Шарлотка "по-деревенски" за 15 минут — мягкая и с влажной начинкой
Шарлотка "по-деревенски" — это идеальный вариант домашней выпечки, которая покорит вас своей простотой и вкусом. Мягкая и влажная начинка, она станет любимым десертом в вашей семье. Приготовьте ее всего за 15 минут и наслаждайтесь сочным вкусом с минимумом усилий.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- яблоки — 4-5 шт., 700-800 г;
- лимонный сок — 1 ст. л.;
- яйцо — 3 шт.;
- сахар — 150 г;
- соль — 1/3 ч. л.;
- ванилин или ванильный сахар;
- масло сливочное — 100 г;
- сметана — 150 г;
- мука — 230 г;
- разрыхлитель — 2 ч. л.
Способ приготовления
У яблок убираем сердцевину и нарезаем кусочками. Из лимона выжать столовую ложку лимонного сока и перемешать с яблоками, чтобы они не меняли цвет.
Готовим тесто. В миску разбить три больших яйца. Добавить сахар, ванилин, чуть-чуть соли и перемешать до однородности.
Добавить растопленное сливочное масло и сметану, перемешать. Добавить просеянную муку и разрыхлитель. Лопаткой замешайте тесто для пирога.
Замесить тесто с нарезанными яблоками и переложить в смазанную маслом форму.
Выпекать пирог в духовке при 180 ºС в течение 50 минут. Готовность проверять зубочисткой.
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