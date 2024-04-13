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Секретний бабусин рецепт, який усі шукають — одна із найкращих великодніх пасок

13 квітня 2024 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Ідеальний бабусин рецепт паски, перевірений роками — простий рецепт
Домашня паска. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

"Секретна паска" або "Баба святкова" вже кілька поколінь є однією із улюблених багатьох родин. Паска виходить ніжною, пухкою і дуже смачною. Якщо ви ще не готували за цим рецептом, неодмінно приготуйте — будете задоволені. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.

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Вам знадобиться: 

  • борошно 1 кг;
  • молоко 2 склянки (400 мл);
  • жовтки 10 шт;
  • дріжджі 100 г;
  • вершкове масло 200 г;
  • цукор 250 г;
  • ванільний цукор 20 г;
  • родзинки 200 г;
  • сіль 1/2 ч.л;
  • цедра лимона (за бажанням). 

Спосіб приготування 

Спочтку потрібно приготувати опару. До теплого молока додаємо живі дріжжі та столову ложку цукру, все ретельно перемішати. Додати три столові ложки борошна, перемішати та залишити в теплому місці на 15-20 хвилин. 

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Дріжжі та молоко. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

До жовтків додати цукор, ванільний цукор та сіль. Все ретельно перемішати. Додати тепле вершкове масло. 

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Приготування тіста. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Додаємо до дріжжів цю массу. Все ретельно перемішати. Додати борошно та замішати тісто. Додати родзинки. Вимішувати тісто протягом 30 хвилин. 

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Приготування тіста. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Залишити тісто в теплому місці, щоб воно збільшилося в два рази. 

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Приготування тіста. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Розкласти тісто в форми для випікання. Шапочки змастити яйцем. 

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Приготування пасок. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Випікати паски протягом 35-45 хвилин при 180 ºС до сухої шпажки. 

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Готові паски. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Раніше ми писали рецепт паски без дріжджів за одну годину разом із випічкою та глазур'ю за одну хвилину.

Ще вам може стати в нагоді рецепт ідеальної великодньої глазурі, яка не тріскається і не обсипається.

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рецепти
лайфхаки
Великдень
паска
випічка

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