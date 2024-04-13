Идеальный бабушкин рецепт кулича, проверенный годами — простой рецепт

Секретный бабушкин рецепт, который все ищут — один из лучших пасхальных куличей
"Секретная паска" или "Баба праздничная" уже несколько поколений является одной из любимых многих семей. Кулич получается нежным, рыхлым и очень вкусным. Если вы еще не готовили по этому рецепту, обязательно приготовьте — будете довольны.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.
Вам понадобится:
- мука 1 кг;
- молоко 2 стакана (400 мл);
- желтки 10 шт;
- дрожжи 100 г;
- сливочное масло 200 г;
- сахар 250 г;
- ванильный сахар 20 г;
- изюм 200 г;
- соль 1/2 ч.л;
- цедра лимона (по желанию).
Способ приготовления
Сначала нужно приготовить опару. К теплому молоку добавляем живые дрожжи и столовую ложку сахара, тщательно перемешать. Добавить три столовые ложки муки, перемешать и оставить в теплом месте на 15-20 минут.
К желткам добавить сахар, ванильный сахар и соль. Все тщательно перемешать. Добавить теплое сливочное масло.
Добавляем к дрожжам эту массу. Все тщательно перемешать. Добавить муку и замешать тесто. Добавить изюм. Вымешивать тесто в течение 30 минут.
Оставить тесто в теплом месте, чтобы оно увеличилось вдвое.
Разложить тесто в формы для выпечки. Шапочки смазать яйцом.
Выпекать куличи в течение 35-45 минут при 180 ºС до сухой шпажки.
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