Новый год 2025 – что категорически нельзя готовить и ставить на стол в год Змеи

Символ 2025. Фото: Freepik

Выбирая меню на Новый год 2025, важно знать, какие блюда могут не понравиться покровительнице года — Змее. Узнайте, чего лучше избегать на праздничном столе, чтобы привлечь удачу, гармонию и финансовый успех в наступающем году.

Новини.LIVE. рассмотрят, какие продукты и блюда не рекомендуется ставить на новогодний стол в этом году.

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Встреча нового года всегда сопровождается выбором блюд, и в год Змеи, которая будет являться символом 2025 года, важно учесть ее особую символику и требования. Змея ассоциируется с мудростью, терпением и изощренностью. Ее энергия требует особого подхода, поэтому определенные продукты и блюда могут не только не принести желаемую удачу, но и создать нежелательные ситуации.

Зеленая змея. Фото: Freepik

Блюда из рыбы

Поскольку год Змеи, водяного существа, имеет свою собственную символику, рыбные блюда могут ассоциироваться с энергией, которая будет "убегать" из дома. Считается, что рыба может "уплыть" вместе с богатством и успехом, оставив дом без удачи на целый год. Откажитесь от жареной, вареной или копченой рыбы, даже если вы ее очень любите. Вместо этого можно сосредоточиться на других, менее "опасных" морепродуктах, таких как кальмары или мидии, которые не нарушат баланс в год Змеи.

Острая и слишком пряная пища

Змея любит утонченность и деликатность, поэтому слишком острые блюда могут нарушить гармонию. Перец чили, избыток острых специй и приправ не воспринимаются энергией змеи, предпочитающей спокойные и слаженные вкусы. Перец может символизировать "огонь", разжигающий конфликты, в то время как год Змеи требует мягкости и осторожности. Вместо этого используйте ароматные травы, такие как базилик или укроп, чтобы придать блюдам аромат без чрезмерной остроты.

Куриные яйца и блюда из них

Во многих культурах яйцо является символом новой жизни, но в случае Змеи оно может оказаться неудачным выбором, ведь змея символически ассоциируется с тем, что защищает свою территорию и потомство. Яйца могут ассоциироваться с нарушением этого символического покоя, что может привести к конфликтам и напряжениям в доме. Вместо яиц можно выбрать овощные закуски или салаты, которые придадут праздничности и в то же время не будут нарушать гармонию.

Консервированные продукты

Консервированные продукты символизируют застой и отсутствие изменений. Змея, как символ обновления и перемен, не одобряет длительное хранение пищи. Так что блюда из консервированных продуктов, таких как консервированная кукуруза, горошек или маринованные овощи, лучше заменить свежими вариантами. Это подчеркнет приверженность жизненным изменениям и обновлениям, что принесет дополнительную удачу в год Змеи.

Сухие, слишком твердые продукты

Змея ассоциируется с гибкостью, поэтому сухие и слишком жесткие продукты не рекомендуется ставить на стол. Слишком жесткие хлебцы, сухарики или печенье могут символизировать жесткость и неуступчивость, не воспринимаемую змеей. Вместо этого можно добавить мягкие десерты, например кремовые пирожные, муссы или пудинги, которые будут символизировать гибкость и адаптивность, так важные в год Змеи.

Жирные и тяжелые блюда

Змея ценит легкость и изящество, поэтому чрезмерно тяжелая пища может вызвать чувство застоя и перегрузки. Блюда с большим содержанием жира, например свинина, майонезные салаты или многослойные пироги, не желательны на новогоднем столе. Они создают ощущение избыточности, которое не совмещается с символом Змеи. Выберите легкие, полезные и сбалансированные блюда, например запеченное мясо, рыбу без жирных соусов или свежие овощные салаты с легкой заправкой.

Кислые продукты

Змея не любит излишней кислотности, поэтому следует избегать кислых продуктов, таких как лимоны, уксус или маринованные овощи в большом количестве. Кислота может олицетворять агрессию и недовольство, что не способствует гармоничному началу года. Лучше заменить эти ингредиенты нейтральными или сладкими продуктами, которые создадут положительную атмосферу и придадут приятные ощущения.

Алкоголь в большом количестве

Змея — символ осмотрительности, и большие количества алкоголя могут не восприниматься положительно. Она ценит баланс, поэтому лучше ограничиться лёгкими напитками: шампанское, легкие коктейли или безалкогольные варианты напитков. Это позволит не потерять голову и встретить год с ясностью и гармонией, что будет способствовать спокойному и удачному году.

Встречая год Змеи 2025, помните, что, выбирая правильные блюда, вы не только создаете праздничное настроение, но и приглашаете в свой дом удачу, благополучие и спокойствие.

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