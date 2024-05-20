Что приготовить без света — рецепты намазок из сыра от Клопотенко

Что готовить когда нет света — три намазки из творога от Клопотенко
Если у вас пропал свет, это не значит, что нельзя приготовить что-нибудь вкусное. Именно для таких случаев и просто на каждый день, шеф повар Евгений Клопотенко приготовил для вас три простых рецепта намазок из кисломолочного сыра. Одна из них сладкая, а две другие соленые. Прекрасно сочетаются с свежим хлебом, крекерами или тостами.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Yevhen Klopotenko.
Вам понадобится:
- 1 банан;
- 330 г кисломолочного творога 5%;
- 150 г сметаны 15%;
- 2 ст. л. сахарной пудры;
- 10 г ванильного сахара.
Ингредиенты для второй намазки:
- 330 г кисломолочного творога 5%;
- 4 веточки укропа;
- 2 веточки петрушки;
- щепотка кориандра.
Ингредиенты для третьей намазки:
- 330 г кисломолочного творога 5%;
- сардины в масле;
- ½ лимона.
Способ приготовления
Для первой намазки протрите через мелкое сито 330 г кисломолочного сыра жирностью 5%. Порежьте кружочками банан и добавьте в творог вместе со 150 г сметаны, 2 ст. л. сахарной пудры и 10 г ванильного сахара. Тщательно перемешайте венчиком, подавайте с печеньем.
Для второй намазки также перетрите через сито 330 г кисломолочного сыра жирностью 5%. Помойте 4 веточки укропа и 2 веточки петрушки. Отделите листики от стеблей и мелко порубите. Добавьте зелень в сыр, добавьте щепотку кориандра, соль по вкусу и перемешайте.
Для третьей намазки тоже протрите кисломолочный творог через мелкое сито. В отдельную миску выложите из банки сардины и хорошо разомните вилкой. Выжмите сок половины лимона и добавьте цедру. Добавьте в сыр и хорошо перемешайте до однорой массы.
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