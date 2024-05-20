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Что готовить когда нет света — три намазки из творога от Клопотенко

20 мая 2024 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Что приготовить без света — рецепты намазок из сыра от Клопотенко
Намазки из творога. Фото: klopotenko.com
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Если у вас пропал свет, это не значит, что нельзя приготовить что-нибудь вкусное. Именно для таких случаев и просто на каждый день, шеф повар Евгений Клопотенко приготовил для вас три простых рецепта намазок из кисломолочного сыра. Одна из них сладкая, а две другие соленые. Прекрасно сочетаются с свежим хлебом, крекерами или тостами.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Yevhen Klopotenko.

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Вам понадобится:

  • 1 банан;
  • 330 г кисломолочного творога 5%;
  • 150 г сметаны 15%;
  • 2 ст. л. сахарной пудры;
  • 10 г ванильного сахара.

Ингредиенты для второй намазки:

  • 330 г кисломолочного творога 5%;
  • 4 веточки укропа;
  • 2 веточки петрушки;
  • щепотка кориандра.

Ингредиенты для третьей намазки:

  • 330 г кисломолочного творога 5%;
  • сардины в масле;
  • ½ лимона.

Способ приготовления

Для первой намазки протрите через мелкое сито 330 г кисломолочного сыра жирностью 5%. Порежьте кружочками банан и добавьте в творог вместе со 150 г сметаны, 2 ст. л. сахарной пудры и 10 г ванильного сахара. Тщательно перемешайте венчиком, подавайте с печеньем.

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Приготовление намазки. Фото: klopotenko.com

Для второй намазки также перетрите через сито 330 г кисломолочного сыра жирностью 5%. Помойте 4 веточки укропа и 2 веточки петрушки. Отделите листики от стеблей и мелко порубите. Добавьте зелень в сыр, добавьте щепотку кориандра, соль по вкусу и перемешайте.

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Приготовление намазки. Фото: klopotenko.com

Для третьей намазки тоже протрите кисломолочный творог через мелкое сито. В отдельную миску выложите из банки сардины и хорошо разомните вилкой. Выжмите сок половины лимона и добавьте цедру. Добавьте в сыр и хорошо перемешайте до однорой массы.

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Приготовление намазки. Фото: klopotenko.com

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Евгений Клопотенко
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