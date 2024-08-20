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Что полезнее, кабачки или баклажаны — вы удивитесь полезным свойствам

20 августа 2024 03:20
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Что полезнее, кабачки или баклажаны — удивительные полезные свойства обоих овощей.
Кабачки и баклажаны. Фото: Freepik
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Если вы задумывались, какой овощ полезнее — кабачки или баклажаны, то вас ждёт немало удивительных открытий. Оба этих овоща обладают уникальными полезными свойствами, которые делают их незаменимыми в рационе. Узнайте, чем именно они отличаются и какой из них лучше включить в ваше меню для поддержания здоровья и хорошего самочувствия.

Новини.LIVE расскажут, что делает каждый из этих овощей полезным, и чем они различаются.

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Полезные свойства кабачков

Кабачки — это легкий и низкокалорийный овощ, который часто рекомендуется в диетическом питании. Они содержат много воды (около 95%) и являются отличным источником клетчатки.

Высокое содержание клетчатки в кабачках помогает нормализовать пищеварение, улучшает перистальтику кишечника и способствует выведению токсинов из организма.

Кабачки содержат всего около 16 ккал на 100 граммов, что делает их отличным выбором для тех, кто хочет снизить вес или поддерживать форму.

Кабачки богаты витаминами A, C, и B6, а также содержат такие минералы, как калий и магний. Витамин C поддерживает иммунную систему, а калий важен для поддержания сердечно-сосудистой системы.

Кабачки содержат антиоксиданты, такие как каротиноиды, которые помогают бороться с воспалениями и защищают клетки от повреждений.

чем полезны кабачки
Кабачки и овощи. Фото: Freepik

Полезные свойства баклажанов

Баклажаны — более насыщенный по вкусу и текстуре овощ с уникальным набором полезных веществ. Они содержат больше клетчатки и имеют ярко выраженные антиоксидантные свойства.

Баклажаны содержат антоцианы, которые придают им характерный темно-фиолетовый цвет. Эти соединения обладают мощными антиоксидантными свойствами, защищая клетки от окислительного стресса и снижая риск хронических заболеваний.

Наличие калия, магния и клетчатки помогает поддерживать нормальное кровяное давление и снижать уровень холестерина, что важно для здоровья сердца.

Высокое содержание клетчатки в баклажанах способствует улучшению пищеварения, предотвращая запоры и обеспечивая чувство сытости.

Антиоксиданты в баклажанах, особенно насунинин, могут поддерживать здоровье мозга, предотвращая возрастные когнитивные нарушения.

чем полезны баклажаны
Баклажаны и специи. Фото: Freepik

Что полезнее: кабачки или баклажаны?

Однозначно сказать, что один из этих овощей полезнее, чем другой, сложно, так как они оба предлагают различные преимущества. Если ваша цель — снижение веса и улучшение пищеварения, кабачки могут быть более подходящим вариантом благодаря их низкой калорийности и легкости. Если же вам важны антиоксидантные свойства и поддержка сердечно-сосудистой системы, баклажаны будут лучшим выбором.

В идеале, стоит включать в рацион оба этих овоща, так как они взаимно дополняют друг друга по содержанию полезных веществ. В зависимости от сезона, доступности и ваших предпочтений, вы можете выбирать между ними или использовать оба овоща в различных блюдах для максимальной пользы для здоровья.

Раньше мы писали о вкусном, простом и полезном рецепте кабачков с чесноком в духовке.

Также мы рассказывали о рецепте самого вкусного закусочного торта из кабачков.

Еще рекомендуем ознакомиться с очень простым рецептом спагетти из кабачка, который идеально подходит для тех, кто худеет.

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