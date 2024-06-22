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Сезон шелковицы — идеи полезных витаминных заготовок на зиму

22 июня 2024 07:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Что можно приготовить из шелковицы на зиму — список рецептов
Ягоды шелковицы. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Шелковица — это вкусная и полезная ягода, богатая витаминами и антиоксидантами. Она прекрасно подходит для зимних заготовок, таких как заморозка для компотов, варка варенья, джемов и даже сушка.

Новини.LIVE расскажут про несколько способов, как можно сохранить шелковицу на зиму и приготовить из нее разнообразные вкусные блюда.

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Шелковица — это универсальная ягода, которую можно сохранить на зиму различными способами: заморозка, варенье, джем, компот и сушка. Каждый из этих методов позволяет наслаждаться вкусом и пользой шелковицы круглый год. Экспериментируйте с разными рецептами и находите свои любимые способы заготовки шелковицы на зиму.

Заморозка шелковицы

Замороженная шелковица идеально подходит для приготовления компотов, десертов и выпечки. Тщательно промойте шелковицу под холодной водой и дайте ей обсохнуть на бумажном полотенце.

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Черная шелковица. Фото: Freepik

Разложите ягоды в один слой на подносе или противне, застеленном пергаментной бумагой. Заморозьте в течение нескольких часов. Переложите замороженные ягоды в герметичные пакеты или контейнеры и уберите в морозильник.

Как использовать замороженную шелковицу

Вскипятите воду с сахаром, добавьте замороженную шелковицу и варите 10-15 минут. Можно добавить другие ягоды или фрукты по вкусу.

Замороженные ягоды можно использовать в пирогах, маффинах или добавлять в йогурты и смузи.

Варенье из шелковицы

Варенье из шелковицы — это классическое лакомство, которое сохраняет все полезные свойства ягод.

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Черная шелковица. Фото: Freepik

Вам понадобится: 

  • шелковица — 1 кг;
  • сахар — 800 г;
  • лимонный сок — 2 ст. л.

Способ приготовления 

Промойте шелковицу и удалите плодоножки. Смешайте ягоды с сахаром и оставьте на 2-3 часа, чтобы они пустили сок. Поставьте кастрюлю на медленный огонь и доведите до кипения. Варите 10 минут, снимая пену.

Добавьте лимонный сок и продолжайте варить еще 10 минут до загустения. Разлейте горячее варенье по стерилизованным банкам и закатайте крышками.

Джем из шелковицы

Джем из шелковицы — густой и ароматный, прекрасно подходит для бутербродов, выпечки и как добавка к йогуртам.

Вам понадобится: 

  • шелковица — 1 кг;
  • сахар — 1 кг;
  • пектин — 1 пакетик (по желанию).

Способ приготовления 

Промойте и обсушите шелковицу. Перетрите ягоды с сахаром и оставьте на 1 час.

Поставьте кастрюлю на медленный огонь и доведите до кипения, помешивая. Добавьте пектин по инструкции, если используете. Варите джем до нужной консистенции, периодически снимая пену.

Разлейте горячий джем по стерилизованным банкам и закатайте.

Компот из шелковицы

Компот из шелковицы — вкусный и освежающий напиток, который можно приготовить заранее и закатать на зиму.

Вам понадобится: 

  • шелковица — 500 г;
  • сахар — 300 г;
  • вода — 3 л.

Способ приготовления

Промойте шелковицу. Вскипятите воду с сахаром до полного растворения сахара. Добавьте ягоды в кипящий сироп и варите 5-10 минут. Разлейте горячий компот по стерилизованным банкам и закатайте.

Сушка шелковицы

Сушеная шелковица сохраняет все полезные свойства и становится отличным перекусом или добавкой к выпечке и мюсли.

Промойте шелковицу и обсушите. Разложите ягоды на противне в один слой и сушите при температуре 50-60°C, периодически переворачивая, до полного высыхания. Храните сушеную шелковицу в герметичных контейнерах в сухом прохладном месте.

Ранее мы писали про рецепт компота из черешни — вкусный и освежающий напиток. 

Еще мы рассказывали про старый рецепт густого вишневого варенья из вишни, которое не темнеет. 

Также рекомендуем ознакомиться с рецептом клубники в собственном соку — клубничный сироп на зиму. 

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