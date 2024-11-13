Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Що категорично не можна ставити на новорічний стіл у рік Змії arrow

Що категорично не можна ставити на новорічний стіл у рік Змії

13 листопада 2024 20:01
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Новий рік 2025 — що категорично не можна готувати та ставити на стіл в рік Змії
Символ 2025 року. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Вибираючи меню на Новий рік 2025, важливо знати, які страви можуть не сподобатися покровительці року — Змії. Дізнайтеся, чого краще уникати на святковому столі, щоб привернути удачу, гармонію та фінансовий успіх у прийдешньому році.

Новини.LIVE. розглянуть, які продукти й страви категорично не рекомендується ставити на новорічний стіл цього року.

Читайте також:

Зустріч нового року завжди супроводжується вибором страв, і у рік Змії, яка буде символом 2025 року, важливо врахувати її особливу символіку та вимоги. Змія асоціюється з мудрістю, терпінням та витонченістю. Її енергія потребує особливого підходу, тож певні продукти та страви можуть не лише не принести бажаної удачі, а й створити небажані ситуації. 

що не можна їсти в новорічну ніч 2025
Зелена змія. Фото: Freepik

Страви з риби

Оскільки рік Змії, водяної істоти, має свою власну символіку, рибні страви можуть асоціюватися з енергією, яка буде "втікати" з дому. Вважається, що риба може "поплисти" разом із багатством та успіхом, залишивши домівку без удачі на цілий рік. Відмовтесь від смаженої, вареної чи копченої риби, навіть якщо ви дуже її любите. Натомість можна зосередитися на інших, менш "небезпечних" морепродуктах, таких як кальмари чи мідії, які не порушать баланс у рік Змії.

Гостра та надто пряна їжа

Змія любить витонченість і делікатність, тому занадто гострі страви можуть порушити гармонію. Перець чилі, надлишок гострих спецій і приправ не сприймаються енергією змії, яка віддає перевагу спокійним і злагодженим смакам. Перець може символізувати "вогонь", що розпалює конфлікти, тоді як рік Змії вимагає м’якості й обережності. Замість цього використовуйте ароматні трави, такі як базилік або кріп, щоб надати стравам аромату без надмірної гостроти.

Курячі яйця та страви з них

У багатьох культурах яйце є символом нового життя, але у випадку Змії воно може бути невдалим вибором, адже змія символічно асоціюється з тим, що захищає свою територію і потомство. Яйця можуть асоціюватися з порушенням цього символічного спокою, що може призвести до конфліктів і напружень у домі. Замість яєць можна обрати овочеві закуски або салати, які додадуть святковості й водночас не порушуватимуть гармонію.

Консервовані продукти

Консервовані продукти символізують застій і відсутність змін. Змія, як символ оновлення і змін, не схвалює довготривале зберігання їжі. Тож страви з консервованих продуктів, таких як консервована кукурудза, горошок або мариновані овочі, краще замінити свіжими варіантами. Це підкреслить прихильність до життєвих змін та оновлення, що принесе додаткову удачу у рік Змії.

Сухі, надто тверді продукти

Змія асоціюється з гнучкістю, тому сухі та занадто тверді продукти не рекомендується ставити на стіл. Занадто тверді хлібці, сухарики чи печиво можуть символізувати жорсткість і непоступливість, що не сприймається змією. Замість цього можна додати м’які десерти, як-от кремові тістечка, муси чи пудинги, які символізуватимуть гнучкість і адаптивність, так важливі в рік Змії.

Жирні та важкі страви

Змія цінує легкість і витонченість, тому надмірно важка їжа може викликати відчуття застою та перенавантаження. Страви з великим вмістом жиру, як-от свинина, майонезні салати чи багатошарові пироги, не є бажаними на новорічному столі. Вони створюють відчуття надмірності, яке не поєднується із символом Змії. Натомість оберіть легкі, корисні та збалансовані страви, як-от запечене м'ясо, рибу без жирних соусів або свіжі овочеві салати з легким заправленням.

Кислі продукти

Змія не любить надмірної кислотності, тому варто уникати кислих продуктів, таких як лимони, оцет чи мариновані овочі у великій кількості. Кислота може уособлювати агресію та невдоволення, що не сприяє гармонійному початку року. Краще замінити ці інгредієнти нейтральними або солодкими продуктами, які створять позитивну атмосферу й додадуть приємних відчуттів.

