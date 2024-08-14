Сезонний баклажановий салат — пошаговый рецепт с фото

Салат з баклажанами. Фото: YouTube @panfartuh

Ідеальний варіант для обіду чи вечері, який можна подавати як теплим, так і холодним. Дізнайтеся всі секрети цього рецепту та не пропустіть важливі поради, які зроблять ваш салат ще смачнішим.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух - прості рецепти.

Читайте також:

Вам знадобиться:

куряче філе 200 г;

баклажан 1 шт;

цибуля 1 шт;

морква 1 шт;

перець 1 шт;

помідор 1-2 шт;

кінза;

майонез;

сіль, паприка, хмелі сунелі.

Спосіб приготування

Куряче філе приправити спеціями і залишити так на 10-15 хвилин. Нарізати баклажан на такі шматки як на відео, залишити і підсоленій воді на 10-15 хв.

Баклажани та сіль. Фото: YouTube @panfartuh

Філе смажити на малому вогні, щоб воно томилося. Можна під кришкою. Беремо кілька шматочків баклажану і вижимаємо з нього воду. Баклажан смажити до золотавого кольору.

Смажені баклажани. Фото: YouTube @panfartuh

Цибулю нарізати півкільцями, моркву соломкою, перець невеликими шматками. Спершу обсмажити цибулю, майже одразу моркву. Через 3-4 хвилини перець.

Перець та морква. Фото: YouTube @panfartuh

Овочі мають підрум’янитися. Готове філе нарізати на кубики. Помідор нарізати без м’якоті. Складаємо всі інгредієнти у миску, нарізаємо ще кінзи, сіль, перець, майонез і перемішуємо.

Приготування салату. Фото: YouTube @panfartuh

Раніше ми писали, чому для консервації категорично не підходить йодована сіль.

Ще ми розповідали, як правильно стерилізувати банки та кришки для консервації — швидкі способи.

Рекомендуємо ознайомитися з інформацією, чи можна використовувати яблучний оцет при консервації продуктів — корисні поради.