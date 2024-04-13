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Секретный бабушкин рецепт, который все ищут — один из лучших пасхальных куличей

13 апреля 2024 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Идеальный бабушкин рецепт кулича, проверенный годами — простой рецепт
Домашний кулич. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

"Секретная паска" или "Баба праздничная" уже несколько поколений является одной из любимых многих семей. Кулич получается нежным, рыхлым и очень вкусным. Если вы еще не готовили по этому рецепту, обязательно приготовьте — будете довольны.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.

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Вам понадобится:

  • мука 1 кг;
  • молоко 2 стакана (400 мл);
  • желтки 10 шт;
  • дрожжи 100 г;
  • сливочное масло 200 г;
  • сахар 250 г;
  • ванильный сахар 20 г;
  • изюм 200 г;
  • соль 1/2 ч.л;
  • цедра лимона (по желанию).

Способ приготовления

Сначала нужно приготовить опару. К теплому молоку добавляем живые дрожжи и столовую ложку сахара, тщательно перемешать. Добавить три столовые ложки муки, перемешать и оставить в теплом месте на 15-20 минут.

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Дрожжи и молоко. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

К желткам добавить сахар, ванильный сахар и соль. Все тщательно перемешать. Добавить теплое сливочное масло.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Добавляем к дрожжам эту массу. Все тщательно перемешать. Добавить муку и замешать тесто. Добавить изюм. Вымешивать тесто в течение 30 минут.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Оставить тесто в теплом месте, чтобы оно увеличилось вдвое.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Разложить тесто в формы для выпечки. Шапочки смазать яйцом.

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Приготовление куличей. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Выпекать куличи в течение 35-45 минут при 180 ºС до сухой шпажки.

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Готовые куличи. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Раньше мы писали рецепт кулича без дрожжей за один час вместе с выпечкой и глазурью за одну минуту.

Еще вам может пригодиться рецепт идеальной пасхальной глазури, которая не трескается и не осыпается.

Также мы рассказывали о рецепте украинской пасхи за пять минут без замешательства для современных хозяек.

Советуем ознакомиться с пасхальным рецептом кулича, как Панеттон, который очень легок в приготовлении.

Еще мы писали о нежной пасхальной панеттоне к Пасхе — рецепту от Клопотенко.

рецепты
лайфхаки
Пасха
кулич
выпечка

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