Що приготувати без світла — рецепти намазок з сиру від Клопотенка

Намазки з сиру. Фото: klopotenko.com

Якщо у вас зникло світло, це не означає, що не можна приготувати щось смачне. Саме для таких випадків та і просто на кожен день, шеф кухар Євген Клопотенко приготував для вас три прості рецепти намазок з кисломолочного сиру. Одна з них солодка, а дві інші солоні. Чудово смакують з свіжим хлібником, крекерами чи тостами.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Yevhen Klopotenko.

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Вам знадобиться:

1 банан;

330 г кисломолочного сиру 5%;

150 г сметани 15%;

2 ст. л. цукрової пудри;

10 г ванільного цукру.

Інгредієнти для другої намазки:

330 г кисломолочного сиру 5%;

4 гілочки кропу;

2 гілочки петрушки;

дрібка коріандру.

Інгредієнти для третьої намазки:

330 г кисломолочного сиру 5%;

сардини в олії;

½ лимона.

Спосіб приготування

Для першої намазки перетріть через дрібне сито 330 г кисломолочного сиру жирністю 5%. Поріжте кружальцями банан і додайте до сиру разом зі 150 г сметани, 2 ст. л. цукрової пудри та 10 г ванільного цукру. Ретельно перемішайте віничком, подавайте з печивом.

Приготування намазки. Фото: klopotenko.com

Для другої намазки так само перетріть через сито 330 г кисломолочного сиру жирністю 5%. Помийте 4 гілочки кропу та 2 гілочки петрушки. Відділіть листочки від стебел та дрібно посічіть. Додайте зелень до сиру, додайте дрібку коріандру, сіль до смаку та перемішайте.

Приготування намазки. Фото: klopotenko.com

Для третьої намазки теж перетріть кисломолочний сир через дрібне сито. В окрему миску викладіть з банки сардини та добре розімніть виделкою. Вичавити сік половини лимона та додайте цедру. Перекладіть до сиру та добре перемішайте до об’єднання.

Приготування намазки. Фото: klopotenko.com

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