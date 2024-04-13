Ідеальний бабусин рецепт паски, перевірений роками — простий рецепт

Секретний бабусин рецепт, який усі шукають — одна із найкращих великодніх пасок
"Секретна паска" або "Баба святкова" вже кілька поколінь є однією із улюблених багатьох родин. Паска виходить ніжною, пухкою і дуже смачною. Якщо ви ще не готували за цим рецептом, неодмінно приготуйте — будете задоволені.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.
Вам знадобиться:
- борошно 1 кг;
- молоко 2 склянки (400 мл);
- жовтки 10 шт;
- дріжджі 100 г;
- вершкове масло 200 г;
- цукор 250 г;
- ванільний цукор 20 г;
- родзинки 200 г;
- сіль 1/2 ч.л;
- цедра лимона (за бажанням).
Спосіб приготування
Спочтку потрібно приготувати опару. До теплого молока додаємо живі дріжжі та столову ложку цукру, все ретельно перемішати. Додати три столові ложки борошна, перемішати та залишити в теплому місці на 15-20 хвилин.
До жовтків додати цукор, ванільний цукор та сіль. Все ретельно перемішати. Додати тепле вершкове масло.
Додаємо до дріжжів цю массу. Все ретельно перемішати. Додати борошно та замішати тісто. Додати родзинки. Вимішувати тісто протягом 30 хвилин.
Залишити тісто в теплому місці, щоб воно збільшилося в два рази.
Розкласти тісто в форми для випікання. Шапочки змастити яйцем.
Випікати паски протягом 35-45 хвилин при 180 ºС до сухої шпажки.
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