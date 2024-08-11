Що можна їсти на Горіховий Спас 16 серпня 2024 року — список продуктів

Горіхи та мед. Фото: Freepik

Горіховий Спас, який у 2024 році в Україні відзначається 16 серпня за новим календарем, завершує цикл серпневих свят. Цей день також відомий як Третій Спас або Хлібний Спас. Він не тільки знаменує закінчення Успенського посту, а й має свої унікальні традиції, включаючи приготування та споживання певних продуктів.

Новини.LIVE розкажуть про традиції на Горіховий Спас.

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Про Горіховий Спас

Горіховий Спас — це час подяки за врожай та насолоди смачними та корисними стравами. Свято поєднує традиції та кулінарні навички, дозволяючи створити на столі справжню гастрономічну пишність. Підготовка до Горіхового Спасу — чудовий привід спробувати нові рецепти та порадувати своїх близьких смачними частуваннями, наповненими ароматом та теплом цієї особливої пори року.

Основні продукти на Горіховий Спас

Млинці з медом. Фото: Freepik

Горіхи

Як випливає із назви свята, горіхи займають центральне місце на столі. Це можуть бути волоські горіхи, фундук, лісові горіхи або мигдаль. Горіхи часто додають у випічку, салати та інші страви.

Мед

Мед також є важливим елементом горіхового Спасу. Його подають із хлібом, млинцями чи оладками. Мед часто використовують для приготування солодощів та десертів.

Хліб та випічка

На Горіховий Спас освячують хліб, що символізує закінчення жнив. Пекуть різноманітні пироги та хлібобулочні вироби з додаванням горіхів та меду. Особливою популярністю користуються медовики та горіхові пироги.

Мед та горіхи. Фото: Freepik

Фрукти та ягоди

Сезонні фрукти та ягоди, такі як яблука, груші, сливи, виноград та ягоди, також є невід'ємною частиною святкового столу. Їх подають свіжими або використовують для приготування компотів, варення та джемів.

Овочі

Овочеві страви також популярні на Горіховий Спас. Це можуть бути салати, овочеві рагу або запіканки з картоплі, моркви, буряків та інших сезонних овочів.

Молочні продукти

Кисломолочні продукти, такі як сир, сметана та йогурт часто включаються в меню. З них готують різноманітні страви, включаючи запіканки та десерти.

Приклади традиційних страв на Горіховий Спас

Горіховий пиріг з медом. Пиріг, до складу якого входять мелені горіхи та мед, є однією з найпопулярніших страв на це свято. Його готують заздалегідь, щоб він встиг придбати насичений смак.

Пиріг, до складу якого входять мелені горіхи та мед, є однією з найпопулярніших страв на це свято. Його готують заздалегідь, щоб він встиг придбати насичений смак. Млинці з горіхами. Млинці, приготовані з додаванням меду, посипані меленими горіхами та политі медом, стануть чудовим частуванням для гостей.

Млинці, приготовані з додаванням меду, посипані меленими горіхами та политі медом, стануть чудовим частуванням для гостей. Овочеві салати з горіхами. Легкі салати зі свіжих овочів з додаванням горіхів та заправлені оливковою олією або йогуртом — чудовий додаток до святкового столу.

Легкі салати зі свіжих овочів з додаванням горіхів та заправлені оливковою олією або йогуртом — чудовий додаток до святкового столу. Фруктовий компот з медом. Компот із сезонних фруктів та ягід, підсолоджений медом, стане освіжаючим напоєм для всієї родини.

Компот із сезонних фруктів та ягід, підсолоджений медом, стане освіжаючим напоєм для всієї родини. Сирна запіканка з горіхами. Запіканка з сиру з додаванням горіхів та меду — це ситна та корисна страва, яка сподобається як дорослим, так і дітям.

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