Радониця 14 травня 2024 — що приготувати, меню на свято

Паски. Фото: Freepik

Щороку дев'ятого дня після Великодня православні віруючі відзначають свято Радониця, яке має давнє коріння у слов'янських традиціях. У 2024 році цей день поминання померлих припадає на 14 травня.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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На Радоницю готують спеціальні страви, включаючи традиційну кутю, яка вважається символом пам'яті про предків. Вона виготовляється з пшеничних зерен, що символізують землю, з якої виникає нове життя, і доповнюється медом, горіхами та родзинками, що позначають родючість та багатство відповідно.

Великодні яйця. Фото: Freepik

Рецепт куті

Кутя з маком. Фото: Freepik

Вам знадобиться:

пшенична крупа — 0,5 склянки;

родзинки — 60 г;

вода — 1 склянка;

горіхи — жменя;

мед — 2 ст.

Спосіб приготування

Половину склянки пшеничної крупи промиваємо і варимо до м'якості. 60 грам родзинок замочуємо у гарячій воді та ретельно промиваємо. Готуємо жменю горіхів, очищаємо та перебираємо.

Дві столові ложки меду розводимо у холодній воді у співвідношенні 2:1. Після цього з'єднуємо крупу, горіхи, мед та родзинки. Подаємо в одній місткості, і кожен, хто прийшов на поминки, повинен з'їсти три ложки куті.

Чому печуть млинці на поминки

Згідно з повір'ями, млинці — обов'язкова страва поминальних днів. Вважається, що млинець уособлює сонце, а також кругообіг життя і смерті, нагадуючи людям про те, що після фізичної смерті вік душі не закінчується. Слов'яни перший готовий млинець клали на вікно для померлої душі, а другий віддавали на помин жебракам.

Рецепт млинців

Млинці з джемом. Фото: Freepik

Вам знадобиться:

вода — 2,5 склянки;

борошно — 2 склянки;

сіль — щіпка;

рафінована олія для смаження.

Воду вилити в миску, потім всипати борошно і швидко перемішати, щоб не з'явилися грудочки.

Коли тісто буде однорідним, додати дрібну сіль та 2 ч.л олії, ще раз збити масу. Розігріти олію на сковороді та розпочинати смаження млинців.

Паски та крашанки на поминки

Після Великодня слов'яни традиційно залишали паски, щоби потім понести їх на могили родичів. Яйця також фарбували, але вже не в червоний колір, як на Великоднє свято, а в жовтий і зелений. Були популярні і сирна паска, і класичні дріжджові паски — важливо було, щоб випічка була приготовлена з благочестивими намірами.

Великодні яйця. Фото: Freepik

Раніше люди не тільки приносили поминальну їжу на цвинтар, а й прямо там, біля могил влаштовували трапезу, залишаючи частину їжі під хрестом для покійного. У сучасному світі українці зазвичай приносять дари померлим душам та залишають їх на могилах.

Традиційно також влаштовували поминальні обіди вдома, для яких на столі обов'язково ставили три зайві тарілки — для сніданку, обіду та вечері покійного. Після трапези їжу, що залишилася, часто роздавали жебракам, як молитву за спокій душі.

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