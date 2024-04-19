Як приготувати скумбрію на кострі шматочками — покровский рецепт

Шашлик зі скумбрії — простий і смачний рецепт риби на вогні
Простий і дуже смачний рецепт скумбрії на вогні, який ідеально підходить на пікнік чи будь-яку поїздку за місто. Хочемо поділитися цим рецептом скумбрії, який може знадобитися, оскільки літом часто трапляється нагода кудись виїхати на природу з друзями чи рідними.
Рецепт опублікували на YouTube каналі НАШІ БЕСАГИ — їжа та рецепти.
Вам знадобиться:
- скумбрія 2 шт;
- мелений чорний перець(або суміш перців) 2 дрібки;
- сіль 2 дрібки;
- солодка копчена паприка 2 дрібки;
- лимон 1 шт;
- олія 2 чайні ложки.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно очистити та нарізати скумбрію на невеликі шматочки.
До скумбрії додати спеції та сік лимона.
Нанизати шматочки скумбрії на шампур.
Готувати скумбрію на вогні від 10 до 25 хвилин. Все залежить від багатьох факторів (жар, вага риби, відстані до жару). Контролюйте візуально.
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