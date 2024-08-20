Що корисніше, кабачки чи баклажани – дивовижні корисні властивості обох овочів.

Кабачки та баклажани. Фото: Freepik

Якщо ви замислювалися, який овоч корисніше — кабачки або баклажани, то на вас чекає чимало дивовижних відкриттів. Обидва ці овочі мають унікальні корисні властивості, які роблять їх незамінними в раціоні. Дізнайтеся, чим саме вони відрізняються і який із них краще включити у ваше меню для підтримки здоров'я та гарного самопочуття.

Новини.LIVE розкажуть, що робить кожен із цих овочів корисним, і чим вони відрізняються.

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Корисні властивості кабачків

Кабачки — це легкий та низькокалорійний овоч, який часто рекомендується у дієтичному харчуванні. Вони містять багато води (близько 95%) і є чудовим джерелом клітковини.

Високий вміст клітковини в кабачках допомагає нормалізувати травлення, покращує перистальтику кишечника та сприяє виведенню токсинів із організму.

Кабачки містять лише близько 16 ккал на 100 грамів, що робить їх чудовим вибором для тих, хто хоче знизити вагу або підтримувати форму.

Кабачки багаті на вітаміни A, C, і B6, а також містять такі мінерали, як калій і магній. Вітамін C підтримує імунну систему, а калій важливий підтримки серцево-судинної системи.

Кабачки містять антиоксиданти, такі як каротиноїди, які допомагають боротися із запаленнями та захищають клітини від ушкоджень.

Кабачки та овочі. Фото: Freepik

Корисні властивості баклажанів

Баклажани — більш насичений за смаком та текстурою овоч з унікальним набором корисних речовин. Вони містять більше клітковини та мають яскраво виражені антиоксидантні властивості.

Баклажани містять антоціани, які надають їм характерного темно-фіолетового кольору. Ці сполуки мають потужні антиоксидантні властивості, захищаючи клітини від окислювального стресу і знижуючи ризик хронічних захворювань.

Наявність калію, магнію та клітковини допомагає підтримувати нормальний кров'яний тиск та знижувати рівень холестерину, що важливо для здоров'я серця.

Високий вміст клітковини в баклажанах сприяє поліпшенню травлення, запобігаючи запорам і забезпечуючи почуття ситості.

Антиоксиданти в баклажанах, особливо насунінін, можуть підтримувати здоров'я мозку, запобігаючи віковим когнітивним порушенням.

Баклажани та спеції. Фото: Freepik

Що корисніше: кабачки чи баклажани?

Однозначно сказати, що один із цих овочів корисніший, ніж інший, складно, тому що вони обидва пропонують різні переваги. Якщо ваша мета — зниження ваги та покращення травлення, кабачки можуть бути більш підходящим варіантом завдяки їх низькій калорійності та легкості. Якщо вам важливі антиоксидантні властивості і підтримка серцево-судинної системи, баклажани будуть кращим вибором.

В ідеалі, варто включати до раціону обидва ці овочі, оскільки вони взаємно доповнюють один одного за вмістом корисних речовин. Залежно від сезону, доступності та ваших уподобань, ви можете вибирати між ними або використовувати обидва овочі в різних стравах для максимальної користі для здоров'я.

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