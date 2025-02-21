Що готують на Масницю, окрім млинців — страви для залучення удачі

Свято Масниці. Фото: ВДНГ

Масниця — це більше, ніж просто смачні млинці! У давнину вірили, що певні страви в цей період можуть принести щастя, достаток і гармонію в родину.

Новини.LIVE розкажуть що ж готувати, крім традиційних млинців, щоб залучити удачу?

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Що приготувати на Масницю, щоб привернути удачу

Масниця — це стародавнє свято проводів зими, сповнене традицій, вірувань і смачних страв. Головним символом цього тижня є млинці, проте вони далеко не єдине, що можна і варто готувати. Наші предки вірили, що деякі страви можуть сприяти достатку, удачі та гарному врожаю.

1. Вареники — символ достатку

Вареники з сиром, картоплею чи капустою обов’язково з’являлися на столі під час Масниці. Вважалося, що їхня округла форма символізує повний місяць, який сприяє процвітанню та родючості. Щедро змащені вершковим маслом або сметаною, вареники приносять у дім добробут.

Вареники, борщ та млинці. Фото: Freepik

2. Сирна запіканка — гармонія в родині

Оскільки Масниця тісно пов’язана з молочними продуктами, в народі вірили, що страви із сиру приносять щастя та мир у родині. Сирна запіканка з медом і горіхами не тільки смачна, а й символізує теплоту, злагоду та любов між близькими.

3. Оладки — достаток і благополуччя

Оладки, як і млинці, мають круглу форму, що асоціюється із сонцем. Готуючи їх на Масницю, господині ніби притягували у дім світло, тепло та гармонію. Особливо популярними були гарбузові оладки, оскільки гарбуз символізує довголіття.

Приготування вареників. Фото: Freepik

4. Молочна каша — спокій і родинний затишок

Каша з молоком або вершками на Масницю вважалася обов’язковою для тих, хто бажав стабільності та душевного спокою. Найпопулярнішими були пшоняна або рисова каша, приготована з медом, сухофруктами та горіхами.

5. Медові пряники — на добрі взаємини

Мед завжди вважався символом щастя і достатку. Ароматні медові пряники готували, щоб зміцнити родинні зв’язки та зробити стосунки між людьми теплими й дружніми. Вони символізували солодке життя та гармонію.

Які страви не можна готувати на Масницю?

Під час Масниці в народі дотримувалися заборони на м’ясні страви. Тому замість ситних м’ясних запіканок готували страви із сиру, яєць і молочних продуктів. Крім того, важливо було готувати їжу з любов’ю та в гарному настрої — тоді вона принесе щастя та достаток у дім.

Масниця — це не лише традиція, а й магія їжі. Вибираючи правильні страви, можна не тільки насолодитися смачними частуваннями, а й залучити удачу та благополуччя на весь рік!

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