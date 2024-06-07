Какие блюда можно приготовить с спаржей — лайфхаки.

Спаржа на столе. Фото: Freepik

Спаржа — это вкусный и полезный овощ, который можно использовать в различных блюдах. Предлагаем вам ознакомиться с несколькими блюдами, чтобы знать, что можно приготовить из спаржы.

Новини.LIVE. собрали информацию, что что можно приготовить из спаржи и с чем её лучше всего сочетать.

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Спаржа — это универсальный и полезный овощ, который можно приготовить различными способами и сочетать с множеством продуктов. Экспериментируйте с рецептами и наслаждайтесь вкусом этого замечательного овоща.

Отварная спаржа

Обрежьте твердые концы спаржи. Варите спаржу в подсоленной воде 3-5 минут до мягкости. Подавайте с оливковым маслом и лимонным соком или с голландским соусом.

Запеченная спаржа

Обрежьте твердые концы, выложите спаржу на противень. Полейте оливковым маслом, посыпьте солью и перцем. Запекайте при 200°C около 15-20 минут. Подавайте с тертым пармезаном или бальзамическим уксусом.

Веточки спаржи. Фото: Freepik

Жареная спаржа

Обрежьте твердые концы. Разогрейте сковороду с оливковым маслом. Обжаривайте спаржу на среднем огне 5-7 минут, до золотистого цвета. Подавайте с чесноком и лимонным соком.

Спаржа на столе. Фото: Freepik

Спаржа с яичницей и беконом

Вам понадобится:

200 г спаржи;

4 яйца;

100 г бекона;

соль, перец по вкусу;

оливковое масло для жарки.

Способ приготовления

Обрежьте твердые концы спаржи, нарежьте ее на кусочки. Обжарьте бекон на сковороде до хрустящего состояния, затем выложите на бумажное полотенце.

В той же сковороде обжарьте спаржу до мягкости, около 5 минут. Выложите спаржу, добавьте еще немного масла и разбейте яйца. Жарьте до готовности яиц. Подавайте, посыпав хрустящим беконом.

Салат со спаржей и авокадо

Вам понадобится:

200 г спаржи;

1 авокадо;

1 помидор;

50 г феты;

лимонный сок, оливковое масло, соль и перец по вкусу.

Способ приготовления

Обрежьте твердые концы спаржи, отварите её 3-5 минут и охладите. Нарежьте авокадо и помидор кубиками.

Выложите спаржу, авокадо и помидор в салатницу, добавьте крошеную фету. Заправьте лимонным соком, оливковым маслом, солью и перцем.

Спагетти с соусом из спаржи

Вам понадобится:

300 г спагетти;

200 г спаржи;

2 зубчика чеснока;

100 мл сливок;

50 г пармезана;

оливковое масло, соль и перец по вкусу.

Способ приготовления

Обрежьте твердые концы спаржи, нарежьте ее на кусочки. Обжарьте чеснок на оливковом масле до золотистого цвета, добавьте спаржу и готовьте 5-7 минут.

Влейте сливки, доведите до кипения и снимите с огня. Перемешайте с тертым пармезаном. Отварите спагетти согласно инструкции на упаковке, слейте воду.

Смешайте спагетти с соусом из спаржи, подавайте горячим.

С чем сочетать спаржу:

Мясо и птица. Спаржа хорошо сочетается с курицей, индейкой, говядиной и свининой. Попробуйте подавать спаржу с жареной курицей или стейком.

Рыба и морепродукты. Спаржа отлично дополняет блюда из лосося, форели, креветок и других морепродуктов. Попробуйте приготовить спаржу с лимонным соусом к рыбе.

Яйца. Спаржа хорошо сочетается с яйцами в омлетах, фриттатах и яйцах-пашот. Попробуйте приготовить омлет с добавлением спаржи и сыра.

Сыры. Спаржа отлично гармонирует с различными сырами, такими как пармезан, фета, козий сыр и голубой сыр.

Крупы и паста. Спаржа добавляет свежести и хрусткости блюдам из риса, киноа и пасты. Попробуйте приготовить ризотто со спаржей и грибами.

Орехи и семена. Орехи (например, миндаль или кедровые орешки) и семена (например, кунжут или тыквенные семечки) добавляют текстуры и вкуса блюдам со спаржей.

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