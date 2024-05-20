Що приготувати без світла — рецепти намазок з сиру від Клопотенка

Що готувати коли немає світла — три намазки з кисломолочного сиру від Клопотенка
Якщо у вас зникло світло, це не означає, що не можна приготувати щось смачне. Саме для таких випадків та і просто на кожен день, шеф кухар Євген Клопотенко приготував для вас три прості рецепти намазок з кисломолочного сиру. Одна з них солодка, а дві інші солоні. Чудово смакують з свіжим хлібником, крекерами чи тостами.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Yevhen Klopotenko.
Вам знадобиться:
- 1 банан;
- 330 г кисломолочного сиру 5%;
- 150 г сметани 15%;
- 2 ст. л. цукрової пудри;
- 10 г ванільного цукру.
Інгредієнти для другої намазки:
- 330 г кисломолочного сиру 5%;
- 4 гілочки кропу;
- 2 гілочки петрушки;
- дрібка коріандру.
Інгредієнти для третьої намазки:
- 330 г кисломолочного сиру 5%;
- сардини в олії;
- ½ лимона.
Спосіб приготування
Для першої намазки перетріть через дрібне сито 330 г кисломолочного сиру жирністю 5%. Поріжте кружальцями банан і додайте до сиру разом зі 150 г сметани, 2 ст. л. цукрової пудри та 10 г ванільного цукру. Ретельно перемішайте віничком, подавайте з печивом.
Для другої намазки так само перетріть через сито 330 г кисломолочного сиру жирністю 5%. Помийте 4 гілочки кропу та 2 гілочки петрушки. Відділіть листочки від стебел та дрібно посічіть. Додайте зелень до сиру, додайте дрібку коріандру, сіль до смаку та перемішайте.
Для третьої намазки теж перетріть кисломолочний сир через дрібне сито. В окрему миску викладіть з банки сардини та добре розімніть виделкою. Вичавити сік половини лимона та додайте цедру. Перекладіть до сиру та добре перемішайте до об’єднання.
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