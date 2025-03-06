Секретний крем свекрухи з 3 інгредієнти за 3 хвилини — швидкий рецепт

Секретний крем свекрухи із трьох складових — для тортів за 3 хв.
Цей крем — справжня знахідка. Свекруха поділилася секретним рецептом, який врятує будь-який торт. Мінімум часу, всього три інгредієнти, а результат — ідеальна текстура і незабутній смак.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- варене згущене молоко — 200 г;
- кисломолочний сир — 300 г;
- вершки (30% і більше) — 280 г (або замінити сир і вершки на 580 г густої сметани).
Спосіб приготування
Усі продукти для крему мають бути добре охолодженими. Збити варене згущене молоко міксером до пишної, однорідної консистенції.
Додати кисломолочний сир та ще раз збити міксером, поки крем не стане ніжним і однорідним.
Якщо хочеться зробити крем більш легким та повітряним, додати охолоджені вершки. Спочатку збивати на низькій швидкості, поступово збільшуючи оберти.
Збити до м’яких піків, але не до щільного стану. Готовий крем можна використовувати для тортів, десертів чи як самостійні ласощі.
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