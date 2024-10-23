Шарлотка "по-деревенски" за 15 минут — мягкая и с влажной начинкой

Шарлотка с яблоками. Фото: Freepik

Шарлотка "по-деревенски" — это идеальный вариант домашней выпечки, которая покорит вас своей простотой и вкусом. Мягкая и влажная начинка, она станет любимым десертом в вашей семье. Приготовьте ее всего за 15 минут и наслаждайтесь сочным вкусом с минимумом усилий.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

яблоки — 4-5 шт., 700-800 г;

лимонный сок — 1 ст. л.;

яйцо — 3 шт.;

сахар — 150 г;

соль — 1/3 ч. л.;

ванилин или ванильный сахар;

масло сливочное — 100 г;

сметана — 150 г;

мука — 230 г;

разрыхлитель — 2 ч. л.

Способ приготовления

У яблок убираем сердцевину и нарезаем кусочками. Из лимона выжать столовую ложку лимонного сока и перемешать с яблоками, чтобы они не меняли цвет.

Яблоки и лимон. Фото: gospodynka.com.ua

Готовим тесто. В миску разбить три больших яйца. Добавить сахар, ванилин, чуть-чуть соли и перемешать до однородности.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить растопленное сливочное масло и сметану, перемешать. Добавить просеянную муку и разрыхлитель. Лопаткой замешайте тесто для пирога.

Шарлотка с яблоками. Фото: gospodynka.com.ua

Замесить тесто с нарезанными яблоками и переложить в смазанную маслом форму.

Пирог с яблоками. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать пирог в духовке при 180 ºС в течение 50 минут. Готовность проверять зубочисткой.

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