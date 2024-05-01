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Что добавить в тесто для кулича, чтобы он долго не черствел — секретный ингредиент

1 мая 2024 21:45
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Янина Томенко
Редактор
Секретный ингредиент для пасхального кулича, чтобы паска долго не черствела
Кулич со свечой. Фото: Freepik
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Янина Томенко
Редактор

Пасхальные куличи — любимая выпечка многими и взрослыми, и детьми. Их обычно пекут в Чистый четверг, чтобы угостить своих близких и друзей. Поэтому очень важно, чтобы куличи долго сохраняли свежесть, вкус и аромат после выпечки.

Об этом сообщают Новини.LIVE. 

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Все оказывается гораздо проще, чем кажется, и не требует никаких новшеств. Все ингредиенты были известны и опробованы еще давно.

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Кулич и пасхальные яйца. Фото: Freepik

Тайным компонентом здесь является обычный смалец, который доступен каждому и легко приготовить в домашних условиях. Для этого достаточно приобрести кусочек свежего сала. Важно, чтобы у сала не было посторонних запахов.

Куличи, испеченные на смальце, получаются высокими, сочными, ароматными и невероятно вкусными.

На каком этапе добавлять смалец или сало в приготовлении куличей

Добавление смальца или сала в приготовлении куличей может происходить на этапе подготовки теста или при замешивании основного компонента для выпечки. В большинстве рецептов это происходит на этапе взбивания сахара с яйцами или добавления муки. 

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Кулич и пасхальные яйца. Фото: Freepik

Смалец обычно добавляют в форме растопленного жира, который постепенно вливается в тесто, перемешиваясь с другими ингредиентами до получения однородной консистенции.

Ранее мы писали, что делать, если тесто на паску не поднимается — советы, как его спасти. 

Еще мы рассказывали, что судья Мастер Шеф Ярославский рассказал о мамином рецепте кулича на Пасху

Также мы писали, что Сумская поделилась секретами приготовления пышного и праздничного кулича без дрожжей. 

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рецепты
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выпечка

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