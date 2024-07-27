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Что можно приготовить из творога на скорую руку — три простых рецепта

27 июля 2024 03:20
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Что приготовить из творога быстро и вкусно — пошаговое приготовление
Тарелка с творогом. Фото: Freepik
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Предлагаем вам три рецепта блюд из творога. Простые советы, которые пригодятся, когда вы не знаете, что приготовить.

Новини.LIVE подобрали несколько рецептов трех блюд, которые можно приготовить из творога быстро и просто.

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Творожные оладьи

Вам понадобится: 

  • 200 г творога;
  • 1 яйцо;
  • 2 ст. л. муки;
  • 2 ст. л. сахара (по вкусу);
  • щепотка соли;
  • 1/2 ч. л. разрыхлителя;
  • масло для жарки. 

Способ приготовления 

Приготовьте тесто. В миске разомните творог вилкой, добавьте яйцо, сахар, соль и разрыхлитель. Тщательно перемешайте. Постепенно всыпайте муку, продолжая перемешивать до получения однородной массы.

Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла на среднем огне. Ложкой выкладывайте тесто на сковороду, формируя небольшие оладьи.

Жарьте оладьи по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Подавайте горячими с медом, сметаной или вареньем.

что можно приготовить из творога
Творог в тарелке. Фото: Freepik

Творожная запеканка

Вам понадобится: 

  • 500 г творога;
  • 2 яйца;
  • 3 ст. л. сахара;
  • 2 ст. л. манной крупы;
  • 1 ч. л. ванильного сахара;
  • 1/2 ч. л. разрыхлителя;
  • щепотка соли;
  • 50 мл молока;
  • масло для смазывания формы.

Способ приготовления 

В большой миске смешайте творог, яйца, сахар, ванильный сахар, манку, разрыхлитель и соль. Влейте молоко и тщательно перемешайте до однородности.

Смазать форму для выпечки маслом. Вылейте в нее творожную массу и равномерно распределите.

Разогрейте духовку до 180 ºС и выпекайте запеканку около 30-35 минут до золотистой корочки. Подавайте запеканку теплой или охлажденной, нарезанной на порции. Хорошо сочетается с ягодами или йогуртом.

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Творог в тарелке. Фото: Freepik

Творожный десерт с фруктами

Вам понадобится: 

  • 250 г творога;
  • 2 ст. л. сметаны или йогурта;
  • 2 ст. л. сахара или меда (по вкусу);
  • 1 ч. л. ванильного сахара;
  • 1 банан;
  • 1 яблоко;
  • 1 груша;
  • горсть ягод (малина, голубика, клубника).

Способ приготовления 

В миске смешайте творог, сметану или йогурт, сахар или мед и ванильный сахар. Тщательно перемешайте до получения кремообразной консистенции. Вымойте и нарежьте фрукты кубиками. Если используете ягоды, их можно оставить целыми.

В стаканы или миски выкладывайте слоями творожный крем и нарезанные фрукты. Начинайте с крема, затем фрукты, повторяйте слои. Украсьте десерт ягодами и подавайте сразу. Такой десерт можно приготовить заранее и хранить в холодильнике до подачи.

Эти блюда из творога готовятся быстро, но при этом вкусные и полезные. Попробуйте их приготовить и наслаждайтесь вкусом и легкостью приготовления!

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