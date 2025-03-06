Секретный крем свекрови из 3 ингредиентов за 3 минуты - быстрый рецепт

Секретный крем свекрови из 3 ингредиентов — для тортов за 3 мин.
Этот крем — настоящая находка. Свекровь поделилась секретным рецептом, который спасет любой торт. Минимум времени, всего три ингредиента, а результат — идеальная текстура и незабываемый вкус.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- вареная сгущенка — 200 г;
- творог — 300 г;
- сливки (30% и более) — 280 г (или заменить творог и сливки на 580 г густой сметаны).
Способ приготовления
Все продукты для крема должны быть хорошо охлажденными. Взбить вареную сгущенку миксером до пышной, однородной консистенции.
Добавить творог и еще раз взбить миксером, пока крем не станет нежным и однородным.
Если хочется сделать крем более легким и воздушным, добавить охлажденные сливки. Сначала взбивать на низкой скорости, постепенно увеличивая обороты.
Взбить до мягких пиков, но не до плотного состояния. Готовый крем можно использовать для тортов, десертов или как самостоятельное лакомство.
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