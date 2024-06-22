Что можно приготовить из шелковицы на зиму — список рецептов

Сезон шелковицы — идеи полезных витаминных заготовок на зиму
Шелковица — это вкусная и полезная ягода, богатая витаминами и антиоксидантами. Она прекрасно подходит для зимних заготовок, таких как заморозка для компотов, варка варенья, джемов и даже сушка.
Новини.LIVE расскажут про несколько способов, как можно сохранить шелковицу на зиму и приготовить из нее разнообразные вкусные блюда.
Шелковица — это универсальная ягода, которую можно сохранить на зиму различными способами: заморозка, варенье, джем, компот и сушка. Каждый из этих методов позволяет наслаждаться вкусом и пользой шелковицы круглый год. Экспериментируйте с разными рецептами и находите свои любимые способы заготовки шелковицы на зиму.
Заморозка шелковицы
Замороженная шелковица идеально подходит для приготовления компотов, десертов и выпечки. Тщательно промойте шелковицу под холодной водой и дайте ей обсохнуть на бумажном полотенце.
Разложите ягоды в один слой на подносе или противне, застеленном пергаментной бумагой. Заморозьте в течение нескольких часов. Переложите замороженные ягоды в герметичные пакеты или контейнеры и уберите в морозильник.
Как использовать замороженную шелковицу
Вскипятите воду с сахаром, добавьте замороженную шелковицу и варите 10-15 минут. Можно добавить другие ягоды или фрукты по вкусу.
Замороженные ягоды можно использовать в пирогах, маффинах или добавлять в йогурты и смузи.
Варенье из шелковицы
Варенье из шелковицы — это классическое лакомство, которое сохраняет все полезные свойства ягод.
Вам понадобится:
- шелковица — 1 кг;
- сахар — 800 г;
- лимонный сок — 2 ст. л.
Способ приготовления
Промойте шелковицу и удалите плодоножки. Смешайте ягоды с сахаром и оставьте на 2-3 часа, чтобы они пустили сок. Поставьте кастрюлю на медленный огонь и доведите до кипения. Варите 10 минут, снимая пену.
Добавьте лимонный сок и продолжайте варить еще 10 минут до загустения. Разлейте горячее варенье по стерилизованным банкам и закатайте крышками.
Джем из шелковицы
Джем из шелковицы — густой и ароматный, прекрасно подходит для бутербродов, выпечки и как добавка к йогуртам.
Вам понадобится:
- шелковица — 1 кг;
- сахар — 1 кг;
- пектин — 1 пакетик (по желанию).
Способ приготовления
Промойте и обсушите шелковицу. Перетрите ягоды с сахаром и оставьте на 1 час.
Поставьте кастрюлю на медленный огонь и доведите до кипения, помешивая. Добавьте пектин по инструкции, если используете. Варите джем до нужной консистенции, периодически снимая пену.
Разлейте горячий джем по стерилизованным банкам и закатайте.
Компот из шелковицы
Компот из шелковицы — вкусный и освежающий напиток, который можно приготовить заранее и закатать на зиму.
Вам понадобится:
- шелковица — 500 г;
- сахар — 300 г;
- вода — 3 л.
Способ приготовления
Промойте шелковицу. Вскипятите воду с сахаром до полного растворения сахара. Добавьте ягоды в кипящий сироп и варите 5-10 минут. Разлейте горячий компот по стерилизованным банкам и закатайте.
Сушка шелковицы
Сушеная шелковица сохраняет все полезные свойства и становится отличным перекусом или добавкой к выпечке и мюсли.
Промойте шелковицу и обсушите. Разложите ягоды на противне в один слой и сушите при температуре 50-60°C, периодически переворачивая, до полного высыхания. Храните сушеную шелковицу в герметичных контейнерах в сухом прохладном месте.
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