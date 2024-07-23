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Що можна приготувати з кислого молока — прості поради

23 липня 2024 12:10
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Ідеї, що можна приготувати із кислого молока — список страв
Молоко в пляшку і склянку. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Кисле молоко — це не тільки основний інгредієнт багатьох традиційних рецептів, але й чудова основа для приготування різноманітних страв. Якщо у вас залишилося кисле молоко, не поспішайте викидати його. Існує безліч способів використовувати його з користю.

Новини.LIVE розкажуть про кілька цікавих та смачних рецептів.

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Кисле молоко — це універсальний інгредієнт, який можна використовувати в різних стравах. Від млинців та оладок до сиру та кексів – ваші кулінарні експерименти можуть бути різноманітними та смачними.

Млинці на кислому молоці

млинці на кислому молоці рецепт
Млинці на кислому молоці. Фото: Freepik

Вам знадобиться:

  • 500 мл кислого молока;
  • 2 яйця;
  • 1 ст. л. цукру;
  • дрібка солі;
  • 250 г борошна;
  • 1 ч. л. соди;
  • 2 ст. л. рослинного масла.

Спосіб приготування

У великій мисці збийте яйця із цукром та сіллю. Додайте кисле молоко і добре перемішайте.

Поступово додайте борошно, продовжуючи перемішувати до однорідної маси. Додайте соду та олію, добре перемішайте.

Випікайте млинці на розігрітій сковороді з невеликою кількістю олії до золотистої скориночки.

Сир із кислого молока

сир з кислого молока рецепт
Сир із кислого молока. Фото: Freepik

Вам знадобиться:

  • 1 л кислого молока.

Спосіб приготування

Нагрійте кисле молоко на середньому вогні до температури близько 60-70 ºС, не доводячи до кипіння. Коли молоко почне згортатися та утворювати сирні пластівці, зніміть з вогню.

Процідіть масу через марлю чи дрібне сито, щоб відокремити сироватку від сиру. Залишіть сир стікати на кілька годин.

Готовий сир можна вживати одразу або використовувати в інших рецептах.

Сирники на кислому молоці

Вам знадобиться:

  • 500 г сиру (можна приготувати із кислого молока);
  • 2 яйця;
  • 2 ст. л. цукру;
  • дрібка солі;
  • 3 ст. л. борошна;
  • олія для смаження

Спосіб приготування

У мисці розімніть сир, додайте яйця, цукор та сіль, добре перемішайте. Додайте борошно| і знову перемішайте до однорідної маси.

Сформуйте з тіста невеликі коржі. Смажте сирники на розігрітій сковороді з олією до золотистого кольору з обох боків.

Раніше ми писали про хрумке і смачне печиво з родзинками за рецептом бабусі.

Також ми розповідали про шоколадні тістечка без випічки — смак дитинства.

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