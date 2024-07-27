Что приготовить из творога быстро и вкусно — пошаговое приготовление

Тарелка с творогом. Фото: Freepik

Предлагаем вам три рецепта блюд из творога. Простые советы, которые пригодятся, когда вы не знаете, что приготовить.

Новини.LIVE подобрали несколько рецептов трех блюд, которые можно приготовить из творога быстро и просто.

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Творожные оладьи

Вам понадобится:

200 г творога;

1 яйцо;

2 ст. л. муки;

2 ст. л. сахара (по вкусу);

щепотка соли;

1/2 ч. л. разрыхлителя;

масло для жарки.

Способ приготовления

Приготовьте тесто. В миске разомните творог вилкой, добавьте яйцо, сахар, соль и разрыхлитель. Тщательно перемешайте. Постепенно всыпайте муку, продолжая перемешивать до получения однородной массы.

Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла на среднем огне. Ложкой выкладывайте тесто на сковороду, формируя небольшие оладьи.

Жарьте оладьи по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Подавайте горячими с медом, сметаной или вареньем.

Творог в тарелке. Фото: Freepik

Творожная запеканка

Вам понадобится:

500 г творога;

2 яйца;

3 ст. л. сахара;

2 ст. л. манной крупы;

1 ч. л. ванильного сахара;

1/2 ч. л. разрыхлителя;

щепотка соли;

50 мл молока;

масло для смазывания формы.

Способ приготовления

В большой миске смешайте творог, яйца, сахар, ванильный сахар, манку, разрыхлитель и соль. Влейте молоко и тщательно перемешайте до однородности.

Смазать форму для выпечки маслом. Вылейте в нее творожную массу и равномерно распределите.

Разогрейте духовку до 180 ºС и выпекайте запеканку около 30-35 минут до золотистой корочки. Подавайте запеканку теплой или охлажденной, нарезанной на порции. Хорошо сочетается с ягодами или йогуртом.

Творог в тарелке. Фото: Freepik

Творожный десерт с фруктами

Вам понадобится:

250 г творога;

2 ст. л. сметаны или йогурта;

2 ст. л. сахара или меда (по вкусу);

1 ч. л. ванильного сахара;

1 банан;

1 яблоко;

1 груша;

горсть ягод (малина, голубика, клубника).

Способ приготовления

В миске смешайте творог, сметану или йогурт, сахар или мед и ванильный сахар. Тщательно перемешайте до получения кремообразной консистенции. Вымойте и нарежьте фрукты кубиками. Если используете ягоды, их можно оставить целыми.

В стаканы или миски выкладывайте слоями творожный крем и нарезанные фрукты. Начинайте с крема, затем фрукты, повторяйте слои. Украсьте десерт ягодами и подавайте сразу. Такой десерт можно приготовить заранее и хранить в холодильнике до подачи.

Эти блюда из творога готовятся быстро, но при этом вкусные и полезные. Попробуйте их приготовить и наслаждайтесь вкусом и легкостью приготовления!

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