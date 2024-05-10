Радоница 14 мая 2024 — что приготовить, меню на праздник

Пасхальные куличи. Фото: Freepik

Каждый год в девятый день после Пасхи православные верующие отмечают праздник Радоница, который имеет древние корни в славянских традициях. В 2024 году этот день поминовения усопших приходится на 14 мая.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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На Радоницу готовят особые блюда, включая традиционную кутью, которая считается символом памяти о предках. Она готовится из пшеничных зерен, символизирующих землю, из которой возникает новая жизнь, и дополняется медом, орехами и изюмом, обозначающими сладость, плодородие и богатство соответственно.

Пасхальные яйца. Фото: Freepik

Рецепт кутьи

Кутья с маком. Фото: Freepik

Вам понадобится:

пшеничная крупа — 0,5 стакана;

изюм — 60 г;

вода — 1 стакан;

орехи — горсть;

мед — 2 ст.л.

Способ приготовления

Половину стакана пшеничной крупы промываем и варим до мягкости. 60 г изюма замачиваем в горячей воде и тщательно промываем. Подготавливаем горсть орехов, очищаем и перебираем.

Две столовые ложки меда разводим в холодной воде в соотношении 2:1. После этого соединяем крупу, орехи, мед и изюм. Подаем в одной емкости, и каждый пришедший на поминки должен съесть три ложки кутьи.

Почему пекут блины на поминки

Согласно поверьям, блины — обязательное блюдо поминальных дней. Считается, что блин олицетворяет солнце, а также круговорот жизни и смерти, напоминая людям о том, что после физической кончины век души не заканчивается. Славяне первый готовый блин клали на окно для умершей души, а второй отдавали на помин нищим.

Рецепт блинов

Блины с джемом. Фото: Freepik

Вам понадобится:

вода — 2,5 стакана;

мука — 2 стакана;

соль— щепотка;

рафинированное масло для жарки.

Воду вылить в миску, затем всыпать просеянную муку и быстро перемешать, чтобы не появились комочки.

Когда тесто будет однородным, добавить мелкую соль и 2 ч.л масла, еще раз взбить массу. Разогреть масло на сковороде и приступать к жарке блинов.

Пасхальные куличи и крашенки на поминки

После Пасхи славяне традиционно оставляли куличи, чтобы потом понести их на могилы родственников. Яйца также красили, но уже не в красный цвет, как на сам Пасхальный праздник, а в желтый и зеленый. Были популярны и творожная пасха, и классические дрожжевые куличи — важно было, чтобы выпечка была приготовлена с благочестивыми намерениями.

Пасхальные яйца. Фото: Freepik

Ранее люди не только приносили поминальную пищу на кладбище, но и прямо там, у могил устраивали трапезу, оставляя часть пищи под крестом для усопшего. В современном мире украинцы обычно приносят дары умершим душам и оставляют их на могилах.

Традиционно также устраивали поминальные обеды дома, для которых на столе обязательно ставили три лишние тарелки — для завтрака, обеда и ужина усопшего. После трапезы оставшуюся еду часто раздавали нищим как молитву за покой души.

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