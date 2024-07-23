Идеи, что можно приготовить из кислого молока — список блюд

Что можно приготовить из кислого молока — простые советы
Кислое молоко — это не только основной ингредиент многих традиционных рецептов, но и замечательная основа для приготовления разнообразных блюд. Если у вас осталось кислое молоко, не спешите его выбрасывать. Существует множество способов использовать его с пользой.
Новини.LIVE расскажут про несколько интересных и вкусных рецептов.
Кислое молоко — это универсальный ингредиент, который можно использовать в самых разных блюдах. От блинов и оладий до творога и кексов — ваши кулинарные эксперименты могут быть разнообразными и вкусными.
Блины на кислом молоке
Вам понадобится:
- 500 мл кислого молока;
- 2 яйца;
- 1 ст. л. сахара;
- щепотка соли;
- 250 г муки;
- 1 ч. л. соды;
- 2 ст. л. растительного масла.
Способ приготовления
В большой миске взбейте яйца с сахаром и солью. Добавьте кислое молоко и хорошо перемешайте.
Постепенно добавляйте муку, продолжая перемешивать до однородной массы. Добавьте соду и растительное масло, хорошо перемешайте.
Выпекайте блины на разогретой сковороде с небольшим количеством масла до золотистой корочки.
Творог из кислого молока
Вам понадобится:
- 1 литр кислого молока.
Способ приготовления
Нагрейте кислое молоко на среднем огне до температуры около 60-70 ºС, не доводя до кипения. Когда молоко начнёт сворачиваться и образовывать творожные хлопья, снимите с огня.
Процедите массу через марлю или мелкое сито, чтобы отделить сыворотку от творога. Оставьте творог стекать на несколько часов.
Готовый творог можно употреблять сразу или использовать в других рецептах.
Сырники на кислом молоке
Вам понадобится:
- 500 г творога (можно приготовить из кислого молока);
- 2 яйца;
- 2 ст. л. сахара;
- щепотка соли;
- 3 ст. л. муки;
- растительное масло для жарки
Способ приготовления
В миске разомните творог, добавьте яйца, сахар и соль, хорошо перемешайте. Добавьте муку и снова перемешайте до однородной массы.
Сформируйте из теста небольшие лепёшки. Жарьте сырники на разогретой сковороде с маслом до золотистого цвета с обеих сторон.
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