Новий рік 2025 — що категорично не можна готувати та ставити на стіл в рік Змії

Символ 2025 року. Фото: Freepik

Вибираючи меню на Новий рік 2025, важливо знати, які страви можуть не сподобатися покровительці року — Змії. Дізнайтеся, чого краще уникати на святковому столі, щоб привернути удачу, гармонію та фінансовий успіх у прийдешньому році.

Новини.LIVE. розглянуть, які продукти й страви категорично не рекомендується ставити на новорічний стіл цього року.

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Зустріч нового року завжди супроводжується вибором страв, і у рік Змії, яка буде символом 2025 року, важливо врахувати її особливу символіку та вимоги. Змія асоціюється з мудрістю, терпінням та витонченістю. Її енергія потребує особливого підходу, тож певні продукти та страви можуть не лише не принести бажаної удачі, а й створити небажані ситуації.

Зелена змія. Фото: Freepik

Страви з риби

Оскільки рік Змії, водяної істоти, має свою власну символіку, рибні страви можуть асоціюватися з енергією, яка буде "втікати" з дому. Вважається, що риба може "поплисти" разом із багатством та успіхом, залишивши домівку без удачі на цілий рік. Відмовтесь від смаженої, вареної чи копченої риби, навіть якщо ви дуже її любите. Натомість можна зосередитися на інших, менш "небезпечних" морепродуктах, таких як кальмари чи мідії, які не порушать баланс у рік Змії.

Гостра та надто пряна їжа

Змія любить витонченість і делікатність, тому занадто гострі страви можуть порушити гармонію. Перець чилі, надлишок гострих спецій і приправ не сприймаються енергією змії, яка віддає перевагу спокійним і злагодженим смакам. Перець може символізувати "вогонь", що розпалює конфлікти, тоді як рік Змії вимагає м’якості й обережності. Замість цього використовуйте ароматні трави, такі як базилік або кріп, щоб надати стравам аромату без надмірної гостроти.

Курячі яйця та страви з них

У багатьох культурах яйце є символом нового життя, але у випадку Змії воно може бути невдалим вибором, адже змія символічно асоціюється з тим, що захищає свою територію і потомство. Яйця можуть асоціюватися з порушенням цього символічного спокою, що може призвести до конфліктів і напружень у домі. Замість яєць можна обрати овочеві закуски або салати, які додадуть святковості й водночас не порушуватимуть гармонію.

Консервовані продукти

Консервовані продукти символізують застій і відсутність змін. Змія, як символ оновлення і змін, не схвалює довготривале зберігання їжі. Тож страви з консервованих продуктів, таких як консервована кукурудза, горошок або мариновані овочі, краще замінити свіжими варіантами. Це підкреслить прихильність до життєвих змін та оновлення, що принесе додаткову удачу у рік Змії.

Сухі, надто тверді продукти

Змія асоціюється з гнучкістю, тому сухі та занадто тверді продукти не рекомендується ставити на стіл. Занадто тверді хлібці, сухарики чи печиво можуть символізувати жорсткість і непоступливість, що не сприймається змією. Замість цього можна додати м’які десерти, як-от кремові тістечка, муси чи пудинги, які символізуватимуть гнучкість і адаптивність, так важливі в рік Змії.

Жирні та важкі страви

Змія цінує легкість і витонченість, тому надмірно важка їжа може викликати відчуття застою та перенавантаження. Страви з великим вмістом жиру, як-от свинина, майонезні салати чи багатошарові пироги, не є бажаними на новорічному столі. Вони створюють відчуття надмірності, яке не поєднується із символом Змії. Натомість оберіть легкі, корисні та збалансовані страви, як-от запечене м'ясо, рибу без жирних соусів або свіжі овочеві салати з легким заправленням.

Кислі продукти

Змія не любить надмірної кислотності, тому варто уникати кислих продуктів, таких як лимони, оцет чи мариновані овочі у великій кількості. Кислота може уособлювати агресію та невдоволення, що не сприяє гармонійному початку року. Краще замінити ці інгредієнти нейтральними або солодкими продуктами, які створять позитивну атмосферу й додадуть приємних відчуттів.

Алкоголь у великій кількості

Змія — символ обачності, і великі кількості алкоголю можуть не сприйматися позитивно. Вона цінує баланс, тому краще обмежитися легкими напоями: шампанське, легкі коктейлі чи безалкогольні варіанти напоїв. Це дозволить не втратити голову та зустріти рік з ясністю і гармонією, що сприятиме спокійному і вдалому року.

Зустрічаючи рік Змії 2025, пам'ятайте, що обираючи правильні страви, ви не лише створюєте святковий настрій, але й запрошуєте у свій дім удачу, добробут і спокій.

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