Пять традиционных еврейских блюд на Песах 2024 — еврейская Пасха.

Бокал и свечи. Фото: Freepik

Еврейская Пасха, отмечаемая с 22 по 30 апреля в этом году, представляет собой особый праздник для еврейского народа. Одним из центральных событий является священный ужин, называемый "седер", во время которого готовятся несколько традиционных и вкусных блюд.

Мы поделимся, что должно присутствовать на столе во время еврейской Пасхи, а также предложим несколько простых рецептов.

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Харосет

Для приготовления закуски потребуется:

1/2 стакана молотых грецких орехов;

1 яблоко;

2 чайные ложки сахара;

1 чайная ложка корицы;

2 столовые ложки сладкого вина.

Для приготовления харосета яблоко можно натереть или запечь в духовке, а орехи измельчить. Затем тщательно смешать все ингредиенты до получения однородной массы.

Зеленый салат

Вам понадобится:

2 листа салата;

1 пучок зеленого лука;

1 пучок редиса;

5-6 маслин;

2 яйца;

2 столовые ложки растительного масла;

1 столовая ложка лимонного сока;

1 чайная ложка сахара;

соль по вкусу.

Овощи и зелень необходимо вымыть и нарезать, после чего заправить их маслом и лимонным соком, посыпать солью и сахаром, и тщательно перемешать. Вареные яйца следует разрезать на четыре части и украсить ими салат вместе с маслинами.

Карп по-еврейски

Вам понадобится:

карп или сазан — 2 кг

морковь — 2 шт.

растительное масло — 3 ст.л.

петрушка — 1 пучок

лимонный сок — 1 ч.л.

сахар — 1 ч.л.

соль по вкусу.

Рыбу очистить, нарезать кусками толщиной по 2-3 см. Петрушку и морковь выложить в кастрюлю и варить на медленном огне до размягчения (не забудьте добавить масло). Как только овощи станут мягкими, добавить к ним рыбу и варить еще 10-15 минут. Добавить сахар, соль и лимонный сок. Вылить смесь в глубокую емкость, остудить, а затем поставить в холодильник до застывания.

Кнейдлах

Вам понадобится:

кипяченая вода — 1 стакан

маца — 1,5 стакана

чеснок — 3 зубчика

яйца — 3 шт.

репчатый лук — 1 шт.

мацовая мука

соль, перец по вкусу.

Мацу размочить в теплой воде 5-7 минут, взбить яйца. Выжать всю воду из мацы и соединить эту массу с яйцами, измельченным чесноком и луком. Из полученной массы слепить шарики, опустить их в кипящую подсоленную воду. Подождать, пока они набухнут, после этого варить 15 минут. В конце этими шариками можно заправлять бульон.

Шоколадный пудинг

Вам понадобится:

киддушное или простое сладкое вино — 1\4 стакана;

вода — 1\4 стакана;

маца — 6-8 кусков;

шоколад — 1\2 плитки.

Воду и вино смешать, пропитать мацу половиной этой жидкости. Вторую половину опустить в растопленный шоколад. Укладывать куски мацы друг на друга, смазывая шоколадом. В конце обмазать пудинг шоколадом и украсить по желанию.

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