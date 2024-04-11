Що має бути на столі на Песах 2024 — п'ять рецептів традиційних страв
Єврейський Великдень, що відзначається з 22 по 30 квітня цього року, є особливим святом для єврейського народу. Однією з центральних подій є священна вечеря, яка називається "седер", під час якої готуються кілька традиційних і смачних страв.
Ми поділимося, що має бути присутнім на столі під час єврейського Великодня, а також запропонуємо кілька простих рецептів.
Харосет
Для приготування закуски потрібно:
- 1/2 склянки мелених волоських горіхів;
- 1 яблуко;
- 2 чайні ложки цукру;
- 1 чайна ложка кориці;
- 2 столові ложки солодкого вина.
Для приготування харосета, яблуко можна натерти або запекти в духовці, а горіхи подрібнити. Потім ретельно змішати усі інгредієнти до отримання однорідної маси.
Зелений салат
Вам знадобиться:
- 2 листи салату;
- 1 пучок зеленої цибулі;
- 1 пучок редиски;
- 5-6 маслин;
- 2 яйця;
- 2 столові ложки олії;
- 1 столова ложка лимонного соку;
- 1 чайна ложка цукру;
- сіль на смак.
Овочі та зелень необхідно вимити та нарізати, після чого заправити їх олією та лимонним соком, посипати сіллю та цукром, і ретельно перемішати. Варені яйця слід розрізати на чотири частини та прикрасити ними салат разом із маслинами.
Короп по-єврейськи
Вам знадобиться:
- короп або сазан — 2 кг;
- морква — 2 шт.;
- олія — 3 ст.л.;
- петрушка — 1 пучок;
- лимонний сік — 1 ч.л.;
- цукор — 1 ч.л.;
- сіль на смак.
Рибу очистити, нарізати шматками завтовшки по 2-3 см. Як тільки овочі стануть м'якими, додати рибу до них і варити ще 10-15 хвилин. Додати цукор, сіль та лимонний сік. Вилити суміш у глибоку ємність, остудити, а потім поставити в холодильник до застигання.
Кнейдлах
Вам знадобиться:
- кип'ячена вода — 1 склянка;
- маца — 1,5 склянки;
- часник — 3 зубчики;
- яйця — 3 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- мацове борошно;
- сіль, перець на смак.
Мацу розмочити у теплій воді 5-7 хвилин, збити яйця. Вижати всю воду з маци і з'єднати цю масу з яйцями, подрібненим часником і цибулею. З отриманої маси зліпити кульки, опустити в киплячу підсолену воду. Зачекати, поки вони набрякнуть, потім варити 15 хвилин. Наприкінці цими кульками можна заправляти бульйон.
Шоколадний пудинг
Вам знадобиться:
- киддушне або просте солодке вино —1 4 склянок;
- вода — 14 склянок;
- маца — 6-8 шматків;
- шоколад — 1\2 плитки.
Воду та вино змішати, просочити мацу половиною цієї рідини. Другу половину опустити у розтоплений шоколад. Укладати шматки маци одне на одного, змащуючи шоколадом. Наприкінці обмазати пудинг шоколадом і прикрасити за бажанням.
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