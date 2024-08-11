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Что можно есть на Ореховый Спас 16 августа 2024 — традиции и рекомендации

11 августа 2024 03:20
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Что можно есть на Ореховый Спас 16 августа 2024 — список продуктов
Орехи и мед. Фото: Freepik
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Ореховый Спас, который в 2024 году в Украине отмечается 16 августа по новому календарю, завершает цикл августовских праздников. Этот день также известен как Третий Спас или Хлебный Спас. Он не только знаменует окончание Успенского поста, но и имеет свои уникальные традиции, включая приготовление и потребление определенных продуктов.

Новини.LIVE расскажут про традиции на Ореховый Спас. 

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Про Ореховый Спас

Ореховый Спас — это время благодарения за урожай и наслаждения вкусными и полезными блюдами. Праздник объединяет традиции и кулинарные навыки, позволяя создать на столе настоящее гастрономическое великолепие. Подготовка к Ореховому Спасу — отличный повод попробовать новые рецепты и порадовать своих близких вкусными угощениями, наполненными ароматом и теплом этого особенного времени года.

Основные продукты на Ореховый Спас

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Блины с медом. Фото: Freepik

Орехи

Как следует из названия праздника, орехи занимают центральное место на столе. Это могут быть грецкие орехи, фундук, лесные орехи или миндаль. Орехи часто добавляют в выпечку, салаты и другие блюда.

Мед

Мед также является важным элементом Орехового Спаса. Его подают с хлебом, блинами или оладьями. Мед часто используют для приготовления сладостей и десертов.

Хлеб и выпечка

На Ореховый Спас освящают хлеб, символизирующий окончание жатвы. Пекут разнообразные пироги и хлебобулочные изделия с добавлением орехов и меда. Особой популярностью пользуются медовики и ореховые пироги.

что можно есть на ореховый спас
Мед и орехи. Фото: Freepik

Фрукты и ягоды

Сезонные фрукты и ягоды, такие как яблоки, груши, сливы, виноград и ягоды, также являются неотъемлемой частью праздничного стола. Их подают свежими или используют для приготовления компотов, варенья и джемов.

Овощи

Овощные блюда также популярны на Ореховый Спас. Это могут быть салаты, овощные рагу или запеканки из картофеля, моркови, свеклы и других сезонных овощей.

Молочные продукты

Кисломолочные продукты, такие как творог, сметана и йогурт, часто включаются в меню. Из них готовят разнообразные блюда, включая запеканки и десерты.

Примеры традиционных блюд на Ореховый Спас

  • Ореховый пирог с медом. Пирог, в состав которого входят молотые орехи и мед, является одним из самых популярных блюд на этот праздник. Его готовят заранее, чтобы он успел настояться и приобрести насыщенный вкус.
  • Медовые блины с орехами. Блины, приготовленные с добавлением меда, посыпанные молотыми орехами и политые медом, станут отличным угощением для гостей.
  • Овощные салаты с орехами. Легкие салаты из свежих овощей с добавлением орехов и заправленные оливковым маслом или йогуртом — отличное дополнение к праздничному столу.
  • Фруктовый компот с медом. Компот из сезонных фруктов и ягод, подслащенный медом, станет освежающим напитком для всей семьи.
  • Творожная запеканка с орехами. Запеканка из творога с добавлением орехов и меда — это сытное и полезное блюдо, которое понравится как взрослым, так и детям.

Если вы еще не успели собрать маковейчик к Медовому Спасу, рекомендуем вам узнать, какие травы и цветы можно использовать для настоящего букета-оберега.

Напомним, мы писали, что можно освящать в церкви в праздник Медовый Спас.

Также мы рассказывали, когда Яблочный Спас 2024 года, какие существуют народные традиции, запреты, что святить в церкви.

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