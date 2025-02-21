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Что готовят на Масленицу кроме блинов, чтобы привлечь удачу

21 февраля 2025 00:01
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Что готовят на Масленицу, кроме блинов — блюда для привлечения удачи
Праздник Масленицы. Фото: ВДНХ
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Масленица — это больше, чем просто вкусные блины! В древности верили, что определенные блюда в этот период могут принести счастье, достаток и гармонию в семью.

Новини.LIVE расскажут что же готовить, кроме традиционных блинов, чтобы привлечь удачу?

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Что приготовить на Масленицу, чтобы привлечь удачу

Масленица — это древний праздник проводов зимы, полный традиций, верований и вкусных блюд. Главным символом этой недели являются блины, однако они далеко не единственное, что можно и стоит готовить. Наши предки верили, что некоторые блюда могут способствовать достатку, удаче и хорошему урожаю.

1. Вареники — символ достатка

Вареники с творогом, картофелем или капустой обязательно появлялись на столе во время Масленицы. Считалось, что их округлая форма символизирует полнолуние, которое способствует процветанию и плодородию. Щедро смазанные сливочным маслом или сметаной, вареники приносят в дом благополучие.

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Вареники, борщ и блины. Фото: Freepik

2. Творожная запеканка — гармония в семье

Поскольку Масленица тесно связана с молочными продуктами, в народе верили, что блюда из творога приносят счастье и мир в семье. Творожная запеканка с медом и орехами не только вкусная, но и символизирует теплоту, согласие и любовь между близкими.

3. Оладьи — достаток и благополучие

Оладьи, как и блины, имеют круглую форму, что ассоциируется с солнцем. Готовя их на Масленицу, хозяйки будто притягивали в дом свет, тепло и гармонию. Особенно популярными были тыквенные оладьи, поскольку тыква символизирует долголетие.

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Приготовление вареников. Фото: Freepik

4. Молочная каша — спокойствие и семейный уют

Каша с молоком или сливками на Масленицу считалась обязательной для тех, кто желал стабильности и душевного спокойствия. Самыми популярными были пшенная или рисовая каша, приготовленная с медом, сухофруктами и орехами.

5. Медовые пряники — на хорошие взаимоотношения

Мед всегда считался символом счастья и достатка. Ароматные медовые пряники готовили, чтобы укрепить семейные связи и сделать отношения между людьми теплыми и дружескими. Они символизировали сладкую жизнь и гармонию.

Какие блюда нельзя готовить на Масленицу?

Во время Масленицы в народе соблюдали запрет на мясные блюда. Поэтому вместо сытных мясных запеканок готовили блюда из творога, яиц и молочных продуктов. Кроме того, важно было готовить еду с любовью и в хорошем настроении - тогда она принесет счастье и достаток в дом.

Масленица — это не только традиция, но и магия еды. Выбирая правильные блюда, можно не только насладиться вкусными угощениями, но и привлечь удачу и благополучие на весь год!

Ранее мы писали о необычных блинах на кефире и молоке "4 стакана".

Еще советуем обратить внимание на рецепт идеальных блинов — нужно 400 мл молока, яйца и 130 г муки.

Также мы рассказывали о рецепте легендарных блинчиков с тройной начинкой с вишнями и маком.

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