Алкоголь у великій кількості

Змія — символ обачності, і великі кількості алкоголю можуть не сприйматися позитивно. Вона цінує баланс, тому краще обмежитися легкими напоями: шампанське, легкі коктейлі чи безалкогольні варіанти напоїв. Це дозволить не втратити голову та зустріти рік з ясністю і гармонією, що сприятиме спокійному і вдалому року.

Зустрічаючи рік Змії 2025, пам'ятайте, що обираючи правильні страви, ви не лише створюєте святковий настрій, але й запрошуєте у свій дім удачу, добробут і спокій.

Раніше ми писали про меню на Новий рік Змії 2025, щоб залучити удачу та гроші. 

Також ми писали, що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Змії 2025. 

Астрологія їжа Зелена Дерев'яна Змія рецепти прикмети Новий рік 2025

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:48 Комітет Ради підтримав законопроєкт демобілізації бійців

20:33 Підтримка України у війні — в Держдепі США зробили заяву

20:28 Ожеледиця та сніг — де завтра зіпсується погода

20:00 У ВЛК пояснили, де служитимуть хворі на ВІЛ і туберкульоз

19:59 Який відсоток українців вірить у перемогу — дані опитування

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

19:53 США виділять 100 млн доларів для України — куди підуть кошти

19:23 В Одесі продають житло всього за 6,5 тисячі — в чому нюанс

19:22 Відключення світла для бізнесу — в Укренерго зробили заяву

19:14 Садовий розкритикував плани уряду забрати 2 млрд з бюджету Львова

19:12 Галущенко прокоментував кібератаки Росії на енергетику

20:48 Комітет Ради підтримав законопроєкт демобілізації бійців

20:33 Підтримка України у війні — в Держдепі США зробили заяву

20:28 Ожеледиця та сніг — де завтра зіпсується погода

20:00 У ВЛК пояснили, де служитимуть хворі на ВІЛ і туберкульоз

19:59 Який відсоток українців вірить у перемогу — дані опитування

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

19:53 США виділять 100 млн доларів для України — куди підуть кошти

19:23 В Одесі продають житло всього за 6,5 тисячі — в чому нюанс

19:22 Відключення світла для бізнесу — в Укренерго зробили заяву

19:14 Садовий розкритикував плани уряду забрати 2 млрд з бюджету Львова

19:12 Галущенко прокоментував кібератаки Росії на енергетику

06:40 Ціни на мідь у листопаді — вартість кольорових металів в Україні

06:04 Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

12 листопада 2024

14:18 Більше, ніж у депутатів — мінімальна пенсія для одеситів

06:40 Ціни на чормет у листопаді — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні високі ціни на соняшник — вартість зерна у листопаді

Ексклюзив

00:28 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

11 листопада 2024

23:23 Чи зможе Трамп закінчити війну — що кажуть в Одесі

06:27 Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

05:43 Шинний завод та елітний готель — найдорожчі оголошення на OLX

10 листопада 2024

06:09 Газ, вугілля чи дрова — чим в Україні вигідніше опалювати будинок

Text

18:07 Підготовка мобілізованих та заява Блінкена — ефір Вечір.LIVE

Text

16:12 Геращенко пояснила, чому не варто говорити про вибори, поки війна

Text

14:56 Стало відомо, скільки військових пройшли навчання за кордоном

Text

13:39 Нардеп пояснив, як бійці можуть переводитися в інші бригади

Text

13:19 Нардеп назвав умови, за яких військові знову готові служити в ЗСУ

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

Text

13:16 Удар по Харкову новим БпЛА — ефір День.LIVE

Text

11:20 Наслідки комбінованої атаки на Київ — дані КМВА

Text

08:00 Зустріч Байдена та Трампа й ситуація на фронті — ефір Ранок.LIVE

Text

07:50 Устенко попередив про загрози у разі зменшення допомоги США

Text

07:32 За гроші на метро можна виробити 1,15 млн дронів, — Бахматов

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

06:01 Пенсіонери отримають 1 тис. грн доплати — хто в списку

4 листопада 2024

06:05Тисяча вам не прийде  — що не так з Національним кешбеком