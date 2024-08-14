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Сезонный баклажановый салат с грузинскими нотами — овощное блюдо с курицей

14 августа 2024 05:47
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Сезонный баклажановый салат – пошаговый рецепт с фото
Салат с баклажанами. Фото: YouTube @panfartuh
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Идеальный вариант для обеда или ужина, который можно подавать как теплым, так и холодным. Узнайте все секреты этого рецепта и не упустите важные советы, которые сделают ваш салат еще вкуснее.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух – простые рецепты.

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Вам понадобится:

  • куриное филе 200 г;
  • баклажан 1 шт;
  • лук 1 шт;
  • морковь 1 шт;
  • перец 1 шт;
  • помидор 1-2 шт;
  • кинза;
  • майонез;
  • соль, паприка, хмели сунели.

Способ приготовления

Куриное филе приправить специями и оставить так на 10-15 минут. Нарезать баклажаны на такие куски как на видео, оставить в подсоленной воде на 10-15 мин.

салат с баклажанами рецепт
Баклажаны и соль. Фото: YouTube @panfartuh

Филе жарить на малом огне, чтобы оно томилось. Можно под крышкой. Берем несколько кусочков баклажана и выжимаем из него воду. Баклажан жарить до золотистого цвета.

баклажанный салат с курицей
Жареные баклажаны. Фото: YouTube @panfartuh

Лук нарезать полукольцами, морковь соломкой, перец небольшими кусками. Сначала жарим лук, почти сразу морковь. Через 3-4 минуты перец.

рецепт вкусного салата с баклажанами
Перец и морковь. Фото: YouTube @panfartuh

Овощи должны подрумяниться. Готовое филе порезать на кубики. Помидор нарезать без мякоти. Кладем все ингредиенты в миску, нарезаем еще кинзы, соль, перец, майонез и перемешиваем.

салат с баклажанами и соусом
Приготовление салата. Фото: YouTube @panfartuh

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