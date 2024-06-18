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Что категорически нельзя добавлять в овсянку

18 июня 2024 21:45
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Янина Томенко
Редактор
Продукты, которые не рекомендуется класть в овсянку
Овсянка в тарелке. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

Овсянка — это популярное и полезное блюдо, которое может стать отличным началом дня. Однако, для того чтобы сохранить все полезные свойства овсянки и избежать потенциальных негативных последствий для здоровья, важно знать, какие ингредиенты категорически не стоит добавлять в это блюдо. 

Новини.LIVE. расскажут, какие продукты не желательно добавлять в овсянку. 

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Овсянка — это здоровое и питательное блюдо, которое можно легко адаптировать под свои вкусы и потребности. Однако важно избегать добавления ингредиентов, которые могут снизить её пользу и негативно сказаться на здоровье. Выбирайте натуральные, полезные добавки и наслаждайтесь овсянкой, сохраняя её полезные свойства.

Сахар

Сахар, особенно в больших количествах, может свести на нет все полезные свойства овсянки. Избыточное потребление сахара связано с риском развития диабета, ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и проблем с зубами. Также сахар может привести к резким скачкам уровня глюкозы в крови, что негативно сказывается на общем самочувствии.

Альтернатива

Для сладости лучше использовать натуральные подсластители, такие как фрукты (бананы, ягоды), сухофрукты (изюм, курага) или небольшое количество меда или кленового сиропа.

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Овсянка в тарелке. Фото: Freepik

Искусственные подсластители

Искусственные подсластители, такие как аспартам, сукралоза и сахарин, могут иметь нежелательные побочные эффекты, включая головные боли, проблемы с пищеварением и даже аллергические реакции. Некоторые исследования также предполагают, что они могут нарушать микрофлору кишечника.

Альтернатива

Используйте натуральные подсластители, такие как стевия, или ограничьтесь минимальным количеством меда или кленового сиропа.

Масло и маргарин

Добавление большого количества масла или маргарина может значительно увеличить калорийность овсянки и повысить уровень насыщенных жиров, что негативно сказывается на сердечно-сосудистой системе. Маргарин также может содержать трансжиры, которые особенно вредны для здоровья.

Альтернатива

Для улучшения вкуса и текстуры можно добавить небольшое количество орехового масла (миндальное, арахисовое) или орехов, которые содержат полезные жиры.

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Овсянка в тарелке. Фото: Freepik

Сиропы с высоким содержанием фруктозы

Сиропы с высоким содержанием фруктозы, такие как кукурузный сироп, могут способствовать набору веса, развитию инсулинорезистентности и повышению уровня триглицеридов в крови. Эти сиропы также могут вызывать проблемы с печенью при чрезмерном потреблении.

Альтернатива

Лучше использовать натуральные сиропы, такие как кленовый сироп, в небольших количествах, или вообще обходиться без добавления сиропов.

Готовые смеси и ароматизаторы

Готовые смеси для овсянки часто содержат большое количество сахара, искусственных ароматизаторов, консервантов и добавок, которые могут быть вредны для здоровья. Эти смеси обычно менее полезны, чем чистая овсянка.

Альтернатива

Приготовьте овсянку самостоятельно, добавляя свежие или сушеные фрукты, орехи и семена по своему вкусу.

Шоколадные чипсы и сладкие добавки

Шоколадные чипсы и другие сладкие добавки могут содержать много сахара и насыщенных жиров, что снижает питательную ценность овсянки и добавляет лишние калории.

Альтернатива

Если вы хотите добавить шоколадный вкус, используйте немного какао-порошка без сахара или горький шоколад с высоким содержанием какао (минимум 70%).

Ранее мы писали, помогает ли овсяная каша избавиться от лишнего веса

Также мы писали, чем полезен булгур и как правильно его готовить. 

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