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Що можна приготувати зі спаржі — справжнє джерело вітамінів

7 червня 2024 08:30
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Яніна Томенко
Редактор
Які страви можна приготувати зі спаржею – лайфхакі.
Спаржа на столі. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор

Спаржа — це смачний і корисний овоч, який можна використовувати у різних стравах. Пропонуємо вам ознайомитись з кількома стравами, щоб знати, що можна приготувати зі спаржі.

Новини.LIVE. зібрали інформацію, що можна приготувати зі спаржі і з чим її найкраще поєднувати.

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Спаржа — це універсальний і корисний овоч, який можна приготувати у різний спосіб і поєднувати з безліччю продуктів. Експериментуйте з рецептами та насолоджуйтесь смаком цього чудового овочу.

Відварена спаржа

Обріжте тверді кінці спаржі. Варіть спаржу у підсоленій воді 3-5 хвилин до м'якості. Подавайте з оливковою олією та лимонним соком або з голландським соусом.

Запечена спаржа

Обріжте тверді кінці, викладіть спаржу на лист. Полийте оливковою олією, посипте сіллю та перцем. Запікайте при 200 °C близько 15-20 хвилин. Подавайте з тертим пармезаном чи бальзамічним оцтом.

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Гілочки спаржі. Фото: Freepik

Смажена спаржа

Обріжте тверді кінці. Розігрійте сковороду з оливковою олією. Обсмажуйте спаржу на середньому вогні 5-7 хвилин до золотистого кольору. Подавайте з часником та лимонним соком.

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Спаржа на столі. Фото: Freepik

Спаржа з яєчнею та беконом

Вам знадобиться:

  • 200 г спаржі;
  • 4 яйця;
  • 100 г бекону;
  • сіль, перець за смаком;
  • оливкова олія для смаження.

Спосіб приготування

Обріжте тверді кінці спаржі, наріжте на шматочки. Обсмажте бекон на сковороді до хрумкого стану, потім викладіть на паперовий рушник.

У тій же сковороді обсмажте спаржу до м'якості близько 5 хвилин. Викладіть спаржу, додайте ще трохи олії та розбийте яйця. Смажте до готовності яєць. Подавайте, посипавши хрустким беконом.

Салат зі спаржею та авокадо

Вам знадобиться:

  • 200 г спаржі;
  • 1 авокадо;
  • 1 помідор;
  • 50 г фети;
  • лимонний сік, оливкова олія, сіль та перець за смаком.

Спосіб приготування

Обріжте тверді кінці спаржі, відваріть 3-5 хвилин і охолодіть. Наріжте авокадо та помідор кубиками.

Викладіть спаржу, авокадо та помідор у салатницю, додайте кришену фету. Заправте лимонним соком, оливковою олією, сіллю та перцем.

Спагетті з соусом зі спаржі

Вам знадобиться:

  • 300 г спагетті;
  • 200 г спаржі;
  • 2 зубчики часнику;
  • 100 мл вершків;
  • 50 г пармезану;
  • оливкова олія, сіль та перець за смаком.

Спосіб приготування

Обріжте тверді кінці спаржі, наріжте на шматочки. Обсмажте часник на оливковій олії до золотистого кольору, додайте спаржу та готуйте 5-7 хвилин.

Влийте вершки, доведіть до кипіння та зніміть з вогню. Перемішайте з|із| тертим пармезаном. Відваріть спагетті згідно з інструкцією на упаковці, злийте воду.

Змішайте спагетті із соусом зі спаржі, подавайте гарячим.

З чим поєднувати спаржу:

  • М'ясо та птах. Спаржа добре поєднується з куркою, індичкою, яловичиною та свининою. Спробуйте подавати спаржу зі смаженою куркою чи стейком.
  • Риба та морепродукти. Спаржа чудово доповнює страви з лосося, форелі, креветок та інших морепродуктів. Спробуйте приготувати спаржу із лимонним соусом до риби.
  • Яйця. Спаржа добре поєднується з яйцями у омлетах, фриттатах та яйцях-пашотах. Спробуйте приготувати омлет із додаванням спаржі та сиру.
  • Сири. Спаржа чудово гармонує з різними сирами, такими як пармезан, фета, козячий сир та блакитний сир.
  • Крупи та паста. Спаржа додає свіжості та хрусткості страв з рису, кіноа та пасти. Спробуйте приготувати різотто зі спаржею та грибами.
  • Горіхи та насіння. Горіхи (наприклад, мигдаль або кедрові горіхи) та насіння (наприклад, кунжут або гарбузове насіння) додають текстури та смаку стравам зі спаржею.

Раніше ми писали про найпростіший рецепт мексиканської закуски гуакамоле з авокадо.

Також ми розповідали про смачний і швидкий перекус з батона та консерви за одну хвилину.

Ще ми писали про рибу, яка корисніша за червону, але дешевша втричі — сповільнює старіння.

спаржа
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