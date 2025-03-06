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Секретный крем свекрови из 3 ингредиентов — для тортов за 3 мин.

6 марта 2025 03:11
Марина Евтягина - Редактор
Секретный крем свекрови из 3 ингредиентов за 3 минуты - быстрый рецепт
Домашний крем. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Этот крем — настоящая находка. Свекровь поделилась секретным рецептом, который спасет любой торт. Минимум времени, всего три ингредиента, а результат — идеальная текстура и незабываемый вкус.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • вареная сгущенка — 200 г;
  • творог — 300 г;
  • сливки (30% и более) — 280 г (или заменить творог и сливки на 580 г густой сметаны).

Способ приготовления

Все продукты для крема должны быть хорошо охлажденными. Взбить вареную сгущенку миксером до пышной, однородной консистенции.

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Ингредиенты для крема. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить творог и еще раз взбить миксером, пока крем не станет нежным и однородным.

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Приготовление крема. Фото: gospodynka.com.ua

Если хочется сделать крем более легким и воздушным, добавить охлажденные сливки. Сначала взбивать на низкой скорости, постепенно увеличивая обороты.

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Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Взбить до мягких пиков, но не до плотного состояния. Готовый крем можно использовать для тортов, десертов или как самостоятельное лакомство.

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