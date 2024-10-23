Шарлотка "по-селянськи" за 15 хвилин — м’яка та з вологою начинкою

Шарлотка "по-селянськи" за 15 хвилин — м’яка і з вологою начинкою
Шарлотка "по-селянськи" — це ідеальний варіант домашньої випічки, яка підкорить вас своєю простотою і смаком. М'яка та з вологою начинкою, вона стане улюбленим десертом у вашій родині. Приготуйте її лише за 15 хвилин і насолоджуйтеся соковитим смаком з мінімумом зусиль.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- яблука — 4-5 шт., 700-800 г;
- лимонний сік — 1 ст. л.;
- яйце — 3 шт.;
- цукор — 150 г;
- сіль — 1/3 ч. л.;
- ванілін або ванільний цукор;
- масло вершкове — 100 г;
- сметана — 150 г;
- борошно — 230 г;
- розпушувач — 2 ч. л.
Спосіб приготування
У яблук прибирати серцевину і нарізаємо шматочками. З лимона вичавити столову ложку лимонного соку і перемішати з яблуками, щоб вони не змінювали колір.
Готуємо тісто. У миску розбити три великих яйця. Додати цукор, ванілін, трохи солі і перемішати до однорідності.
Додати розтоплене вершкове масло і сметану, перемішати. Додати просіяне борошно і розпушувач. Лопаткою замісити тісто для пирога.
Замісити тісто з нарізаними яблуками і перекласти в форму, змащену олією.
Випікати пиріг в духовці при 180 °С протягом 50 хвилин. Готовність перевіряти зубочисткою.
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