Ідеї, що можна приготувати із кислого молока — список страв

Що можна приготувати з кислого молока — прості поради
Кисле молоко — це не тільки основний інгредієнт багатьох традиційних рецептів, але й чудова основа для приготування різноманітних страв. Якщо у вас залишилося кисле молоко, не поспішайте викидати його. Існує безліч способів використовувати його з користю.
Новини.LIVE розкажуть про кілька цікавих та смачних рецептів.
Кисле молоко — це універсальний інгредієнт, який можна використовувати в різних стравах. Від млинців та оладок до сиру та кексів – ваші кулінарні експерименти можуть бути різноманітними та смачними.
Млинці на кислому молоці
Вам знадобиться:
- 500 мл кислого молока;
- 2 яйця;
- 1 ст. л. цукру;
- дрібка солі;
- 250 г борошна;
- 1 ч. л. соди;
- 2 ст. л. рослинного масла.
Спосіб приготування
У великій мисці збийте яйця із цукром та сіллю. Додайте кисле молоко і добре перемішайте.
Поступово додайте борошно, продовжуючи перемішувати до однорідної маси. Додайте соду та олію, добре перемішайте.
Випікайте млинці на розігрітій сковороді з невеликою кількістю олії до золотистої скориночки.
Сир із кислого молока
Вам знадобиться:
- 1 л кислого молока.
Спосіб приготування
Нагрійте кисле молоко на середньому вогні до температури близько 60-70 ºС, не доводячи до кипіння. Коли молоко почне згортатися та утворювати сирні пластівці, зніміть з вогню.
Процідіть масу через марлю чи дрібне сито, щоб відокремити сироватку від сиру. Залишіть сир стікати на кілька годин.
Готовий сир можна вживати одразу або використовувати в інших рецептах.
Сирники на кислому молоці
Вам знадобиться:
- 500 г сиру (можна приготувати із кислого молока);
- 2 яйця;
- 2 ст. л. цукру;
- дрібка солі;
- 3 ст. л. борошна;
- олія для смаження
Спосіб приготування
У мисці розімніть сир, додайте яйця, цукор та сіль, добре перемішайте. Додайте борошно| і знову перемішайте до однорідної маси.
Сформуйте з тіста невеликі коржі. Смажте сирники на розігрітій сковороді з олією до золотистого кольору з обох боків.
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