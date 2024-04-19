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Шашлик зі скумбрії — простий і смачний рецепт риби на вогні

19 квітня 2024 20:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати скумбрію на кострі шматочками — покровский рецепт
Шашлик зі скумбрії. Фото: YouTube @nashi.besahy
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Простий і дуже смачний рецепт скумбрії на вогні, який ідеально підходить на пікнік чи будь-яку поїздку за місто. Хочемо поділитися цим рецептом скумбрії, який може знадобитися, оскільки літом часто трапляється нагода кудись виїхати на природу з друзями чи рідними.

Рецепт опублікували на YouTube каналі НАШІ БЕСАГИ — їжа та рецепти

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Вам знадобиться: 

  • скумбрія 2 шт;
  • мелений чорний перець(або суміш перців) 2 дрібки;
  • сіль 2 дрібки;
  • солодка копчена паприка 2 дрібки;
  • лимон 1 шт;
  • олія 2 чайні ложки.

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно очистити та нарізати скумбрію на невеликі шматочки. 

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Шматочки скумбрії. Фото: YouTube @nashi.besahy

До скумбрії додати спеції та сік лимона. 

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Скумбрія та копчена паприка. Фото: YouTube @nashi.besahy

Нанизати шматочки скумбрії на шампур. 

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Скумбрія на шмпурі. Фото: YouTube @nashi.besahy

Готувати скумбрію на вогні від 10 до 25 хвилин. Все залежить від багатьох факторів (жар, вага риби, відстані до жару). Контролюйте візуально.

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Приготування скумбрії. Фото: YouTube @nashi.besahy

Раніше ми писали, які дрова найкраще підходять для приготування шашлику.

Також радимо ознайомитися з рецептом дуже смачного маринаду для шашлику зі свинини — виходить м'який та соковитий.

Ще ми писали про кілька важливих правил, як зберігати мариноване м'ясо для шашлику.

лайфхаки
риба
рецепти
шашлик
скумбрія

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