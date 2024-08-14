Сезонный баклажановый салат – пошаговый рецепт с фото

Сезонный баклажановый салат с грузинскими нотами — овощное блюдо с курицей
Идеальный вариант для обеда или ужина, который можно подавать как теплым, так и холодным. Узнайте все секреты этого рецепта и не упустите важные советы, которые сделают ваш салат еще вкуснее.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух – простые рецепты.
Вам понадобится:
- куриное филе 200 г;
- баклажан 1 шт;
- лук 1 шт;
- морковь 1 шт;
- перец 1 шт;
- помидор 1-2 шт;
- кинза;
- майонез;
- соль, паприка, хмели сунели.
Способ приготовления
Куриное филе приправить специями и оставить так на 10-15 минут. Нарезать баклажаны на такие куски как на видео, оставить в подсоленной воде на 10-15 мин.
Филе жарить на малом огне, чтобы оно томилось. Можно под крышкой. Берем несколько кусочков баклажана и выжимаем из него воду. Баклажан жарить до золотистого цвета.
Лук нарезать полукольцами, морковь соломкой, перец небольшими кусками. Сначала жарим лук, почти сразу морковь. Через 3-4 минуты перец.
Овощи должны подрумяниться. Готовое филе порезать на кубики. Помидор нарезать без мякоти. Кладем все ингредиенты в миску, нарезаем еще кинзы, соль, перец, майонез и перемешиваем.
Раньше мы писали, почему для консервации категорически не подходит йодированная соль.
Еще мы рассказывали, как правильно стерилизовать банки и крышки для консервации — быстрые способы.
Рекомендуем ознакомиться с информацией, можно ли использовать яблочный уксус при консервации продуктов — полезные советы.
Читайте Новини.LIVE!