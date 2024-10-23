Шарлотка "по-селянськи" за 15 хвилин — м’яка та з вологою начинкою

Шарлотка з яблуками. Фото: Freepik

Шарлотка "по-селянськи" — це ідеальний варіант домашньої випічки, яка підкорить вас своєю простотою і смаком. М'яка та з вологою начинкою, вона стане улюбленим десертом у вашій родині. Приготуйте її лише за 15 хвилин і насолоджуйтеся соковитим смаком з мінімумом зусиль.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

яблука — 4-5 шт., 700-800 г;

лимонний сік — 1 ст. л.;

яйце — 3 шт.;

цукор — 150 г;

сіль — 1/3 ч. л.;

ванілін або ванільний цукор;

масло вершкове — 100 г;

сметана — 150 г;

борошно — 230 г;

розпушувач — 2 ч. л.

Спосіб приготування

У яблук прибирати серцевину і нарізаємо шматочками. З лимона вичавити столову ложку лимонного соку і перемішати з яблуками, щоб вони не змінювали колір.

Яблука та лимон. Фото: gospodynka.com.ua

Готуємо тісто. У миску розбити три великих яйця. Додати цукор, ванілін, трохи солі і перемішати до однорідності.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Додати розтоплене вершкове масло і сметану, перемішати. Додати просіяне борошно і розпушувач. Лопаткою замісити тісто для пирога.

Шарлотка з яблуками. Фото: gospodynka.com.ua

Замісити тісто з нарізаними яблуками і перекласти в форму, змащену олією.

Пиріг з яблуками. Фото: gospodynka.com.ua

Випікати пиріг в духовці при 180 °С протягом 50 хвилин. Готовність перевіряти зубочисткою.

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