Секретный ингредиент для пасхального кулича, чтобы паска долго не черствела

Что добавить в тесто для кулича, чтобы он долго не черствел — секретный ингредиент
Пасхальные куличи — любимая выпечка многими и взрослыми, и детьми. Их обычно пекут в Чистый четверг, чтобы угостить своих близких и друзей. Поэтому очень важно, чтобы куличи долго сохраняли свежесть, вкус и аромат после выпечки.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Все оказывается гораздо проще, чем кажется, и не требует никаких новшеств. Все ингредиенты были известны и опробованы еще давно.
Тайным компонентом здесь является обычный смалец, который доступен каждому и легко приготовить в домашних условиях. Для этого достаточно приобрести кусочек свежего сала. Важно, чтобы у сала не было посторонних запахов.
Куличи, испеченные на смальце, получаются высокими, сочными, ароматными и невероятно вкусными.
На каком этапе добавлять смалец или сало в приготовлении куличей
Добавление смальца или сала в приготовлении куличей может происходить на этапе подготовки теста или при замешивании основного компонента для выпечки. В большинстве рецептов это происходит на этапе взбивания сахара с яйцами или добавления муки.
Смалец обычно добавляют в форме растопленного жира, который постепенно вливается в тесто, перемешиваясь с другими ингредиентами до получения однородной консистенции.
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