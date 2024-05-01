Секретний інгредієнт для паски, щоб паска довго не черствіла

Паска зі свічкою. Фото: Freepik

Паски — улюблена випічка багатьма і дорослими, і дітьми. Їх зазвичай печуть у Чистий четвер, щоб пригостити своїх близьких та друзів. Тому дуже важливо, щоб паски довго зберігали свіжість, смак та аромат після випікання.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Паска та великодні яйця. Фото: Freepik

Таємним компонентом є звичайний смалець, який доступний кожному і легко приготувати в домашніх умовах. Для цього достатньо придбати шматочок свіжого сала. Важливо, щоб сало було без сторонніх запахів.

Паски, випечені на смальці, виходять високими, соковитими, ароматними та неймовірно смачними.

На якому етапі додавати смалець чи сало у приготуванні пасок

Додавання смальцю або сала у приготуванні пасок може відбуватися на етапі підготовки тіста або замішування основного компонента для випікання. У більшості рецептів це відбувається на етапі збивання цукру з яйцями або додавання борошна.

Паска і великодні яйця. Фото: Freepik

Смалець зазвичай додають у формі розтопленого жиру, що поступово вливається в тісто, перемішуючи з іншими інгредієнтами до отримання однорідної консистенції.

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