Сезонний баклажановий салат — пошаговый рецепт с фото

Сезонний баклажановий салат з грузинськими нотами — овочева страва з куркою
Ідеальний варіант для обіду чи вечері, який можна подавати як теплим, так і холодним. Дізнайтеся всі секрети цього рецепту та не пропустіть важливі поради, які зроблять ваш салат ще смачнішим.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух - прості рецепти.
Вам знадобиться:
- куряче філе 200 г;
- баклажан 1 шт;
- цибуля 1 шт;
- морква 1 шт;
- перець 1 шт;
- помідор 1-2 шт;
- кінза;
- майонез;
- сіль, паприка, хмелі сунелі.
Спосіб приготування
Куряче філе приправити спеціями і залишити так на 10-15 хвилин. Нарізати баклажан на такі шматки як на відео, залишити і підсоленій воді на 10-15 хв.
Філе смажити на малому вогні, щоб воно томилося. Можна під кришкою. Беремо кілька шматочків баклажану і вижимаємо з нього воду. Баклажан смажити до золотавого кольору.
Цибулю нарізати півкільцями, моркву соломкою, перець невеликими шматками. Спершу обсмажити цибулю, майже одразу моркву. Через 3-4 хвилини перець.
Овочі мають підрум’янитися. Готове філе нарізати на кубики. Помідор нарізати без м’якоті. Складаємо всі інгредієнти у миску, нарізаємо ще кінзи, сіль, перець, майонез і перемішуємо.
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