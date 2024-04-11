Пять традиционных еврейских блюд на Песах 2024 — еврейская Пасха.

Что должно быть на столе на Песах 2024 — пять рецептов традиционных блюд
Еврейская Пасха, отмечаемая с 22 по 30 апреля в этом году, представляет собой особый праздник для еврейского народа. Одним из центральных событий является священный ужин, называемый "седер", во время которого готовятся несколько традиционных и вкусных блюд.
Мы поделимся, что должно присутствовать на столе во время еврейской Пасхи, а также предложим несколько простых рецептов.
Харосет
Для приготовления закуски потребуется:
- 1/2 стакана молотых грецких орехов;
- 1 яблоко;
- 2 чайные ложки сахара;
- 1 чайная ложка корицы;
- 2 столовые ложки сладкого вина.
Для приготовления харосета яблоко можно натереть или запечь в духовке, а орехи измельчить. Затем тщательно смешать все ингредиенты до получения однородной массы.
Зеленый салат
Вам понадобится:
- 2 листа салата;
- 1 пучок зеленого лука;
- 1 пучок редиса;
- 5-6 маслин;
- 2 яйца;
- 2 столовые ложки растительного масла;
- 1 столовая ложка лимонного сока;
- 1 чайная ложка сахара;
- соль по вкусу.
Овощи и зелень необходимо вымыть и нарезать, после чего заправить их маслом и лимонным соком, посыпать солью и сахаром, и тщательно перемешать. Вареные яйца следует разрезать на четыре части и украсить ими салат вместе с маслинами.
Карп по-еврейски
Вам понадобится:
- карп или сазан — 2 кг
- морковь — 2 шт.
- растительное масло — 3 ст.л.
- петрушка — 1 пучок
- лимонный сок — 1 ч.л.
- сахар — 1 ч.л.
- соль по вкусу.
Рыбу очистить, нарезать кусками толщиной по 2-3 см. Петрушку и морковь выложить в кастрюлю и варить на медленном огне до размягчения (не забудьте добавить масло). Как только овощи станут мягкими, добавить к ним рыбу и варить еще 10-15 минут. Добавить сахар, соль и лимонный сок. Вылить смесь в глубокую емкость, остудить, а затем поставить в холодильник до застывания.
Кнейдлах
Вам понадобится:
- кипяченая вода — 1 стакан
- маца — 1,5 стакана
- чеснок — 3 зубчика
- яйца — 3 шт.
- репчатый лук — 1 шт.
- мацовая мука
- соль, перец по вкусу.
Мацу размочить в теплой воде 5-7 минут, взбить яйца. Выжать всю воду из мацы и соединить эту массу с яйцами, измельченным чесноком и луком. Из полученной массы слепить шарики, опустить их в кипящую подсоленную воду. Подождать, пока они набухнут, после этого варить 15 минут. В конце этими шариками можно заправлять бульон.
Шоколадный пудинг
Вам понадобится:
- киддушное или простое сладкое вино — 1\4 стакана;
- вода — 1\4 стакана;
- маца — 6-8 кусков;
- шоколад — 1\2 плитки.
Воду и вино смешать, пропитать мацу половиной этой жидкости. Вторую половину опустить в растопленный шоколад. Укладывать куски мацы друг на друга, смазывая шоколадом. В конце обмазать пудинг шоколадом и украсить по желанию.
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