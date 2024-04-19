Как приготовить скумбрию на костры кусочками – покровский рецепт

Шашлык из скумбрии. Фото: YouTube @nashi.besahy

Простой и вкусный рецепт скумбрии на огне, который идеально подходит на пикник или любую поездку за город. Хотим поделиться этим рецептом скумбрии, который может понадобиться, поскольку летом часто случаются поездки на природу с друзьями или родными.

Рецепт опубликовали на YouTube канале НАШИ БЕСАГИ – еда и рецепты.

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Вам понадобится:

скумбрия 2 шт;

молотый черный перец (или смесь перцев) 2 щепотки;

соль 2 щепотки;

сладкая копченая паприка 2 щепотки;

лимон 1 шт;

масло 2 чайные ложки.

Способ приготовления

Сначала нужно очистить и нарезать скумбрию на небольшие кусочки.

Кусочки скумбрии. Фото: YouTube @nashi.besahy

К скумбрии добавить специи и сок лимона.

Скумбрия и копченая паприка. Фото: YouTube @nashi.besahy

Нанизать кусочки скумбрии на шампур.

Скумбрия на шмпуре. Фото: YouTube @nashi.besahy

Готовить скумбрию на огне от 10 до 25 минут. Все зависит от многих факторов (жар, вес рыбы, расстояния до жара). Контролируйте визуально.

Приготовление скумбрии. Фото: YouTube @nashi.besahy

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