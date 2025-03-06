Секретний крем свекрухи з 3 інгредієнти за 3 хвилини — швидкий рецепт

Домашній крем. Фото: gospodynka.com.ua

Цей крем — справжня знахідка. Свекруха поділилася секретним рецептом, який врятує будь-який торт. Мінімум часу, всього три інгредієнти, а результат — ідеальна текстура і незабутній смак.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

варене згущене молоко — 200 г;

кисломолочний сир — 300 г;

вершки (30% і більше) — 280 г (або замінити сир і вершки на 580 г густої сметани).

Спосіб приготування

Усі продукти для крему мають бути добре охолодженими. Збити варене згущене молоко міксером до пишної, однорідної консистенції.

Інгредієнти для крема. Фото: gospodynka.com.ua

Додати кисломолочний сир та ще раз збити міксером, поки крем не стане ніжним і однорідним.

Приготування крема. Фото: gospodynka.com.ua

Якщо хочеться зробити крем більш легким та повітряним, додати охолоджені вершки. Спочатку збивати на низькій швидкості, поступово збільшуючи оберти.

Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Збити до м’яких піків, але не до щільного стану. Готовий крем можна використовувати для тортів, десертів чи як самостійні ласощі.

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