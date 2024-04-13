Идеальный бабушкин рецепт кулича, проверенный годами — простой рецепт

Домашний кулич. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

"Секретная паска" или "Баба праздничная" уже несколько поколений является одной из любимых многих семей. Кулич получается нежным, рыхлым и очень вкусным. Если вы еще не готовили по этому рецепту, обязательно приготовьте — будете довольны.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.

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Вам понадобится:

мука 1 кг;

молоко 2 стакана (400 мл);

желтки 10 шт;

дрожжи 100 г;

сливочное масло 200 г;

сахар 250 г;

ванильный сахар 20 г;

изюм 200 г;

соль 1/2 ч.л;

цедра лимона (по желанию).

Способ приготовления

Сначала нужно приготовить опару. К теплому молоку добавляем живые дрожжи и столовую ложку сахара, тщательно перемешать. Добавить три столовые ложки муки, перемешать и оставить в теплом месте на 15-20 минут.

Дрожжи и молоко. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

К желткам добавить сахар, ванильный сахар и соль. Все тщательно перемешать. Добавить теплое сливочное масло.

Приготовление теста. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Добавляем к дрожжам эту массу. Все тщательно перемешать. Добавить муку и замешать тесто. Добавить изюм. Вымешивать тесто в течение 30 минут.

Приготовление теста. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Оставить тесто в теплом месте, чтобы оно увеличилось вдвое.

Приготовление теста. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Разложить тесто в формы для выпечки. Шапочки смазать яйцом.

Приготовление куличей. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Выпекать куличи в течение 35-45 минут при 180 ºС до сухой шпажки.

Готовые куличи. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

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