Сезонный баклажановый салат – пошаговый рецепт с фото

Салат с баклажанами. Фото: YouTube @panfartuh

Идеальный вариант для обеда или ужина, который можно подавать как теплым, так и холодным. Узнайте все секреты этого рецепта и не упустите важные советы, которые сделают ваш салат еще вкуснее.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух – простые рецепты.

Читайте также:

Вам понадобится:

куриное филе 200 г;

баклажан 1 шт;

лук 1 шт;

морковь 1 шт;

перец 1 шт;

помидор 1-2 шт;

кинза;

майонез;

соль, паприка, хмели сунели.

Способ приготовления

Куриное филе приправить специями и оставить так на 10-15 минут. Нарезать баклажаны на такие куски как на видео, оставить в подсоленной воде на 10-15 мин.

Баклажаны и соль. Фото: YouTube @panfartuh

Филе жарить на малом огне, чтобы оно томилось. Можно под крышкой. Берем несколько кусочков баклажана и выжимаем из него воду. Баклажан жарить до золотистого цвета.

Жареные баклажаны. Фото: YouTube @panfartuh

Лук нарезать полукольцами, морковь соломкой, перец небольшими кусками. Сначала жарим лук, почти сразу морковь. Через 3-4 минуты перец.

Перец и морковь. Фото: YouTube @panfartuh

Овощи должны подрумяниться. Готовое филе порезать на кубики. Помидор нарезать без мякоти. Кладем все ингредиенты в миску, нарезаем еще кинзы, соль, перец, майонез и перемешиваем.

Приготовление салата. Фото: YouTube @panfartuh

Раньше мы писали, почему для консервации категорически не подходит йодированная соль.

Еще мы рассказывали, как правильно стерилизовать банки и крышки для консервации — быстрые способы.

Рекомендуем ознакомиться с информацией, можно ли использовать яблочный уксус при консервации продуктов — полезные советы.