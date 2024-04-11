Келих і свічки. Фото: Freepik

Єврейський Великдень, що відзначається з 22 по 30 квітня цього року, є особливим святом для єврейського народу. Однією з центральних подій є священна вечеря, яка називається "седер", під час якої готуються кілька традиційних і смачних страв.

Ми поділимося, що має бути присутнім на столі під час єврейського Великодня, а також запропонуємо кілька простих рецептів.

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Харосет

Для приготування закуски потрібно:

1/2 склянки мелених волоських горіхів;

1 яблуко;

2 чайні ложки цукру;

1 чайна ложка кориці;

2 столові ложки солодкого вина.

Для приготування харосета, яблуко можна натерти або запекти в духовці, а горіхи подрібнити. Потім ретельно змішати усі інгредієнти до отримання однорідної маси.

Зелений салат

Вам знадобиться:

2 листи салату;

1 пучок зеленої цибулі;

1 пучок редиски;

5-6 маслин;

2 яйця;

2 столові ложки олії;

1 столова ложка лимонного соку;

1 чайна ложка цукру;

сіль на смак.

Овочі та зелень необхідно вимити та нарізати, після чого заправити їх олією та лимонним соком, посипати сіллю та цукром, і ретельно перемішати. Варені яйця слід розрізати на чотири частини та прикрасити ними салат разом із маслинами.

Короп по-єврейськи

Вам знадобиться:

короп або сазан — 2 кг;

морква — 2 шт.;

олія — 3 ст.л.;

петрушка — 1 пучок;

лимонний сік — 1 ч.л.;

цукор — 1 ч.л.;

сіль на смак.

Рибу очистити, нарізати шматками завтовшки по 2-3 см. Як тільки овочі стануть м'якими, додати рибу до них і варити ще 10-15 хвилин. Додати цукор, сіль та лимонний сік. Вилити суміш у глибоку ємність, остудити, а потім поставити в холодильник до застигання.

Кнейдлах

Вам знадобиться:

кип'ячена вода — 1 склянка;

маца — 1,5 склянки;

часник — 3 зубчики;

яйця — 3 шт.;

цибуля — 1 шт.;

мацове борошно;

сіль, перець на смак.

Мацу розмочити у теплій воді 5-7 хвилин, збити яйця. Вижати всю воду з маци і з'єднати цю масу з яйцями, подрібненим часником і цибулею. З отриманої маси зліпити кульки, опустити в киплячу підсолену воду. Зачекати, поки вони набрякнуть, потім варити 15 хвилин. Наприкінці цими кульками можна заправляти бульйон.

Шоколадний пудинг

Вам знадобиться:

киддушне або просте солодке вино —1 4 склянок;

вода — 14 склянок;

маца — 6-8 шматків;

шоколад — 1\2 плитки.

Воду та вино змішати, просочити мацу половиною цієї рідини. Другу половину опустити у розтоплений шоколад. Укладати шматки маци одне на одного, змащуючи шоколадом. Наприкінці обмазати пудинг шоколадом і прикрасити за бажанням.

Раніше ми писали, які солодощі та випічку можна їсти в пост.

Ще ми розповідали, яку їжу їсти під час Великого посту, щоб не почуватися голодним.