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Шашлык из скумбрии — простой и вкусный рецепт рыбы на огне

19 апреля 2024 20:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить скумбрию на костры кусочками – покровский рецепт
Шашлык из скумбрии. Фото: YouTube @nashi.besahy
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Простой и вкусный рецепт скумбрии на огне, который идеально подходит на пикник или любую поездку за город. Хотим поделиться этим рецептом скумбрии, который может понадобиться, поскольку летом часто случаются поездки на природу с друзьями или родными.

Рецепт опубликовали на YouTube канале НАШИ БЕСАГИ – еда и рецепты.

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Вам понадобится:

  • скумбрия 2 шт;
  • молотый черный перец (или смесь перцев) 2 щепотки;
  • соль 2 щепотки;
  • сладкая копченая паприка 2 щепотки;
  • лимон 1 шт;
  • масло 2 чайные ложки.

Способ приготовления

Сначала нужно очистить и нарезать скумбрию на небольшие кусочки.

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Кусочки скумбрии. Фото: YouTube @nashi.besahy

К скумбрии добавить специи и сок лимона.

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Скумбрия и копченая паприка. Фото: YouTube @nashi.besahy

Нанизать кусочки скумбрии на шампур.

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Скумбрия на шмпуре. Фото: YouTube @nashi.besahy

Готовить скумбрию на огне от 10 до 25 минут. Все зависит от многих факторов (жар, вес рыбы, расстояния до жара). Контролируйте визуально.

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Приготовление скумбрии. Фото: YouTube @nashi.besahy

Раньше мы писали, какие дрова лучше всего подходят для приготовления шашлыка.

Также советуем ознакомиться с рецептом вкуснейшего маринада для шашлыка из свинины – получается мягкий и сочный.

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лайфхаки
рыба
рецепты
шашлык
скумбрия

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