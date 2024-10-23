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Шарлотка "по-селянськи" за 15 хвилин — м’яка і з вологою начинкою

23 жовтня 2024 03:20
Аліса Мадяр - Редактор
Аліса Мадяр
Редактор
Шарлотка "по-селянськи" за 15 хвилин — м’яка та з вологою начинкою
Шарлотка з яблуками. Фото: Freepik
Аліса Мадяр - Редактор
Аліса Мадяр
Редактор

Шарлотка "по-селянськи" — це ідеальний варіант домашньої випічки, яка підкорить вас своєю простотою і смаком. М'яка та з вологою начинкою, вона стане улюбленим десертом у вашій родині. Приготуйте її лише за 15 хвилин і насолоджуйтеся соковитим смаком з мінімумом зусиль. 

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться: 

  • яблука — 4-5 шт., 700-800 г;
  • лимонний сік — 1 ст. л.;
  • яйце — 3 шт.;
  • цукор — 150 г;
  • сіль — 1/3 ч. л.;
  • ванілін або ванільний цукор;
  • масло вершкове — 100 г;
  • сметана — 150 г;
  • борошно — 230 г;
  • розпушувач — 2 ч. л.

Спосіб приготування 

У яблук прибирати серцевину і нарізаємо шматочками. З лимона вичавити столову ложку лимонного соку і перемішати з яблуками, щоб вони не змінювали колір. 

шарлотка за 15 хвилин
Яблука та лимон. Фото: gospodynka.com.ua

Готуємо тісто. У миску розбити три великих яйця. Додати цукор, ванілін, трохи солі і перемішати до однорідності.

рецепт шарлотки за 15 хвилин
Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Додати розтоплене вершкове масло і сметану, перемішати. Додати просіяне борошно і розпушувач. Лопаткою замісити тісто для пирога.

швидка шарлотка за 15 хвилин
Шарлотка з яблуками. Фото: gospodynka.com.ua

Замісити тісто з нарізаними яблуками і перекласти в форму, змащену олією.

рецепт смачної шарлотки за 15 хвилин
Пиріг з яблуками. Фото: gospodynka.com.ua

Випікати пиріг в духовці при 180 °С протягом 50 хвилин. Готовність перевіряти зубочисткою.

Раніше ми писали про рецепт "Ангельского пирога" з ягодами, який ніколи не набридає. 

Також зверніть увагу на рецепт, де багато-багато яблук — пиріг "Райське яблучко", тісто як крем, майже не відчувається. 

Ще ми розповідали про знаменитий тертий пиріг з ягодами від переможниці та судді Майстер Шеф. 

Також спробуйте рецепт солоного заливного пирога з цибулею та яйцем — виходить дуже смачно та корисно для фігури. 

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