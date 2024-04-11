Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Что должно быть на столе на Песах 2024 — пять рецептов традиционных блюд arrow

Что должно быть на столе на Песах 2024 — пять рецептов традиционных блюд

11 апреля 2024 21:45
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор
Пять традиционных еврейских блюд на Песах 2024 — еврейская Пасха.
Бокал и свечи. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

Еврейская Пасха, отмечаемая с 22 по 30 апреля в этом году, представляет собой особый праздник для еврейского народа. Одним из центральных событий является священный ужин, называемый "седер", во время которого готовятся несколько традиционных и вкусных блюд.

Мы поделимся, что должно присутствовать на столе во время еврейской Пасхи, а также предложим несколько простых рецептов.

Читайте также:
null
Бокалы с вином. Фото: Freepik

Харосет 

Для приготовления закуски потребуется:

  • 1/2 стакана молотых грецких орехов;
  • 1 яблоко;
  • 2 чайные ложки сахара;
  • 1 чайная ложка корицы;
  • 2 столовые ложки сладкого вина.

Для приготовления харосета яблоко можно натереть или запечь в духовке, а орехи измельчить. Затем тщательно смешать все ингредиенты до получения однородной массы.

Зеленый салат

Вам понадобится: 

  • 2 листа салата;
  • 1 пучок зеленого лука;
  • 1 пучок редиса;
  • 5-6 маслин;
  • 2 яйца;
  • 2 столовые ложки растительного масла;
  • 1 столовая ложка лимонного сока;
  • 1 чайная ложка сахара;
  • соль по вкусу.

Овощи и зелень необходимо вымыть и нарезать, после чего заправить их маслом и лимонным соком, посыпать солью и сахаром, и тщательно перемешать. Вареные яйца следует разрезать на четыре части и украсить ими салат вместе с маслинами.

Карп по-еврейски

Вам понадобится:

  • карп или сазан — 2 кг
  • морковь — 2 шт.
  • растительное масло — 3 ст.л.
  • петрушка — 1 пучок
  • лимонный сок — 1 ч.л.
  • сахар — 1 ч.л.
  • соль по вкусу.

Рыбу очистить, нарезать кусками толщиной по 2-3 см. Петрушку и морковь выложить в кастрюлю и варить на медленном огне до размягчения (не забудьте добавить масло). Как только овощи станут мягкими, добавить к ним рыбу и варить еще 10-15 минут. Добавить сахар, соль и лимонный сок. Вылить смесь в глубокую емкость, остудить, а затем поставить в холодильник до застывания.

Кнейдлах

Вам понадобится: 

  • кипяченая вода — 1 стакан
  • маца — 1,5 стакана
  • чеснок — 3 зубчика
  • яйца — 3 шт.
  • репчатый лук — 1 шт.
  • мацовая мука
  • соль, перец по вкусу.

Мацу размочить в теплой воде 5-7 минут, взбить яйца. Выжать всю воду из мацы и соединить эту массу с яйцами, измельченным чесноком и луком. Из полученной массы слепить шарики, опустить их в кипящую подсоленную воду. Подождать, пока они набухнут, после этого варить 15 минут. В конце этими шариками можно заправлять бульон.

Шоколадный пудинг

Вам понадобится: 

  • киддушное или простое сладкое вино — 1\4 стакана;
  • вода — 1\4 стакана;
  • маца — 6-8 кусков;
  • шоколад — 1\2 плитки.

Воду и вино смешать, пропитать мацу половиной этой жидкости. Вторую половину опустить в растопленный шоколад. Укладывать куски мацы друг на друга, смазывая шоколадом. В конце обмазать пудинг шоколадом и украсить по желанию.

Ранее мы писали, какие сладости и выпечку можно есть в пост

Еще мы рассказывали, какую еду есть во время Великого поста, чтобы не чувствовать себя голодным. 

праздники
еда
традиции
евреи
Песах

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

9 апреля 2024

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб