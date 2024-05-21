Як варити холодець, щоб був прозорим - покроковий опис.

Прозорий холодець. Фото: Freepik

Приготування прозорого холодця потребує терпіння та уваги до деталей. Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете приготувати смачний та прозорий холодець, який стане прикрасою вашого столу.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

м'ясо (свинячі ніжки, яловичі ноги, курка, індичка) — основа холодця;

вода;

цибуля 1-2 штуки;

морква 1-2 штуки;

лавровий лист 2-3 листи;

перець горошком 10-15 горошин;

сіль.

Спосіб приготування

Використовуйте м'ясо з великим вмістом колагену, наприклад, свинячі ніжки, яловичі ноги або хвости, курячі або індичі ніжки та крила. М'ясо має бути свіжим.

Замочування

Замочіть м'ясо у холодній воді на кілька годин (краще на ніч), щоб видалити надлишки крові. Це допоможе зробити бульйон прозорішим. Ретельно промийте м'ясо після замочування.

Кип'ятіння

Покладіть м'ясо у велику каструлю, залийте холодною водою і доведіть до кипіння. Як тільки вода закипить, злийте її і знову промийте м'ясо. Це допоможе видалити перші забруднення та піну.

Залийте м'ясо холодною свіжою водою так, щоб вона покривала м'ясо приблизно на 5 см. Доведіть до кипіння на сильному вогні, потім зменшіть вогонь до мінімуму. Бульйон повинен ледве кипіти. Варіть на повільному вогні 5-6 годин, періодично знімаючи піну.

Холодець з м'ясом. Фото: Freepik

Додавання овочів та спецій

Через 2-3 години додайте очищену цибулю, моркву, лавровий лист та перець горошком. Це надасть бульйону аромат та смак.

Додайте сіль за 1 годину до закінчення варіння, щоб вона добре розчинилася.

Після закінчення варіння виймайте м'ясо та овочі. Процідіть бульйон через кілька шарів марлі чи дрібне сито. Проціджування допоможе видалити дрібні частинки, які можуть зробити бульйон каламутним.

Охолодження та видалення жиру

Охолодіть бульйон до кімнатної температури, потім приберіть у холодильник на кілька годин. Це дозволить жиру піднятися на поверхню. Зніміть затверділий жир із поверхні бульйону. Це допоможе зробити холодець прозорішим.

Розберіть м'ясо на дрібні шматочки, видаліть кістки та хрящі. Викладіть м'ясо у форми чи глибокі тарілки, залийте процідженим бульйоном.

Остаточне охолодження

Залишіть холодець у холодильнику на ніч для повного застигання.

Лайфхаки для прозорого холодця

Холодець з м'ясом. Фото: Freepik

Важливо регулярно знімати піну на початку варіння, щоб бульйон залишався чистим.

Використання яєчного білка

Якщо бульйон все ж таки вийшов каламутним, можна використовувати яєчний білок. Вбийте його в теплий бульйон і нагрійте до кипіння, потім знову процідіть. Білок збере дрібні частинки, роблячи бульйон прозорішим.

Використання чистої води

Починайте варіння із чистої фільтрованої води, це також може вплинути на прозорість бульйону.

Повільне кипіння

Варіть на найменшому вогні. Сильне кипіння викликає утворення дрібних бульбашок, які роблять бульйон каламутним.

Правильне співвідношення води та м'яса

Не додавайте надто багато води. Оптимальне співвідношення — близько 3-4 літрів води на 2-3 кг м'яса.

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