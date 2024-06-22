Петров пост 2024 — что можно и нельзя есть, список продуктов

Женщина ставит свечку. Фото: Freepik

Ежегодно летом верующие соблюдают Петров пост, дата начала которого меняется в зависимости от Пасхи. Согласно представителям Православной Церкви Украины (ПЦУ), в 2024 году по новому календарю Петров пост отменен из-за очень поздней Пасхи. Обычно пост начинается через неделю после Пятидесятницы и заканчивается в праздник святых апостолов Петра и Павла. В этом году Троица празднуется 23 июня, а день святых Петра и Павла — 29 июня, что оставляет слишком мало времени для поста.

Новини.LIVE. расскажут, когда заканчивается Петров пост по юлианскому календарю и какие ограничения он предполагает.

Читайте также:

Однако православные, следующие старому церковному календарю, все же смогут соблюдать Петров пост.

Петров пост, также известный как Апостольский пост, начинается через неделю после Пятидесятницы и продолжается до дня празднования святых апостолов Петра и Павла (12 июля).

Этот пост имеет древние корни и практикуется Православной Церковью. В период Петрова поста существуют определенные ограничения на потребление пищи, которые следует соблюдать верующим. Рассмотрим, какие продукты нельзя есть в Петров пост и почему.

Основные запреты в Петров пост

Горящие свечи. Фото: Freepik

Мясо

Мясо и мясные продукты строго запрещены. Это включает в себя говядину, свинину, баранину, курицу и другие виды мяса. Колбасы, сосиски, бекон, ветчина и прочие мясные изделия также запрещены.

Молочные продукты

Все виды молока и молочных продуктов также запрещены. К ним относятся молоко, сыр, йогурт, сливочное масло, сметана, кефир и другие.

Маргарин и другие продукты, содержащие молочные компоненты, также попадают под запрет.

Яйца

Употребление яиц и продуктов, содержащих яйца, запрещено. Это касается как куриных, так и перепелиных яиц. Выпечка и другие блюда, включающие яйца, также под запретом.

Продукты животного происхождения

Все продукты, содержащие компоненты животного происхождения, такие как желатин, запрещены. Это относится к некоторым сладостям и десертам, включая желе и мармелад.

Рыба и морепродукты

В отличие от Великого поста, в Петров пост разрешается употреблять рыбу и морепродукты, кроме среды и пятницы. В среду и пятницу разрешены только растительная пища и грибы.

Масло

В понедельник, среду и пятницу рекомендуется сухоядение, что означает отказ от растительного масла. Во вторник, четверг, субботу и воскресенье разрешается употребление растительного масла.

Что можно есть в Петров пост

Библия и свеча. Фото: Freepik

Овощи и фрукты

Свежие, замороженные и сушеные овощи и фрукты составляют основу рациона. Овощные супы, салаты, тушеные и запеченные овощи являются отличными блюдами для поста.

Зерновые и бобовые

Хлеб, каши, макароны (без яиц), бобовые (фасоль, горох, чечевица) можно употреблять в любое время. Гречка, рис, овсянка и другие крупы также разрешены.

Орехи и семена

Орехи и семена являются отличным источником белка и могут употребляться без ограничений. Они могут быть добавлены в салаты, каши или употребляться как самостоятельный перекус.

Грибы

Грибы являются богатым источником белка и могут быть включены в рацион. Их можно готовить разными способами: жарить, тушить, варить.

Растительные масла

Разрешены в пищу, кроме дней сухоядения (понедельник, среда, пятница). Масло можно использовать для жарки, заправки салатов и других блюд.

Рыба и морепродукты

Разрешены во вторник, четверг, субботу и воскресенье. Рыба может быть приготовлена на пару, запечена или жарена.

Соблюдение Петрова поста требует дисциплины и осознанного подхода к выбору продуктов. Исключение мяса, молочных продуктов, яиц и продуктов животного происхождения помогает сосредоточиться на духовном очищении и усилить молитвенное состояние. Следуя указанным рекомендациям, верующие могут правильно соблюдать пост и приготовить вкусные и разнообразные блюда, соответствующие постным правилам.

Раньше мы писали, какие существуют традиции в праздник Петра и Павла и как следует провести этот день.

Напомним, мы рассказывали, как отмечают Троицу в Украине, какие существуют обычаи, традиции и ритуалы на праздник.