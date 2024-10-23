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Шарлотка "по-деревенски" за 15 минут — мягкая и с влажной начинкой

23 октября 2024 03:20
Алиса Мадяр - Редактор
Алиса Мадяр
Редактор
Шарлотка "по-деревенски" за 15 минут — мягкая и с влажной начинкой
Шарлотка с яблоками. Фото: Freepik
Алиса Мадяр - Редактор
Алиса Мадяр
Редактор

Шарлотка "по-деревенски" — это идеальный вариант домашней выпечки, которая покорит вас своей простотой и вкусом. Мягкая и влажная начинка, она станет любимым десертом в вашей семье. Приготовьте ее всего за 15 минут и наслаждайтесь сочным вкусом с минимумом усилий.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • яблоки — 4-5 шт., 700-800 г;
  • лимонный сок — 1 ст. л.;
  • яйцо — 3 шт.;
  • сахар — 150 г;
  • соль — 1/3 ч. л.;
  • ванилин или ванильный сахар;
  • масло сливочное — 100 г;
  • сметана — 150 г;
  • мука — 230 г;
  • разрыхлитель — 2 ч. л.

Способ приготовления

У яблок убираем сердцевину и нарезаем кусочками. Из лимона выжать столовую ложку лимонного сока и перемешать с яблоками, чтобы они не меняли цвет.

шарлотка за 15 минут
Яблоки и лимон. Фото: gospodynka.com.ua

Готовим тесто. В миску разбить три больших яйца. Добавить сахар, ванилин, чуть-чуть соли и перемешать до однородности.

рецепт шарлотки за 15 минут
Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить растопленное сливочное масло и сметану, перемешать. Добавить просеянную муку и разрыхлитель. Лопаткой замешайте тесто для пирога.

быстрая шарлотка за 15 минут
Шарлотка с яблоками. Фото: gospodynka.com.ua

Замесить тесто с нарезанными яблоками и переложить в смазанную маслом форму.

рецепт вкусной шарлотки за 15 минут
Пирог с яблоками. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать пирог в духовке при 180 ºС в течение 50 минут. Готовность проверять зубочисткой.

Раньше мы писали о рецепте "Ангельского пирога" с ягодами, который никогда не надоедает.

Также обратите внимание на рецепт, где много яблок — пирог "Райское яблочко", тесто как крем, почти не ощущается.

Еще мы рассказывали о знаменитом тертом пироге с ягодами от победительницы и судьи Мастер Шеф.

Также попробуйте рецепт соленого заливного пирога с луком и яйцом — получается вкусно и полезно для фигуры.

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