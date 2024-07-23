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Что можно приготовить из кислого молока — простые советы

23 июля 2024 12:10
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Идеи, что можно приготовить из кислого молока — список блюд
Молоко в бутылке и стакане. Фото: Freepik
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Кислое молоко — это не только основной ингредиент многих традиционных рецептов, но и замечательная основа для приготовления разнообразных блюд. Если у вас осталось кислое молоко, не спешите его выбрасывать. Существует множество способов использовать его с пользой. 

Новини.LIVE расскажут про несколько интересных и вкусных рецептов.

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Кислое молоко — это универсальный ингредиент, который можно использовать в самых разных блюдах. От блинов и оладий до творога и кексов — ваши кулинарные эксперименты могут быть разнообразными и вкусными. 

Блины на кислом молоке

блины на кислом молоке рецепт
Блины на кислом молоке. Фото: Freepik

Вам понадобится: 

  • 500 мл кислого молока;
  • 2 яйца;
  • 1 ст. л. сахара;
  • щепотка соли;
  • 250 г муки;
  • 1 ч. л. соды;
  • 2 ст. л. растительного масла.

Способ приготовления 

В большой миске взбейте яйца с сахаром и солью. Добавьте кислое молоко и хорошо перемешайте.

Постепенно добавляйте муку, продолжая перемешивать до однородной массы. Добавьте соду и растительное масло, хорошо перемешайте.

Выпекайте блины на разогретой сковороде с небольшим количеством масла до золотистой корочки.

Творог из кислого молока

творог из кислого молока рецепт
Творог из кислого молока. Фото: Freepik

Вам понадобится: 

  • 1 литр кислого молока.

Способ приготовления 

Нагрейте кислое молоко на среднем огне до температуры около 60-70 ºС, не доводя до кипения. Когда молоко начнёт сворачиваться и образовывать творожные хлопья, снимите с огня.

Процедите массу через марлю или мелкое сито, чтобы отделить сыворотку от творога. Оставьте творог стекать на несколько часов.

Готовый творог можно употреблять сразу или использовать в других рецептах.

Сырники на кислом молоке

Вам понадобится: 

  • 500 г творога (можно приготовить из кислого молока);
  • 2 яйца;
  • 2 ст. л. сахара;
  • щепотка соли;
  • 3 ст. л. муки;
  • растительное масло для жарки

Способ приготовления 

В миске разомните творог, добавьте яйца, сахар и соль, хорошо перемешайте. Добавьте муку и снова перемешайте до однородной массы.

Сформируйте из теста небольшие лепёшки. Жарьте сырники на разогретой сковороде с маслом до золотистого цвета с обеих сторон.

Ранее мы писали про хрустящее и вкусное печенье с изюмом по рецепту бабушки. 

Также мы рассказывали про шоколадные пирожные без выпечки — вкус детства. 

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