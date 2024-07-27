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Що можна приготувати з сиру нашвидкуруч — три простих рецепти

27 липня 2024 03:20
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Що приготувати з сиру швидко та смачно – покрокове приготування
Тарілка з сиром. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Пропонуємо вам три рецепти страв із сиру. Прості поради, які пригодяться, коли ви не знаєте, що приготувати.

Новини.LIVE підібрали кілька рецептів трьох страв, які можна приготувати з сиру швидко та просто.

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Сирні оладки

Вам знадобиться:

  • 200 г сиру;
  • 1 яйце;
  • 2 ст. л. борошна;
  • 2 ст. л. цукру (за смаком);
  • дрібка солі;
  • 1/2 ч. л. розпушувача;
  • олія для смаження.

Спосіб приготування

Приготуйте тісто. У мисці розімніть сир виделкою, додайте яйце, цукор, сіль і розпушувач. Ретельно перемішайте. Поступово всипайте борошно, продовжуючи перемішувати до отримання однорідної маси.

Розігрійте сковороду з невеликою кількістю олії на середньому вогні. Ложкою викладайте тісто на сковороду, формуючи невеликі оладки.

Смажте оладки по 2-3 хвилини з кожного боку до золотистого кольору. Подавайте гарячими з медом, сметаною чи варенням.

що можна приготувати з сиру
Сир у тарілці. Фото: Freepik

Сирна запіканка

Вам знадобиться:

  • 500 г сиру;
  • 2 яйця;
  • 3 ст. л. цукру;
  • 2 ст. л. манної крупи;
  • 1 ч. л. ванільного цукру;
  • 1/2 ч. л. розпушувача;
  • дрібка солі;
  • 50 мл молока;
  • олія для змащування форми.

Спосіб приготування

У великій мисці змішайте сир, яйця, цукор, ванільний цукор, манку, розпушувач та сіль. Влийте молоко і ретельно перемішайте до однорідності.

Змастити форму для випікання олією. Вилийте в неї сирну масу і рівномірно розподіліть.

Розігрійте духовку до 180 ºС і випікайте запіканку близько 30-35 хвилин до золотистої скоринки. Подавайте запіканку теплою чи охолодженою, нарізаною на порції. Добре поєднується з ягодами чи йогуртом.

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Сир у тарілці. Фото: Freepik

Сирний десерт з фруктами

Вам знадобиться:

  • 250 г сиру;
  • 2 ст. л. сметани чи йогурту;
  • 2 ст. л. цукру чи меду (за смаком);
  • 1 ч. л. ванільного цукру;
  • 1 банан;
  • 1 яблуко;
  • 1 груша;
  • жменя ягід (малина, лохина, полуниця).

Спосіб приготування

У мисці змішайте сир, сметану чи йогурт, цукор чи мед та ванільний цукор. Ретельно перемішайте до одержання кремоподібної консистенції. Вимийте та наріжте фрукти кубиками. Якщо ви використовуєте ягоди, їх можна залишити цілими.

У склянці або мисці викладайте шарами сирний крем та нарізані фрукти. Починайте з крему, потім фрукти, повторюйте верстви. Прикрасьте десерт ягодами та подавайте відразу. Такий десерт можна заздалегідь приготувати і зберігати в холодильнику до подачі.

Ці страви з сиру готуються швидко, але при цьому смачні та корисні. Спробуйте їх приготувати та насолоджуйтесь смаком та легкістю приготування!

Раніше ми писали, чим можна замінити вершки — знадобиться олія та молоко.

Також ми розповідали, як перевірити якість згущеного молока ще в магазині та вдома.

Ще ми розповідали, кому не можна їсти сир.

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