать пену в начале варки, чтобы бульон оставался чистым.

Использование яичного белка

Если бульон все же получился мутным, можно использовать яичный белок. Вбейте его в теплый бульон и нагрейте до кипения, затем процедите снова. Белок соберет мелкие частицы, делая бульон прозрачнее.

Использование чистой воды

Начинайте варку с чистой фильтрованной воды, это также может повлиять на прозрачность бульона.

Медленное кипение

Варите на самом маленьком огне. Сильное кипение вызывает образование мелких пузырьков, которые делают бульон мутным.

Правильное соотношение воды и мяса

Не добавляйте слишком много воды. Оптимальное соотношение — около 3-4 литров воды на 2-3 кг мяса.

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