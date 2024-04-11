Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Що має бути на столі на Песах 2024 — п'ять рецептів традиційних страв arrow

Що має бути на столі на Песах 2024 — п'ять рецептів традиційних страв

11 квітня 2024 21:45
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор
П&#39;ять традиційних єврейських страв на Песах 2024 - єврейський Великдень.
Келих і свічки. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор

Єврейський Великдень, що відзначається з 22 по 30 квітня цього року, є особливим святом для єврейського народу. Однією з центральних подій є священна вечеря, яка називається "седер", під час якої готуються кілька традиційних і смачних страв.

Ми поділимося, що має бути присутнім на столі під час єврейського Великодня, а також запропонуємо кілька простих рецептів.

Читайте також:
null
Келихи з вином. Фото: Freepik

Харосет

Для приготування закуски потрібно:

  • 1/2 склянки мелених волоських горіхів;
  • 1 яблуко;
  • 2 чайні ложки цукру;
  • 1 чайна ложка кориці;
  • 2 столові ложки солодкого вина.

Для приготування харосета, яблуко можна натерти або запекти в духовці, а горіхи подрібнити. Потім ретельно змішати усі інгредієнти до отримання однорідної маси.

Зелений салат

Вам знадобиться:

  • 2 листи салату;
  • 1 пучок зеленої цибулі;
  • 1 пучок редиски;
  • 5-6 маслин;
  • 2 яйця;
  • 2 столові ложки олії;
  • 1 столова ложка лимонного соку;
  • 1 чайна ложка цукру;
  • сіль на смак.

Овочі та зелень необхідно вимити та нарізати, після чого заправити їх олією та лимонним соком, посипати сіллю та цукром, і ретельно перемішати. Варені яйця слід розрізати на чотири частини та прикрасити ними салат разом із маслинами.

Короп по-єврейськи

Вам знадобиться:

  • короп або сазан — 2 кг;
  • морква — 2 шт.;
  • олія — 3 ст.л.;
  • петрушка — 1 пучок;
  • лимонний сік — 1 ч.л.;
  • цукор — 1 ч.л.;
  • сіль на смак.

Рибу очистити, нарізати шматками завтовшки по 2-3 см. Як тільки овочі стануть м'якими, додати рибу до них і варити ще 10-15 хвилин. Додати цукор, сіль та лимонний сік. Вилити суміш у глибоку ємність, остудити, а потім поставити в холодильник до застигання.

Кнейдлах

Вам знадобиться:

  • кип'ячена вода — 1 склянка;
  • маца — 1,5 склянки;
  • часник — 3 зубчики;
  • яйця — 3 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • мацове борошно;
  • сіль, перець на смак.

Мацу розмочити у теплій воді 5-7 хвилин, збити яйця. Вижати всю воду з маци і з'єднати цю масу з яйцями, подрібненим часником і цибулею. З отриманої маси зліпити кульки, опустити в киплячу підсолену воду. Зачекати, поки вони набрякнуть, потім варити 15 хвилин. Наприкінці цими кульками можна заправляти бульйон.

Шоколадний пудинг

Вам знадобиться:

  • киддушне або просте солодке вино —1 4 склянок;
  • вода — 14 склянок;
  • маца — 6-8 шматків;
  • шоколад — 1\2 плитки.

Воду та вино змішати, просочити мацу половиною цієї рідини. Другу половину опустити у розтоплений шоколад. Укладати шматки маци одне на одного, змащуючи шоколадом. Наприкінці обмазати пудинг шоколадом і прикрасити за бажанням.

Раніше ми писали, які солодощі та випічку можна їсти в пост.

Ще ми розповідали, яку їжу їсти під час Великого посту, щоб не почуватися голодним.

свята
їжа
традиції
євреї
Песах

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

9 квітня 2024

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку

1 квітня 2024

07:21 Виїзд жінок за кордон — коли їм можуть відмовити у перетині кордону

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

2 квітня 2024
Новина з відео

19:24 Чи можна садити горіх біля будинку — цю відповідь має знати кожен

4 квітня 2024

08:48 Циганков піде з Жирони наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб