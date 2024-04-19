Как приготовить скумбрию на костры кусочками – покровский рецепт

Шашлык из скумбрии — простой и вкусный рецепт рыбы на огне
Простой и вкусный рецепт скумбрии на огне, который идеально подходит на пикник или любую поездку за город. Хотим поделиться этим рецептом скумбрии, который может понадобиться, поскольку летом часто случаются поездки на природу с друзьями или родными.
Рецепт опубликовали на YouTube канале НАШИ БЕСАГИ – еда и рецепты.
Вам понадобится:
- скумбрия 2 шт;
- молотый черный перец (или смесь перцев) 2 щепотки;
- соль 2 щепотки;
- сладкая копченая паприка 2 щепотки;
- лимон 1 шт;
- масло 2 чайные ложки.
Способ приготовления
Сначала нужно очистить и нарезать скумбрию на небольшие кусочки.
К скумбрии добавить специи и сок лимона.
Нанизать кусочки скумбрии на шампур.
Готовить скумбрию на огне от 10 до 25 минут. Все зависит от многих факторов (жар, вес рыбы, расстояния до жара). Контролируйте визуально.
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