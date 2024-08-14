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Сезонний баклажановий салат з грузинськими нотами — овочева страва з куркою

14 серпня 2024 05:47
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Сезонний баклажановий салат — пошаговый рецепт с фото
Салат з баклажанами. Фото: YouTube @panfartuh
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Ідеальний варіант для обіду чи вечері, який можна подавати як теплим, так і холодним. Дізнайтеся всі секрети цього рецепту та не пропустіть важливі поради, які зроблять ваш салат ще смачнішим. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух - прості рецепти.  

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Вам знадобиться: 

  • куряче філе 200 г;
  • баклажан 1 шт;
  • цибуля 1 шт;
  • морква 1 шт;
  • перець 1 шт;
  • помідор 1-2 шт;
  • кінза;
  • майонез;
  • сіль, паприка, хмелі сунелі. 

Спосіб приготування

Куряче філе приправити спеціями і залишити так на 10-15 хвилин. Нарізати баклажан на такі шматки як на відео, залишити і підсоленій воді на 10-15 хв.

салат з баклажанами рецепт
Баклажани та сіль. Фото: YouTube @panfartuh

Філе смажити на малому вогні, щоб воно томилося. Можна під кришкою. Беремо кілька шматочків баклажану і вижимаємо з нього воду.  Баклажан смажити до золотавого кольору.

баклажановий салат з куркою
Смажені баклажани. Фото: YouTube @panfartuh

Цибулю нарізати півкільцями, моркву соломкою, перець невеликими шматками.  Спершу обсмажити цибулю, майже одразу моркву. Через 3-4 хвилини перець.

рецепт смачного салату з баклажанами
Перець та морква. Фото: YouTube @panfartuh

Овочі мають підрум’янитися. Готове філе нарізати на кубики. Помідор нарізати без м’якоті. Складаємо всі інгредієнти у миску, нарізаємо ще кінзи, сіль, перець, майонез і перемішуємо.

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Приготування салату. Фото: YouTube @panfartuh

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