Продукти, які не рекомендується класти у вівсянку

Вівсянка у тарілці. Фото: Freepik

Вівсянка — це популярна і корисна страва, яка може стати відмінним початком дня. Однак, щоб зберегти всі корисні властивості вівсянки та уникнути потенційних негативних наслідків для здоров'я, важливо знати, які інгредієнти категорично не варто додавати до цієї страви.

Новини.LIVE. розкажуть, які продукти не бажано додавати у вівсянку.

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Вівсянка — це здорова та поживна страва, яку можна легко адаптувати під свої смаки та потреби. Однак важливо уникати додавання інгредієнтів, які можуть знизити її користь та негативно позначитися на здоров'ї. Вибирайте натуральні, корисні добавки та насолоджуйтесь вівсянкою, зберігаючи її корисні властивості.

Цукор

Цукор, особливо у великих кількостях, може звести нанівець усі корисні властивості вівсянки. Надмірне споживання цукру пов'язане з ризиком розвитку діабету, ожиріння, серцево-судинних захворювань та проблем із зубами. Також цукор може призвести до різких стрибків рівня глюкози в крові, що негативно позначається на загальному самопочутті.

Альтернатива

Для солодощі краще використовувати натуральні підсолоджувачі, такі як фрукти (банани, ягоди), сухофрукти (родзинки, кураги) або невелика кількість меду або кленового сиропу.

Вівсянка у тарілці. Фото: Freepik

Штучні підсолоджувачі

Штучні підсолоджувачі, такі як аспартам, сукралоза та сахарин, можуть мати небажані побічні ефекти, включаючи головний біль, проблеми з травленням і навіть алергічні реакції. Деякі дослідження також припускають, що можуть порушувати мікрофлору кишечника.

Альтернатива

Використовуйте натуральні підсолоджувачі, такі як стевія, або обмежтеся мінімальною кількістю меду або кленового сиропу.

Олія та маргарин

Додавання великої кількості олії або маргарину може значно збільшити калорійність вівсянки та підвищити рівень насичених жирів, що негативно позначається на серцево-судинній системі. Маргарин також може містити трансжири, які є особливо шкідливими для здоров'я.

Альтернатива

Для покращення смаку та текстури можна додати невелику кількість горіхової олії (мигдальне, арахісове) або горіхів, які містять корисні жири.

Вівсянка у тарілці. Фото: Freepik

Сиропи з високим вмістом фруктози

Сиропи з високим вмістом фруктози, такі як кукурудзяний сироп, можуть сприяти набору ваги, розвитку інсулінорезистентності та підвищенню рівня тригліцеридів у крові. Ці сиропи можуть викликати проблеми з печінкою при надмірному споживанні.

Альтернатива

Краще використовувати натуральні сиропи, такі як кленовий сироп, у невеликих кількостях або взагалі обходитися без додавання сиропів.

Готові суміші та ароматизатори

Готові суміші для вівсянки часто містять велику кількість цукру, штучних ароматизаторів, консервантів та добавок, які можуть бути шкідливими для здоров'я. Ці суміші зазвичай менш корисні, ніж чиста вівсянка.

Альтернатива

Приготуйте вівсянку самостійно, додаючи свіжі або сушені фрукти, горіхи та насіння на свій смак.

Шоколадні чіпси та солодкі добавки

Шоколадні чіпси та інші солодкі добавки можуть містити багато цукру та насичених жирів, що знижує поживну цінність вівсянки та додає зайві калорії.

Альтернатива

Якщо ви хочете додати шоколадний смак, використовуйте трохи какао-порошку без цукру або гіркий шоколад з високим вмістом какао (мінімум 70%).

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