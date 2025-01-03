Что должно быть на столе на Старый Новый год 2025 — меню на праздник

Картофель и курица. Фото: Freepik

Старый Новый год — это не только продолжение праздников, но и особый день, наполненный традициями. Главную роль в нем играет праздничный стол. Что приготовить, чтобы обрадовать семью и задобрить судьбу? Рассказываем о важнейших блюдах и обычаях этого вечера.

Новини.LIVE расскажут о праздничном столе, что несет символическое содержание и должно обеспечить благосостояние, счастье и здоровье на весь год.

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Старый Новый год — это уникальный праздник, который украинцы встречают 13 января вечером, сохраняя вековые традиции. Его происхождение связано с изменением календаря, а праздничные обычаи дошли до нас с давних времен.

Праздничные блюда. Фото: Freepik

Щедрая кутья

Главное блюдо на Старый Новый год — это щедрая кутья. Она символизирует состояние, единство семьи и память о предках. Для приготовления щедрой кутьи используют вареную пшеницу, мак, орехи, мед, изюм и другие сладкие ингредиенты. Чем богаче кутья, тем больше счастья ожидается в новом году.

Вареники и пироги

На праздничном столе должны быть блюда из теста — вареники с разными начинками (капустой, сыром, картофелем) или пироги. Они символизируют плодородие земли и изобилие. В некоторых регионах вареники готовят с сюрпризами: кладут в них монетку или нитку. Кто найдет сюрприз, тот будет счастлив весь год.

Мясные блюда

Поскольку Сочельник перед Старым Новым годом был постным, на щедрый вечер обязательно готовили мясные блюда. Традиционно это холодец, колбасы, запеченное мясо или сало. Они символизируют силу и здоровье.

Борщ или капустняк

Вкусный борщ или капустник — еще одно обязательное блюдо. Они олицетворяют уют и гостеприимство. В капустник обычно добавляют мясо, пшено или рис, а борщ готовят со свеклой, фасолью и домашними варениками.

Салаты и овощные закуски

Старый Новый год — это отличный повод добавить к столу легкие закуски и салаты. Популярные блюда — сельдь под шубой, винегрет или салат из квашеной капусты. Они не только вкусные, но и полезные для здоровья.

Напитки и сладости

Традиционно на праздничном столе подают компот из сухофруктов. Для детей это отличная альтернатива напиткам с сахаром, а для взрослых — символ крепкого здоровья. Из сладостей готовят медовики, пирожки с маком или пончики.

Запретные блюда

Интересно, что на Старый Новый год не принято подавать рыбу, ведь она "плывет" и может "вынести" счастье из дома. Также избегают блюд из птицы, поскольку счастье может "улететь" вместе с птицей.

Дополнительные традиции

Праздничные блюда. Фото: Freepik

Кроме приготовления блюд важно придерживаться и других обычаев:

14 января ребята ходят по домам, посыпая зерно и желая хозяевам здоровья и достатка.

Вечер 13 января — время щедривок и песен. Это придает праздничную атмосферу.

Первый посетитель в доме должен быть мужчиной, чтобы принести счастье.

Старый Новый год — это не только вкусный ужин, но и возможность собраться по всей семье, вспомнить традиции предков и создать новые теплые воспоминания.

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