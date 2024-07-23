Идеи, что можно приготовить из кислого молока — список блюд

Молоко в бутылке и стакане. Фото: Freepik

Кислое молоко — это не только основной ингредиент многих традиционных рецептов, но и замечательная основа для приготовления разнообразных блюд. Если у вас осталось кислое молоко, не спешите его выбрасывать. Существует множество способов использовать его с пользой.

Новини.LIVE расскажут про несколько интересных и вкусных рецептов.

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Кислое молоко — это универсальный ингредиент, который можно использовать в самых разных блюдах. От блинов и оладий до творога и кексов — ваши кулинарные эксперименты могут быть разнообразными и вкусными.

Блины на кислом молоке

Блины на кислом молоке. Фото: Freepik

Вам понадобится:

500 мл кислого молока;

2 яйца;

1 ст. л. сахара;

щепотка соли;

250 г муки;

1 ч. л. соды;

2 ст. л. растительного масла.

Способ приготовления

В большой миске взбейте яйца с сахаром и солью. Добавьте кислое молоко и хорошо перемешайте.

Постепенно добавляйте муку, продолжая перемешивать до однородной массы. Добавьте соду и растительное масло, хорошо перемешайте.

Выпекайте блины на разогретой сковороде с небольшим количеством масла до золотистой корочки.

Творог из кислого молока

Творог из кислого молока. Фото: Freepik

Вам понадобится:

1 литр кислого молока.

Способ приготовления

Нагрейте кислое молоко на среднем огне до температуры около 60-70 ºС, не доводя до кипения. Когда молоко начнёт сворачиваться и образовывать творожные хлопья, снимите с огня.

Процедите массу через марлю или мелкое сито, чтобы отделить сыворотку от творога. Оставьте творог стекать на несколько часов.

Готовый творог можно употреблять сразу или использовать в других рецептах.

Сырники на кислом молоке

Вам понадобится:

500 г творога (можно приготовить из кислого молока);

2 яйца;

2 ст. л. сахара;

щепотка соли;

3 ст. л. муки;

растительное масло для жарки

Способ приготовления

В миске разомните творог, добавьте яйца, сахар и соль, хорошо перемешайте. Добавьте муку и снова перемешайте до однородной массы.

Сформируйте из теста небольшие лепёшки. Жарьте сырники на разогретой сковороде с маслом до золотистого цвета с обеих сторон.

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