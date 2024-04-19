Як приготувати скумбрію на кострі шматочками — покровский рецепт

Шашлик зі скумбрії. Фото: YouTube @nashi.besahy

Простий і дуже смачний рецепт скумбрії на вогні, який ідеально підходить на пікнік чи будь-яку поїздку за місто. Хочемо поділитися цим рецептом скумбрії, який може знадобитися, оскільки літом часто трапляється нагода кудись виїхати на природу з друзями чи рідними.

Рецепт опублікували на YouTube каналі НАШІ БЕСАГИ — їжа та рецепти.

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Вам знадобиться:

скумбрія 2 шт;

мелений чорний перець(або суміш перців) 2 дрібки;

сіль 2 дрібки;

солодка копчена паприка 2 дрібки;

лимон 1 шт;

олія 2 чайні ложки.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно очистити та нарізати скумбрію на невеликі шматочки.

Шматочки скумбрії. Фото: YouTube @nashi.besahy

До скумбрії додати спеції та сік лимона.

Скумбрія та копчена паприка. Фото: YouTube @nashi.besahy

Нанизати шматочки скумбрії на шампур.

Скумбрія на шмпурі. Фото: YouTube @nashi.besahy

Готувати скумбрію на вогні від 10 до 25 хвилин. Все залежить від багатьох факторів (жар, вага риби, відстані до жару). Контролюйте візуально.

Приготування скумбрії. Фото: YouTube @nashi.besahy

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