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Що має бути на столі на Старий Новий рік — традиції

3 січня 2025 20:19
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Що має бути на столі на Старий Новий рік 2025 — меню на свято
Картопля та курка. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Старий Новий рік — це не лише продовження свят, а й особливий день, сповнений традицій. Головну роль у ньому відіграє святковий стіл. Що приготувати, щоб порадувати родину й задобрити долю? Розповідаємо про найважливіші страви й звичаї цього вечора. 

Новини.LIVE розкажуть про святковий стіл, що несе символічний зміст і має забезпечити добробут, щастя та здоров’я на весь рік.

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Старий Новий рік — це унікальне свято, яке українці зустрічають 13 січня ввечері, зберігаючи вікові традиції. Його походження пов’язане зі зміною календаря, а святкові звичаї дійшли до нас із давніх часів. 

що готувати на старий новий рік
Святкові страви. Фото: Freepik

Щедра кутя

Головна страва на Старий Новий рік — це щедра кутя. Вона символізує достаток, єдність родини та пам’ять про предків. Для приготування щедрої куті використовують варену пшеницю, мак, горіхи, мед, родзинки й інші солодкі інгредієнти. Чим багатшою є кутя, тим більше щастя очікується у новому році.

Вареники та пироги

На святковому столі мають бути страви з тіста — вареники з різними начинками (капустою, сиром, картоплею) або пироги. Вони символізують родючість землі та достаток. У деяких регіонах вареники готують із сюрпризами: кладуть у них монетку чи нитку. Хто знайде сюрприз, той буде щасливим весь рік.

М’ясні страви

Оскільки Святвечір перед Старим Новим роком був пісним, на щедрий вечір обов’язково готували м’ясні страви. Традиційно це холодець, ковбаси, запечене м’ясо чи сало. Вони символізують силу та здоров’я.

Борщ або капусняк

Смачний борщ чи капусняк — ще одна обов’язкова страва. Вони уособлюють затишок і гостинність. У капусняк зазвичай додають м’ясо, пшоно чи рис, а борщ готують із буряком, квасолею та домашніми варениками.

Салати та овочеві закуски

Старий Новий рік — це чудовий привід додати до столу легкі закуски та салати. Популярні страви — оселедець під шубою, вінегрет чи салат із квашеної капусти. Вони не лише смачні, а й корисні для здоров’я.

Напої та солодощі

Традиційно на святковому столі подають узвар або компот із сухофруктів. Для дітей це чудова альтернатива напоям із цукром, а для дорослих — символ міцного здоров’я. З солодощів готують медяники, пиріжки з маком або пампушки.

Заборонені страви

Цікаво, що на Старий Новий рік не прийнято подавати рибу, адже вона "пливе" і може "винести" щастя з дому. Також уникають страв із птиці, оскільки щастя може "відлетіти" разом із птахом.

Додаткові традиції

святкові страви на старий новий рік
Святкові страви. Фото: Freepik

Окрім приготування страв, важливо дотримуватися й інших звичаїв:

  • Посівання: 14 січня хлопці ходять по домівках, посипаючи зерно й бажаючи господарям здоров’я та достатку.
  • Щедрування: Вечір 13 січня — час щедрівок і пісень. Це додає святкової атмосфери.
  • Перший відвідувач у домі має бути чоловіком, щоб принести щастя.

Старий Новий рік — це не лише смачна вечеря, а й можливість зібратися всією родиною, згадати традиції предків і створити нові теплі спогади.

Раніше ми писали про меню на Різдво 2024 — 12 страв на Святвечір

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традиції рецепти меню Щедра кутя Старий Новий рік

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