Секретный ингредиент для пасхального кулича, чтобы паска долго не черствела

Кулич со свечой. Фото: Freepik

Пасхальные куличи — любимая выпечка многими и взрослыми, и детьми. Их обычно пекут в Чистый четверг, чтобы угостить своих близких и друзей. Поэтому очень важно, чтобы куличи долго сохраняли свежесть, вкус и аромат после выпечки.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Кулич и пасхальные яйца. Фото: Freepik

Тайным компонентом здесь является обычный смалец, который доступен каждому и легко приготовить в домашних условиях. Для этого достаточно приобрести кусочек свежего сала. Важно, чтобы у сала не было посторонних запахов.

Куличи, испеченные на смальце, получаются высокими, сочными, ароматными и невероятно вкусными.

На каком этапе добавлять смалец или сало в приготовлении куличей

Добавление смальца или сала в приготовлении куличей может происходить на этапе подготовки теста или при замешивании основного компонента для выпечки. В большинстве рецептов это происходит на этапе взбивания сахара с яйцами или добавления муки.

Кулич и пасхальные яйца. Фото: Freepik

Смалец обычно добавляют в форме растопленного жира, который постепенно вливается в тесто, перемешиваясь с другими ингредиентами до получения однородной консистенции.

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