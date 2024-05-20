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Що готувати коли немає світла — три намазки з кисломолочного сиру від Клопотенка

20 травня 2024 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Що приготувати без світла — рецепти намазок з сиру від Клопотенка
Намазки з сиру. Фото: klopotenko.com
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Якщо у вас зникло світло, це не означає, що не можна приготувати щось смачне. Саме для таких випадків та і просто на кожен день, шеф кухар Євген Клопотенко приготував для вас три прості рецепти намазок з кисломолочного сиру. Одна з них солодка, а дві інші солоні. Чудово смакують з свіжим хлібником, крекерами чи тостами. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Yevhen Klopotenko

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Вам знадобиться: 

  • 1 банан;
  • 330 г кисломолочного сиру 5%;
  • 150 г сметани 15%;
  • 2 ст. л. цукрової пудри;
  • 10 г ванільного цукру. 

Інгредієнти для другої намазки: 

  • 330 г кисломолочного сиру 5%; 
  • 4 гілочки кропу;
  • 2 гілочки петрушки;
  • дрібка коріандру. 

Інгредієнти для третьої намазки: 

  • 330 г кисломолочного сиру 5%;
  • сардини в олії;
  • ½ лимона. 

Спосіб приготування 

Для першої намазки перетріть через дрібне сито 330 г кисломолочного сиру жирністю 5%. Поріжте кружальцями банан і додайте до сиру разом зі 150 г сметани, 2 ст. л. цукрової пудри та 10 г ванільного цукру. Ретельно перемішайте віничком, подавайте з печивом. 

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Приготування намазки. Фото: klopotenko.com

Для другої намазки так само перетріть через сито 330 г кисломолочного сиру жирністю 5%. Помийте 4 гілочки кропу та 2 гілочки петрушки. Відділіть листочки від стебел та дрібно посічіть. Додайте зелень до сиру, додайте дрібку коріандру, сіль до смаку та перемішайте. 

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Приготування намазки. Фото: klopotenko.com

Для третьої намазки теж перетріть кисломолочний сир через дрібне сито. В окрему миску викладіть з банки сардини та добре розімніть виделкою. Вичавити сік половини лимона та додайте цедру. Перекладіть до сиру та добре перемішайте до об’єднання. 

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Приготування намазки. Фото: klopotenko.com

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Євген Клопотенко
рецепти
лайфхаки
кисломолочний сир
шеф-кухар
блекаут
закуска

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