Що можна приготувати із шовковиці на зиму – список рецептів

Ягоди шовковиці. Фото: Freepik

Шовковиця — це смачна та корисна ягода, багата вітамінами та антиоксидантами. Вона чудово підходить для зимових заготівель, таких як заморожування для компотів, варіння варення, джемів і навіть сушіння.

Новини.LIVE розкажуть про кілька способів, як можна зберегти шовковицю на зиму та приготувати з неї різноманітні смачні страви.

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Шовковиця — це універсальна ягода, яку можна зберегти на зиму різними способами: заморожування, варення, джем, компот та сушіння. Кожен з цих методів дозволяє насолоджуватися смаком і користю шовковиці цілий рік. Експериментуйте з різними рецептами та знаходьте свої улюблені способи заготівлі шовковиці на зиму.

Заморожування шовковиці

Заморожена шовковиця ідеально підходить для приготування компотів, десертів та випічки. Ретельно промийте шовковицю під холодною водою та дайте їй обсохнути на паперовому рушнику.

Чорна шовковиця. Фото: Freepik

Розкладіть ягоди в один шар на таці або деку, застеленому пергаментним папером. Заморозьте протягом кількох годин. Перекладіть заморожені ягоди у герметичні пакети або контейнери та заберіть у морозильник.

Як використовувати заморожену шовковицю

Закип'ятіть воду із цукром, додайте заморожену шовковицю і варіть 10-15 хвилин. Можна додати інші ягоди чи фрукти до смаку.

Заморожені ягоди можна використовувати в пирогах, мафінах або додавати в йогурти та смузі.

Варення з шовковиці

Варення з шовковиці — це класичні ласощі, які зберігають всі корисні властивості ягід.

Чорна шовковиця. Фото: Freepik

Вам знадобиться:

шовковиця — 1 кг;

цукор — 800 г;

лимонний сік — 2 ст. л.

Спосіб приготування

Промийте шовковицю та видаліть плодоніжки. Змішайте ягоди з цукром і залиште на 2-3 години, щоб вони пустили сік. Поставте каструлю на повільний вогонь та доведіть до кипіння. Варіть 10 хвилин, знімаючи піну.

Додайте лимонний сік і варіть ще 10 хвилин до загусання. Розлийте гаряче варення по стерилізованих банках та закатайте кришками.

Джем із шовковиці

Джем із шовковиці — густий і ароматний, чудово підходить для бутербродів, випічки і як добавка до йогуртів.

Вам знадобиться:

шовковиця — 1 кг;

цукор — 1 кг;

пектин — 1 пакетик (за бажанням).

Спосіб приготування

Промийте та обсушіть шовковицю. Перетріть ягоди з цукром і залиште на 1 годину.

Поставте каструлю на повільний вогонь і доведіть до кипіння, помішуючи. Додайте пектин за інструкцією, якщо ви використовуєте. Варіть джем до консистенції, періодично знімаючи піну.

Розлийте гарячий джем по стерилізованих банках і закатайте.

Компот із шовковиці

Компот із шовковиці — смачний напій, який можна приготувати заздалегідь та закатати на зиму.

Вам знадобиться:

шовковиця — 500 г;

цукор — 300 г;

вода — 3 л.

Спосіб приготування

Промийте шовковицю. Закип'ятіть воду із цукром до повного розчинення цукру. Додайте ягоди в киплячий сироп і варіть 5-10 хвилин. Розлийте гарячий компот по стерилізованих банках та закатайте.

Сушіння шовковиці

Сушена шовковиця зберігає всі корисні властивості і стає відмінним перекушуванням або добавкою до випічки та мюслі.

Промийте шовковицю та обсушіть. Розкладіть ягоди на деку в один шар і сушіть при температурі 50-60 °C, періодично перевертаючи, до повного висихання. Зберігайте сушену шовковицю у герметичних контейнерах у сухому прохолодному місці.

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